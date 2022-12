Gartenbau der Zukunft zieht in den Lymhof

Schlieren Basilikum und Pfefferminze aus der Nachbarschaft: Der Gartenbau der Zukunft zieht 2026 im Lymhof ein Künftig sollen im Schlieremer Rietpark in einer Vertical-Farming-Halle Kräuter und Gemüse angebaut werden. Die Verantwortlichen sprechen von einer Weltneuheit. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald soll es in Schlieren grüner werden: Martin Geistlich von der Geistlich Immobilia AG und Mark Zahran, Yasai-CEO, in der Vertical Farm von Yasai in Niederhasli. Severin Bigler

«200-mal mehr Ertrag pro Quadratmeter, bei 95 Prozent weniger Wasserverbrauch» – das Zürcher Vertical-Farming-Start-up Yasai verspricht nichts Geringeres als eine Revolution des Gemüseanbaus. Ab 2026 soll das ETH-Spin-off hochtechnologisierte Gärten im Schlieremer Rietpark aufbauen. Denn in der neuen Überbauung Lymhof, dort, wo heute das Sportcenter Vitis steht, soll nebst 350 Wohnungen und einem Gasthof auch eines der grössten Vertical-Farming-Projekte der Schweiz entstehen. Für Yasai – im Japanischen steht das Wort für Gemüse – ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Das Start-up war nach seiner Gründung 2020 bereits im Schlieremer Start-up-Space in einem Büro zu Hause. Mittlerweile bezog es eine Pilot-Farm in Niederhasli.

Nun braucht das Unternehmen mehr Platz. Auf dem Lymhof zieht es in eine Halle, die etwa den Massen einer Dreifachturnhalle entspricht. Daneben braucht die Vertical Farm genügend Wasser und viele LED-Lampen, deren Abwärme eine Heizung überflüssig machen. Das Herzstück der Anlage sind die vollautomatisch betriebenen Beete, die übereinander aufgebaut werden.

Und so wachsen die Pflänzchen: Auf diesem biologisch abbaubaren Substrat gedeihen die Pflanzen bei Yasai. Da die Pflanzen nicht auf Erde wachsen, können sie nicht als bio deklariert werden. Severin Bigler Minze in allen Geschmacksrichtungen: Die Yasai-Gründer experimentierten mit Mojitominze und Schockoladenminze. Severin Bigler / © CH Media Kräftige Wurzelballen: Die Basilikumpflanze badet ihre Wurzeln im Wasser. Severin Bigler Warm und gut beleuchtet: Das ist der «Setzlings-Kindergarten» im Pilotprojekt im Niederhasli. Severin Bigler In der Vertical Farm von Yasai stehen viele Beete übereinander. Severin Bigler Kräuter aus der Nachbarschaft: Künftig soll lokal geernteter Basilikum im Schlieremer Lymhof verkauft werden. Severin Bigler «Bei uns kommen die Pflanzen zum Gärtner und nicht umgekehrt», sagt Yasai-CEO Mark Zahran. Severin Bigler Die Nachfrage nach den lokal produzierten Kräutern ist gross. Severin Bigler Die Kräuter werden über Grosshändler wie Coop oder Jelmoli verkauft. Severin Bigler

Im Vertical-Farming-Pilotversuch in Niederhasli stehen momentan sechs Hochbeete übereinander. Ein intensiver Pfefferminzduft zieht durch den Raum. Es ist ein Paradies für die Pflanzen: Ihr Wasser wird automatisch mit Nährstoffen angereichert, sie erhalten wenig dosierten Dünger, die Temperatur ist konstant und das LED-Licht scheint auf jedes Pflänzchen. Nur in der Nacht ist es acht Stunden dunkel. «Die Pflanzen brauchen diese Ruhezeit, um zu wachsen», sagt Mark Zahran, Gründer von Yasai. Der 31-Jährige hat, wie die meisten der 15 Yasai-Mitarbeitenden, einen akademischen Hintergrund. Als Architekt musste er sich das Wissen über die Pflanzen allerdings erst selbst aneignen.

Pflanzen erhalten optimales Milieu

Auch wenn die Kräuter digital überwacht werden, ist botanisches Wissen bei Yasai unabdingbar. Fehlt den Pflanzen etwas, können die Mitarbeitenden die Beete per Knopfdruck aus der Höhe herunterholen. Zahran sagt:

«Bei uns kommen die Pflanzen zum Gärtner und nicht umgekehrt.»

Er zeigt auf ein Beet voll Basilikum. Dieses wird schon bald erntereif sein. Die Pflanzen haben zu diesem Zeitpunkt bereits einige Stadien durchlaufen: Als Erstes legt die Sähmaschine den Samen auf einen kleinen biologischen Schaumstoff – Erde sucht man bei Yasai vergebens. Danach kommen die Pflänzchen in ein wohltemperiertes Zimmer. «Das ist sozusagen unser Kindergarten», sagt Zahran, als er den Raum betritt.

Sind die Pflanzen genug stark, werden sie in grössere Behälter umgepflanzt und auf ein Vertical-Farming-Beet gelegt. Durch den vollautomatischen 7-Tage-Betrieb spart Yasai Personal und schützt die Pflanzen gleichzeitig vor Schädlingen. Denn ein Insekten-Befall durch einen unachtsamen Besuch wäre der Super-GAU für Yasai: «Da wir keine Pestizide verwenden, müssten wir bei einem Befall, alle Pflanzen wegwerfen», sagt Zahran.

Ein Beet über dem anderen: In der Vertical Farm von Yasai soll pro Quadratmeter 200-mal mehr Ertrag geerntet werden können. Severin Bigler

Das sei glücklicherweise noch nie passiert. Rund fünf Wochen nach der Aussaat ist es dann so weit: Die Kräuter sind erntereif. Dazu werden sie auf Schienen in den Verpackungsraum gefahren. Dort schneiden die Mitarbeitenden die Pflanzen ab und verpacken sie von Hand in Kartonbehälter. Diese landen nach einer kurzen Fahrt mit dem Lieferwagen im Kühlregal von Grosshändlern wie Coop oder Jelmoli.

Yasai wagte erste Versuche mit Mojito-Minze

Seit Beginn ist Yasai ein Versuchslabor. So kultivierten die Forschenden beispielsweise bereits Mojito-Minze oder reicherten die Kräuter mit Mineralien an. «Wir wollen qualitative Ernährung herstellen», sagt Zahran.

Damit das Unternehmen finanziell unabhängig werden kann, muss es noch mehr wachsen. Davon ist man noch einige Schritte entfernt. «Wir müssen viermal so viel produzieren, um selbsttragend zu werden», sagt Zahran. Momentan bietet die Yasai-Farm Platz für rund 50’000 Pflanzen. In den nächsten Monaten verdoppelt das Unternehmen seine Anbau-Fläche. Damit will das Start-up auch der Bestell-Flut begegnen. «Wir kommen gar nicht nach mit Produzieren», sagt Zahran. Auch die Produktepalette wird erweitert: Nächstes Jahr verkauft Yasai auch Koriander und Dill, später sollen Rosmarin und Blattsalate dazukommen.

Sobald das Unternehmen 2026 seinen Hauptsitz nach Schlieren verlegt hat, werden die Arbeiterinnen und Arbeiter auch Chilis und Erdbeeren anbauen und gleich vor Ort verkaufen.

Weltweit erster Vertical Garden in einem Wohnquartier

In Schlieren wird die Yasai-Farm zudem mit einem neuen Angebot aufwarten. So sollen die Anwohner zu Gärtnern werden und mit einer App bestimmen, was auf einem Teil des Hochbeets wächst. «Es soll ein Schrebergarten 4.0 werden», sagt Zahran. Beim Projekt in Schlieren soll es sich um die weltweit erste in einem Wohnquartier integrierte Vertical Farm handeln. «Wir sind gerne Versuchskaninchen für das Vertical Farming», sagt Martin Geistlich, Geschäftsführer der Geistlich Immobilia, die das Areal besitzt und die geplanten Neubauten nach Fertigstellung selbst verwalten wird.

Da das Gebäude eine Glasfassade haben wird, können Interessierte künftig von aussen zusehen, wie die Kräuter und das Gemüse geerntet und verpackt werden. So soll die moderne Technologie den Gartenbau wieder direkt in die Nachbarschaft bringen. Auch das ist Geistlich sehr wichtig. «Wir wollen Interaktion in der Überbauung», sagt er.

So soll der Lymhof aussehen: An der Projektvorstellung im Juni wurde ein Modell der Überbauung gezeigt. Alex Spichale

Die Pläne von Yasai reichen aber noch weit über den Lymhof hinaus. «Das Projekt soll ein Leuchtturm-Projekt werden», sagt Zahran. Gelingt der Start im Lymhof, kann dieser Vertical Garden später als Modell für ähnliche Vorhaben dienen. «Wir möchten später auch in der Wüste oder in den Bergen ähnliche Projekte aufbauen», sagt Zahran. So sollen auch Leute in kargen Gegenden frisches Gemüse aus der Region erhalten.

Auf dem Vitis-Gelände wird ein Vertical Garden entstehen Da, wo heute das Sportcenter Vitis steht, wird 2026 ein neuer Quartierteil bezugsbereit sein: der Lymhof. Einer der vier geplanten Gebäudekomplexe ist eine acht Meter hohe Halle. In diese wird das Start-up Yasai einziehen. Nebst dem Vertical Farming soll in der Halle auch Platz für einen Gemeinschaftsraum entstehen. «Die Nutzung passt perfekt zum neuen Quartierteil, der den Fokus auf Nachhaltigkeit setzt und beim Bahnhof Schlieren ein Ankunftsort und Treffpunkt für die Quartierbewohnenden am Rietpark werden soll», schreibt die Geistlich Immobilia AG in einer Mitteilung. Über der Gemüse-Farm werden Mieterinnen und Mieter in Maisonette-Wohnungen mit Dachgarten wohnen. Auf dem Areal sollen überdies ein Bistro, ein Gasthof sowie Gewerberäume gebaut werden. «Wir möchten im neuen Quartierteil, der das Quartier am Rietpark an den Bahnhof anschliessen und dem Norden von Schlieren ein Gesicht geben wird, eine vernetzte Lebenswelt schaffen, die die Menschen zusammenbringt und die Quartierangebote miteinander verbindet», sagt Martin Geistlich, Geschäftsführer der Geistlich Immobilia. Nachdem im Oktober die Baueingabe erfolgte, steht im Juni 2023 der Rückbau des Sportcenters Vitis an. Der Baustart für den Lymhof ist für Anfang 2024 geplant. Im Sommer 2026 soll er bezugsbereit sein. (lyl)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen