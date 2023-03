Schlieren Aus für die Bäckerei mit sozialem Ausbildungsangebot: Die Biobäckerei Neuhof hat ihre Türen geschlossen Die Schlieremer Biobäckerei Neuhof an der Kesslerstrasse schloss ihre Tore Ende Februar. Über den Grund der Schliessung will sich die Geschäftsleitung nicht äussern. Lydia Lippuner 01.03.2023, 14.48 Uhr

Hier entstanden im Dezember noch Weihnachtsguetzli. Bild: Mathias Förster

Die Biobäckerei Neuhof in Schlieren schloss am 28. Februar ihre Tore. Auf der Website des Unternehmens steht: «Wir haben unsere Bäckerei geschlossen. Vielen Dank für die Treue und die Geduld, die vielleicht manchmal gefragt war.»

Die Bäckerei war mehr als nur für den Verkauf ihrer Bio-Brötchen und süssen Gebäcke bekannt. Sie ermöglichte Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Zusammenarbeit mit dem Verein Axis Bildung eine Lehre im geschützten Rahmen. So waren 2021 von den 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bäckerei sieben Lehrlinge.

Das alles gehört nun der Vergangenheit an. Wo die Lernenden weiter ausgebildet werden und weshalb die 2019 in Schlieren eröffnete Bäckerei ihre Tore schloss, ist nicht bekannt. Geschäftsführerin Priska Furrer, die im April 2021 die Leitung übernommen hatte, will sich auf Anfrage der Limmattaler Zeitung nicht dazu äussern.