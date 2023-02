Schlieren Sechste Kollision von Limmattalbahn und Auto: Nun wurde erstmals eine Person verletzt Bei der Kreuzung von Zürcherstrasse und Flöhrebenstrasse in Schlieren ist es am Dienstag zu einem Unfall zwischen der Limmattalbahn und einem Auto gekommen. Eine Person musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. David Egger 08.02.2023, 07.00 Uhr

Bei der Limmattalbahn-Haltestelle Gasometerbrücke in Schlieren ereignete sich der Unfall. Matthias Scharrer/Archiv

«Die Strecke zwischen Schlieren, Geissweid und Zürich Altstetten, Bahnhof ist unterbrochen. Grund dafür: Vorfall mit einem Strassenfahrzeug. Reisende weichen auf die nächste Verbindung aus», teilte die Limmattalbahn-Betreiberin Aargau Verkehr AG (AVA) am Dienstag um 14.58 Uhr via Twitter mit.

Linie 2 und Linie 20 waren rund zwei Stunden lang unterbrochen

Wie AVA-Sprecher Michael Briner auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» erklärte, ereignete sich der Unfall um 14.45 Uhr kurz nach der Haltestelle Schlieren Gasometerbrücke in Fahrtrichtung Altstetten. «Es kam dabei im Kreuzungsbereich Flöhrebenstrasse/Zürcherstrasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einer unserer Stadtbahnen», so Briner. Die Strecke zwischen dem Schlieremer Zentrum und dem Bahnhof Altstetten sei für die Tramlinie 2 und die Limmattalbahn-Linie 20 bis 17 Uhr unterbrochen gewesen.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Vorfall auf Anfrage. Eine Person sei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen für eine Kontrolle ins Spital gebracht worden. Die Kantonspolizei habe vor Ort Spuren gesichert und untersuche den Unfall. Dieser sei der Polizei um 14.45 Uhr gemeldet worden. Um 16.30 Uhr sei die Unfallstelle wieder geräumt gewesen, erklärte ein Polizeisprecher.

Laut AVA-Sprecher Michael Briner handelte es sich beim Unfall am Dienstag um den sechsten Limmattalbahn-Unfall mit Personenwagenbeteiligung. Von den sechs Unfällen war jener am Dienstag der erste, bei dem jemand verletzt wurde.

Auch bei der Birmensdorferstrasse hat es schon zweimal gekracht

Am 1. Februar um 20 Uhr sei die Bahn bei der Abzweigung Zürcherstrasse/Birmensdorferstrasse in Dietikon mit einem Auto kollidiert, weil dieses das Rotlicht überfahren habe. Am 24. Januar um 18.05 gab es an der Birmensdorferstrasse in Dietikon eine Kollision, weil ein Auto bei der Ausfahrt aus einer Tiefgarage den Vortritt missachtete.

Am 3. Januar um 12.30 gab es eine Kollision bei der Kreuzung Urdorf-Nord, nachdem ein Auto falsch eingespurt war. Am 24. Dezember um 10.47 Uhr sowie am 19. Dezember um 20.46 Uhr kam es jeweils zu einer Kollision im Schlieremer Gebiet Reitmen, nachdem jeweils ein Auto unerlaubterweise über die Tramspur abbog.

Das Bähnli ist darauf angewiesen, dass alle die Regeln einhalten

Die Limmattalbahn nahm am 11. Dezember ihren fahrplanmässigen Betrieb auf. Briner sagt, dass die Bahn darauf angewiesen ist, dass sich die anderen Fahrzeuglenker an Lichtsignalanlagen und die signalisierten Fahrrichtungen und Fahrspuren halten. «Gerade bei unerwarteten Manövern von Personenwagen, wie dem Abbiegen über die Tramgleise als Wende (obwohl nur geradeaus oder rechts abbiegen erlaubt), lässt sich eine Kollision wegen des längeren Bremswegs der Stadtbahnen nur mit Glück verhindern.» Jede Schnellbremsung sei eine zu viel, weil dadurch auch die Limmattalbahn-Fahrgäste einem Verletzungsrisiko ausgesetzt werden.