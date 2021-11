Boulderlounge im JED bietet Kletterspass auf 1200 Quadratmetern

Schlieren Auch für Anfänger geeignet: Die neue Boulderlounge im JED bietet über 5000 Griffe für Kletterbegeisterte Die neue Halle in der alten NZZ-Druckerei bietet Kletterspass auf 1200 Quadratmetern. Sie soll auch ein Ort zum Verweilen sein. Den Kaffee bezieht die Betreiberin direkt aus der gegenüberliegenden Rösterei Caffetino. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 13.11.2021, 04.00 Uhr

«Die Leute sind begeistert», zieht Geschäftsführerin Lena Stürm eine erste Bilanz zur neu eröffneten Boulderlounge im Schlieremer JED. Das sogenannte Kilterboard soll das einzige im Raum Zürich sein. Sowohl das Kilter- als auch das Moonboard funktionieren über eine App: Dort kann man verschiedene Routen wählen, die dann mit Lichtern bei den Griffen angezeigt werden. Der Kinderbereich hat eine Rutschbahn und einen Tunnel. Die Halle ist 1200 Quadratmeter gross. Unter einer Höhle können sich die Sportler durchhangeln. An über 5000 Griffen können sich Kletterbegeisterte hier austoben. Die Boulderlounge ist auch für Einsteiger geeignet.

Schlieren ist jetzt um ein Sportangebot reicher: Im JED hat die grösste Boulderhalle im Raum Zürich eröffnet. Auf 1200 Quadratmetern können sich Kletterbegeisterte an über 5000 Griffen austoben. Die Boulderlounge, wie sich die neue Halle in der alten NZZ-Druckerei nennt, ist seit dem

30. Oktober offen. «An der Eröffnung hatten wir über 600 Besucherinnen und Besucher», freut sich Geschäftsführerin Lena Stürm, die bereits seit gut drei Jahren eine Boulderlounge in St.Gallen betreibt. «Das Feedback ist sehr positiv, die Leute sind begeistert.»

Die Boulderlounge in Schlieren zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie auch für Einsteiger geeignet ist und die Routen anhand des Farbsystems der Griffe nicht allzu schwer sind. So hofft Stürm, die dreifache Mutter ist und am Bodensee wohnt, auch Personen anzuziehen, die noch nicht kletteraffin sind. «Wir erhalten viele Rückmeldungen, dass die Halle aber auch nicht zu einfach sei», sagt die 39-Jährige. «Nach der Eröffnung war es zuerst eher ruhig, aber nun kommen immer mehr Besucher.» Das sei normal, da sich viele Leute erst einmal die Hallen ansehen oder laufende Abos in anderen Hallen haben. Abobesitzer können die Boulderlounge täglich ab sechs Uhr morgens benutzen. «Man kann das Telefon einstecken, die Lautsprecher anmachen, das Licht anschalten und selber loslegen», sagt Stürm. «Das gibt es im Raum Zürich bisher in keiner anderen Kletteranlage.»

Ein Moon- und ein Kilterboard sind die Spezialitäten der neuen Halle

Speziell sind an der neuen Boulderlounge zwei Angebote, die es laut Stürm in keiner anderen Kletterhalle im Raum Zürich gibt: ein Moonboard und ein Kilterboard. Bei beiden handelt es sich um Boulderwände, für die man eine App benötigt. Auf dieser kann man verschiedene Routen auswählen, die dann mit Lichtern bei den Griffen angezeigt werden. «Beim Moonboard sind die schwierigen Griffe eine Herausforderung, während die des Kilterboards viel ergonomischer sind», erklärt Stürm. Ab Dezember verspricht die Boulderlounge Schlieren, jede Woche die Griffe eines Sektors in der Halle umzuschrauben und so neue Herausforderungen zu schaffen.

In der neuen Boulderlounge mit zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern könnten künftig auch Wettkämpfe stattfinden: Die Halle besitzt nämlich eine spezielle Wand dafür. Ein Aussichtspunkt bietet den besten Blick darauf. Auf einem der Kletterelemente erwartet Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahren ein Trainingsbereich mit verschiedenen Geräten. Ein anderes Kletterelement beinhaltet eine Höhle, unter der man sich durchhangeln kann. Die Boulderwände haben für verschiedene Niveaus ganz unterschiedliche Neigungen. Ein Kinderbereich mit Rutschbahn und Tunnel steht den kleinsten Gästen zur Verfügung.

Auf die freie Halle im JED ist Stürm zufällig gestossen. «Ich habe sie mir angeschaut und war sofort begeistert», sagt sie. Die Halle sei schön hell und habe die perfekte Höhe fürs Bouldern, das man maximal viereinhalb Meter über Boden betreibt. Als Schutz dient ein Weichboden von 30 Zentimetern Dicke. Eigentlich hatte Stürm gar nicht unbedingt einen Ausbau ihres Geschäfts geplant. Sie sagt:

«Es ist schwierig, einen passenden Raum zu finden. Bei dieser Halle musste ich einfach zuschlagen.»

In nur zwei Monaten hat sie diese nun in ein Boulderparadies verwandelt. «Wir mussten wirklich Vollgas geben, um pünktlich eröffnen zu können», sagt sie.

Ab Dezember bietet die Boulderlounge in Schlieren auch Kletterkurse an. Das Angebot soll langsam anlaufen. «Wir haben schon zahlreiche Anfragen erhalten, auch für Kindergeburtstage», sagt Stürm. Das Ziel sei auch, in Zukunft vielen Schulklassen den Bouldersport näherbringen zu können.

Die Boulderlounge soll ein Ort zum Chillen sein

Die Boulderlounge ist nicht die einzige Kletterhalle in Schlieren: Auf der anderen Seite der Bahngleise befindet sich das Kletterzentrum Gaswerk. «Das Gaswerk bietet vor allem Seilklettern an, der Boulderbereich ist eher klein», sagt Stürm. Dass die Boulderlounge sich ganz aufs Bouldern konzentriere und auch für Anfänger geeignet sei, hebe sie von der Konkurrenz ab. Zudem ermöglichen die geringere Höhe und die traversierenden Routen das Bouldern auch Personen mit Höhenangst, was ihnen langfristig den Zugang zum Seilklettern ermöglicht.

Die Boulderlounge soll nicht nur ein Ort für Sport, sondern auch für Entspannung sein. «Wir wollen, dass sich die Leute hier wohlfühlen und sich zum Chillen mit Freunden treffen», sagt Stürm. Die Boulderlounge stehe ganz im Sinn des 1992 verstorbenen Spitzenkletterers Wolfgang Güllich und dessen Spruchs: «Man geht nicht nach dem Klettern zum Kaffeetrinken, Kaffeetrinken ist integraler Bestandteil des Kletterns!» Darum war Stürm auch die Auswahl des Kaffees wichtig: Die Boulderlounge bezieht ihre frischen Bohnen direkt von der Kaffeerösterei Caffetino, die sich gegenüber befindet.