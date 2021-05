Schlieren Auf Jugend-Patrouille: Das trifft die Schlieremer Polizei auf der Strasse an Energydrinks, Kippen und viele grosse Töne: Auf Tour mit dem Jugendbeauftragten der Schlieremer Stadtpolizei. Lydia Lippuner 26.05.2021, 03.44 Uhr

Sie kennen ihn und er kennt sie: Christian Heinzer arbeitet seit einigen Jahren als Jugendbeauftragter der Stadtpolizei Schlieren. Lydia Lippuner

Christian Heinzer trägt eine orange Jacke, die seine Dienstwaffe gut versteckt. Auch seine Harley-Davidson-Maske lässt den Jugendbeauftragten der Schlieremer Stadtpolizei nicht wie einen Polizisten im Dienst aussehen. Mit seiner grossen Gestalt und der tiefen ruhigen Stimme strahlt er auf der Jugend-Patrouille aber auch ohne Uniform Autorität aus. Auf dem Weg in Richtung Urdorf kommt ihm ein Motorrad mit zwei Jugendlichen entgegen. Sie fahren ohne Helm mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Trottoir. Vor dem zivilen Polizeiauto heben sie euphorisch ihre Hände in die Höhe. Dann schwenken sie in eine Seitenstrasse ab.

Ulrich Pfister, seit Oktober 2020 Chef der Stadtpolizei Schlieren/Urdorf, ist mit auf Streife. Er notiert sich das Nummernschild. «Das Motorrad ist gestohlen», sagt er nach einem kurzen Check im System. Er gibt den Auftrag seinem Mitarbeiter weiter, der sich um die Aufklärung des Falles kümmert. Heinzer fährt weiter. «Auf der Streife für die Jugendlichen geht es vor allem um Prävention. Nicht darum, Verbrechen zu ahnden», sagt Pfister. Seit Pfister die kommunale Polizei übernommen hat, legt das Korps ein stärkeres Gewicht auf die präventive Arbeit. Dazu gehört auch, dass seit diesem Frühling zweimal im Monat eine Jugend-Patrouille gemacht wird. «Je besser wir die Jugendlichen kennen, desto kleiner ist die Gefahr, dass sie eine Straftat begehen», sagt Pfister. Dabei arbeitet die Polizei auch mit dem Schlieremer Jugendsozialarbeiter Michael Koger zusammen.

Heinzer fährt durch einen Fussgängertunnel, jemand hat dort in weissen Lettern «Murat» an die Wand gesprüht. Diesen Schriftzug kennt Heinzer noch nicht. Etwas später sieht er den Tag «52» auf einem Schild. Es ist die Abkürzung für die Schlieremer Postleitzahl 8952, er wird der Zahl an diesem Abend noch öfters begegnen. «Dieses Zeichen kommt von einer Gruppierung, die schon länger aktiv ist», sagt er. Er habe auch die Schlieremer Jugendlichen gekannt, die Anfang Mai im «Blick» mit ihren kriminellen Machenschaften prahlten. «Schlimmes Schlieren» lautete eine Schlagzeile. Die Bevölkerung macht sich Sorgen.

Auf dem Tisch von Polizeichef Pfister liegt auch eine kleine Anfrage der GLP-Gemeinderätin Songül Viridén. Sie fragt, wie die Problematik der «Jugendgangs in Schlieren» einzuschätzen sei und was der Stadtrat dagegen unternehme. Heinzer beschwichtigt: «Wir haben kein Problem mit Jugendgangs oder Jugendgewalt.» Die Schlieremer Jugendlichen seien nicht gefährlicher als Junge an anderen Orten. «Von der Häufigkeit der Jugendkriminalität gesehen, bewegen wir uns auf tiefen Niveau», sagt auch Pfister, der früher unter anderem für die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Kantonspolizei Solothurn tätig war. Schon in der letzten Fragestunde des Schlieremer Parlaments machte Boris Steffen (SVP) die Jugendkriminalität zum Thema. Sicherheitsvorstand Pascal Leuchtmann (SP) sagte damals, dass es in Schlieren diesbezüglich keine Auffälligkeiten gebe.

2020 wurden in Schlieren 43 Minderjährige wegen Straftaten aktenkundig In der Schweiz können Kinder generell ab 10 Jahren strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Man spricht dabei von «Strafmündigkeit». Bis zum 18. Lebensjahr gilt für die Jugendlichen das Jugendstrafrecht, bei diesem geht es in erster Linie um den Schutz und die Erziehung der Jugendlichen. Im letzten Jahr erfasste die Kantonspolizei Zürich 43 Minderjährige, die eine Straftat in Schlieren begingen. Im Jahr 2019 waren es 92 Personen. «Diese Zahlen umfassen nur Delikte, die aufgeklärt sind», sagt Kantonspolizei-Sprecher Ralph Hirt. Delikte, die noch untersucht werden, erscheinen noch nicht in der Statistik.



Hausverbote im Spitzacker nahmen während der Pandemie zu

Es ist mittlerweile gegen 19 Uhr. Heinzer parkiert in der Tiefgarage des Urdorfer Spitzackers. «Hier gab es im letzten Jahr viele Hausverbote», sagt er und geht durch das Zentrum. Früher seien die Jugendlichen für ihre Aktivitäten nach Zürich gegangen. Doch da aufgrund der Pandemie die meisten Freizeitangebote gestrichen wurden, versammeln sich die Teenager nun vor Ort. «Dadurch hat das Littering und auch der Vandalismus stark zugenommen», sagt Heinzer.

Beim roten Platz angekommen, wird Heinzer von einer Gruppe Teenager begrüsst. «Sie kenne ich», ruft ihm ein Junge in Jogginghose und schwarzem Pullover entgegen. Ein anderer weist auf den Zaun, den die Gemeinde Urdorf um den roten Platz aufgestellt hat.

«Wann kommt dieses hässliche Ding weg?», fragt er.

«Das müssten wir die Gemeinde fragen», antwortet der Polizist.

«Wollen sie auch eine Zigi», fragt ein anderer.

«Nein, ich rauche nicht», sagt Heinzer.

«Was läuft mit dir? Du darfst nicht rauchen, wenn du kontrolliert wirst», sagt ein anderer Jugendlicher.

«Es kommt darauf an, was ich sage. Jetzt rauchen schon zwei. Das reicht.»

«Alle guten Dinge sind drei», sagt ein Teenager und zündet sich eine Zigarette an.

«Okay, der war gut. Aber jetzt gebt eure Ausweise her.»

Die Jugendlichen kramen ihre Identitätskarten hervor. Heinzer kontrolliert die Namen, die meisten sind unter 16. Ein paar haben bereits einen Eintrag im System. Einer der Jugendlichen spuckt auf den Boden, da wird Heinzers Stimme eine Spur härter. Er nimmt zwei Jugendliche auf die Seite und redet ihnen abseits der Gruppe ins Gewissen. Nach wenigen Minuten verabschiedet sich Heinzer wieder.

«Das Problem ist nicht nur, dass die Jugendlichen frech sind und oft Lärm machen, sondern auch dass die Anwohner im letzten Jahr eine tiefere Toleranzgrenze entwickelten», sagt Pfister. Auf den Druck reagieren die Jugendlichen mit Gegendruck. Die Polizei sei während der Coronakrise unzählige Male wegen Lärmstörungen angerufen worden. «Wenn wir die Jugendlichen noch sehen, verwarnen wir sie natürlich», sagt Heinzer. Sollte dies nichts nützen, gebe es eine Busse.

Es ist mittlerweile gegen 21.30 Uhr. Heinzer macht er noch einen Abstecher zur Reformierten Kirche Schlieren. Dort hat sich eine Gruppe von rund 15 Jugendlichen versammelt. Energydrinks stehen auf der Bank und Zigaretten werden herumgereicht.

«Können sie mich nicht einmal in Ruhe lassen? Ich habe Geburtstag morgen», sagt ein Jugendlicher.

«Das ist dein Geburtstagsgeschenk», sagt Heinzer. Er lacht und nimmt die Identitätskarte in die Hand, die ihm entgegengestreckt wird.

«Ist doch voll gut, wenn die Polizei so gechillt ist», sagt ein schwarzhaariger Junge in einer Sportjacke.

«Ich kann auch anders. Es kommt darauf an, was gerade los ist», sagt Heinzer.

Auf dem Handy liest er die Einträge der Jugendlichen. Wieder nimmt er Einzelne aus der Gruppe zu sich und wechselt einige Worte mit ihnen.

Einer der Jugendlichen kommt zu ihm und sagt: «Ich will auch Polizist werden. Dann kann ich die anderen kontrollieren.»

Heinzer lächelt, dann verabschiedet er sich und überlässt die Jugendlichen dem Sommerabend.