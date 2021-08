Anwohner gründen IG, weil neues Alterszentrum Verkehr verursacht

Das zukünftige Alterszentrum beim Schlieremer Stadtpark soll nur von Taxis und Lieferanten über die Badenerstrasse beziehungsweise die alte Badenerstrasse erschlossen werden, Besucher und Angestellte sollen über die Freiestrasse und die Obere Bachstrasse fahren. Das stört die Anwohner und auch die Politiker des Quartiervereins Schlieren (QV) haben sich schon kritisch dazu geäussert. Dieser zeigte sich am Mittwoch denn auch erfreut darüber, dass sich eine neue Interessengemeinschaft dem Kampf gegen die geplante Zufahrt zum neuen Alterszentrum verschrieben hat. «Ich begrüsse jegliche Aktivität in diese Richtung. Der QV ist immer für Lebens- und Wohnqualität in den Quartieren. Jedes einzelne Auto ist eine Mehrbelastung des Quartiers», sagt Thomas Widmer, der für den QV im Schlieremer Parlament sitzt.

«Jedes einzelne Auto ist eine Mehrbelastung des Quartiers», sagt Thomas Widmer vom Quartierverein Schlieren.

Sandra Ardizzone

«Während Jahren intensiv diskutiert»

Er hatte sich diesen Sommer schon mit einer Kleinen Anfrage zum Thema an den Schlieremer Stadtrat gewandt. Insbesondere fragte er, ob der Stadtrat beim Kanton überhaupt ein Gesuch eingereicht hatte, mit dem Ziel die Zufahrt komplett über die Badenerstrasse zu lösen. Nein, lautet stark verkürzt die Antwort. Zudem weist der Stadtrat darauf hin, dass er sich durchaus für das Quartier engagiert habe. So schreibt er, dass er die Erschliessung mit dem kantonalen Amt für Mobilität (bis Ende 2020 noch Amt für Verkehr genannt) «während Jahren intensiv diskutiert» habe. Er wertet es als Erfolg, dass die Zufahrt für Taxis und Lieferanten über die Badenerstrasse läuft. Denn ursprünglich fand das zuständige kantonale Amt, der ganze Alterszentrumsverkehr müsse über die Freiestrasse und die Obere Bachstrasse führen. Der Stadtrat spricht auch deshalb von einem «Erfolg, da das angrenzende Wohnquartier nicht durch zusätzlichen artfremden Verkehr (zum Beispiel Schwerverkehr) belastet wird». Ebenso sei es ein Erfolg, «dass die Anzahl an Tiefgaragenplätzen auf die minimale Anzahl von 26 reduziert werden konnte». Diese 26 Tiefgaragenplätze sind für die Bewohner und die Beschäftigten des Alterszentrums. Dazu kommen vier Aussenparkplätze für Besucher.

Mehrverkehr sei «siedlungsverträglich», findet der Stadtrat

Weiter weist der Stadtrat darauf hin, dass die Obere Bachstrasse als Sackgasse heute 21 Wohneinheiten erschliesse. Mit dem Alterszentrum kommen rund 60 neue Kleinwohnungen dazu. Das neue Alterszentrum wird laut Stadtrat zwar zu mehr Verkehr führen – aber die Verkehrszunahme sei «siedlungsverträglich», vor allem in Anbetracht dessen, dass die Obere Bachstrasse als 30er-Zone signalisiert sei.

Nicht zuletzt hält der Stadtrat in seiner Antwort auf Widmers Kleine Anfrage fest, dass die kantonale Gesetzgebung für Neubauten eindeutig sei – direkte Arealerschliessungen bei Neubauten seien nur rückwärtig bewilligungsfähig. Und die Bewilligung für die Zufahrtsregelung muss der Kanton – und nicht die Gemeinde – aussprechen. Der Grund dafür ist, dass sich das noch zu bauende Alterszentrum «im Nahbereich einer Staatsstrasse» befindet. Vereinfacht gesagt: Es ist die Nähe zur Badenerstrasse, die die Zufahrt über die Badenerstrasse verhindert.

«So, wie die Zufahrt jetzt geplant ist, unterstütze ich das Projekt nicht»

«Die Basis, auf der der Kanton die Zufahrt über die Badenerstrasse nicht erlaubt, kann ich nach wie vor nicht wirklich nachvollziehen», sagt Thomas Widmer vom Quartierverein zur Antwort des Stadtrats, mit der er nicht wirklich zufrieden ist. Er gehöre zwar zu den vielen Befürwortern des Alterszentrums, so Widmer. «Ob ich bei einer Abstimmung Ja sagen werde zum Alterszentrum, kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Denn so, wie die Zufahrt jetzt geplant ist, unterstütze ich das Projekt nicht», so Widmer. (deg)