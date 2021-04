Schlieren Polizei will Urinieren in der Öffentlichkeit verstärkt kontrollieren: «Veranstaltungsbesucher erleichtern sich rund um die Sommerbeiz» CVP-Gemeinderätin Sarah Impusino hatte kritisiert, dass trotz Pandemie auf der Pischte 52 Veranstaltungen stattfänden und keine Toiletten zur Verfügung stünden. Nun nimmt der Stadtrat Stellung. Virginia Kamm 20.04.2021, 16.43 Uhr

Die Pischte 52 ist kein WC, wird aber als solches genutzt. Severin Bigler

Die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf kontrolliert von nun an bei ihren Patrouillen verstärkt, dass niemand in der Öffentlichkeit uriniert. Die kommunale Polizeiverordnung sehe für das Urinieren in der Öffentlichkeit eine Ordnungsbusse vor, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der Schlieremer Gemeinderätin Sarah Impusino (CVP). Impusino wollte wissen, was der Stadtrat dagegen unternehme, dass sich Veranstaltungsbesucher rund um die Sommerbeiz erleichtern. Sie schrieb zudem, dass trotz Pandemie weiterhin Veranstaltungen auf der Pischte 52 stattfänden.