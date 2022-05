Schlieren Abrechnung für Stadthaus-Projekt fällt um 36 Prozent besser aus als erwartet Der Schlieremer Stadtrat hat die Abrechnung für das Projekt «Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung» mit Kosten von 32’000 Franken genehmigt, wie er mitteilt. LiZ 08.05.2022, 12.44 Uhr

Das Schlieremer Stadthaus am Wahlsonntag, 13. Februar 2022. Severin Bigler

Der Schlieremer Stadtrat schreibt, dass er am 13. Juni 2016 einen Kredit von 50’000 Franken gesprochen hatte, um Perspektiven in Bezug auf die Büroräumlichkeiten im Stadthaus an der Freiestrasse 6 zu erarbeiten.