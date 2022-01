Schlieren Arthrose, Rückenschmerzen und Co: 25 Jahre war Dorothea Etter in Schlieren für ihre Patienten da – nun ist Schluss Am 22. Februar schliesst sie ihre Physiotherapie-Praxis im Locher-Gebäude beim Stadtplatz. Nach ihrer Pensionierung möchte sie sich Zeit nehmen zum Reisen und Bücherlesen. Celia Büchi Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Eine Sprossenwand, ein Trampolin, Kisten und Rollen: Das «Kinderzimmer» in Dorothea Etters Praxis ist ausgestattet für den spielerischen Ansatz in der Kinder-Physiotherapie. Severin Bigler

«Wenn wir uns nicht ständig bewegen, sei es körperlich oder geistig, bleiben wir irgendwann einfach stehen», sagt Dorothea Etter. Seit 44 Jahren widmet sie sich als diplomierte Physiotherapeutin der bestmöglichen Beweglichkeit ihrer Patientinnen und Patienten und bekämpft deren Schmerzen. Zahlreiche Weiterbildungen ergänzten über die Jahre ihr Fachwissen. Vor knapp 25 Jahren eröffnete sie ihre Praxis im Locher-Gebäude in Schlieren. Im Februar wird sie sich nun pensionieren lassen.

Der Gedanke an einen Rückzug aus der Arbeitswelt sei ihr erstmals gekommen, als ihr Mann vor ungefähr drei Jahren ein Fest zu seiner Pensionierung gefeiert habe, sagt Etter. «Ich dachte, das wäre doch auch schön für mich.» Um diese Zeit herum habe sie dann auch erfahren, dass das Locher-Gebäude bald umgebaut wird. Das Ärztezentrum Medvadis, das seine Praxis im selben Stock hat wie die Physiotherapie, werde nach dem Umbau den ganzen Stock belegen. Ihr sei angeboten worden, in einen anderen Stock umzuziehen. Doch sie habe dankend abgelehnt und sich ein schönes Datum für ein Abschlussfest ausgesucht: den 22.02.2022.

Das Loslassen fällt schwer

Ganz loslassen möchte sie aber noch nicht. Etter sagt· «Mit den Turngruppen mache ich ganz sicher weiter.» Im sogenannten funktionellen therapeutischen Turnen werden unter anderem Körperhaltung und Körperwahrnehmung trainiert. Das soll dabei helfen, den Alltag einfacher zu bewältigen. Ausserdem möchte sie eventuell auch noch zwei Halbtage pro Woche in einer anderen Praxis weiterarbeiten. Ihre Patientinnen und Patienten hoffen jedenfalls darauf. «Gehöre ich auch zu jenen, die an den zwei halben Tagen weiterhin kommen können?», sei sie bereits mehrfach gefragt worden.

Die Faszination für die Bewegungsabläufe des Menschen hat Etter bereits früh gepackt. «Ich hatte einen Grossvater mit Knochenkrebs, den wir sehr vorsichtig bewegen mussten», erzählt Etter. An seinem Bett sei ihr klar geworden: «Über das möchte ich mehr lernen.» So entschied sich die gebürtige Bernerin für das Studium zur Physiotherapeutin, das sie 1977 an der Physiotherapieschule in Basel erfolgreich abschloss. Danach folgte sie ihrem Mann, den sie in Bern kennen gelernt hatte, nach Zürich. Dort sammelte sie Berufserfahrung in mehreren Spitälern, unter anderem auch im Limmi. Weiter ging es in einer Schule für Kinder mit Körper- und Mehrfachbehinderungen in Wollishofen, wo Etter eine Ausbildung zur Kinderphysiotherapeutin nach dem Konzept von Bobath machte, benannt nach dem Ehepaar Karel und Bertha Bobath.

«Bei Kindern ist es sehr interessant, herauszufinden, wieso sie eine bestimmte Bewegung nicht können und wie man sie ihnen beibringen kann», sagt Etter. «Ich hatte beispielsweise einmal ein Kind, das sich aus dem Liegen nicht aufsetzen konnte, weil es nicht wusste, wie es die Bewegung anbahnen sollte. Spielerisch habe ich mit dem Kind den Bewegungsablauf erarbeitet und mehrmals wiederholt, bis es das Aufsitzen zu seinem Bewegungsrepertoire hinzugefügt hat.»

Rücken und Gelenke machen Probleme

Während es bei den Kindern meist um das Erlernen von Bewegungen ginge, kämen die Erwachsenen meist mit Arthrose, Rückenschmerzen oder Hüftgelenkbeschwerden in die Physiotherapie. Und die Jugendlichen wollten oft ihre Körperhaltung verbessern. Schon bei der Eröffnung ihrer Praxis seien dies die häufigsten Beschwerden der Patienten gewesen, sagt Etter.

«Was aber sicher zugenommen hat, sind Stressbeschwerden und schlechte Haltungen.»

In der ersten Sitzung erarbeitet Etter mit ihren Patienten jeweils ein gemeinsames Therapieziel. Auf dem Weg zum Erreichen dieses Ziels sei ihr folgendes besonders wichtig: «Ich möchte, dass die Patienten verstehen, wieso sie die Bewegungen und Übungen machen, die ich ihnen auftrage.» Denn sie wolle in der Therapie nicht nur die Schmerzen ihrer Patienten minimieren, sondern sie auch in einem gesunden Körperverhalten schulen. Etter sagt, sie selbst bemühe sich, immer auf dem neuesten Wissensstand zu bleiben. Sie habe gute Vernetzungen mit anderen Physiotherapeuten und bilde sich immer wieder weiter. Besonders vertieft habe sie über die Jahre die Kinderphysiotherapie und die manuellen Techniken.

Oberhalb der Fenster im Therapiezimmer hängen die Fähigkeitszeugnisse für die zahlreichen Weiterbildungen, die Dorothea Etter bereits gemacht hat. Severin Bigler

Für die Atmosphäre in der Praxis ist Etter «ein anständiger und freundlicher Umgang» sehr wichtig. «Eine gewisse Grundsympathie ist für die Therapie nötig.» Sie selbst komme immer mit einer guten, freundlichen Laune zur Arbeit. «Die Patienten können nichts dafür, wenn mir im Privaten etwas misslingt.» Die Trennung von Beruf und Privatem sei ihr allgemein wichtig.

«Wenn mir die Patientin oder der Patient etwas erzählen will, darf sie oder er das. Aber bei mir geht nichts weiter.»

Ausserdem: «Sie müssen sich nicht meine Geschichten anhören. Ich versuche, die Patienten in den Mittelpunkt zu rücken und auf das Therapieziel zu fokussieren.»

Nach 44 Jahren als Physiotherapeutin möchte Etter sich ab dem 22. Februar nun dem Lesen und Reisen widmen. Ihr Mann reise ebenfalls sehr gerne. So soll es dieses Jahr für vier Wochen nach Alaska gehen.

