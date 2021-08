Wagi-Museum erhielt einen 28 Tonnen schweren Tessiner Triebwagen

Schlieren Mit Polizeieskorte durch den gesperrten Gotthard: Das Wagi-Museum erhielt einen 28 Tonnen schweren Triebwagen Der nächtliche Transport dauerte rund sieben Stunden. Nun steht der Waggon der eingestellten Tessiner Biasca-Aquarossa-Bahn vor dem Wagi-Museum. Es handelt sich um sein bisher grösstes Ausstellungsstück. Virginia Kamm 26.08.2021, 17.45 Uhr

Am Donnerstag erhielt das Wagi-Museum in Schlieren ein neues Schmuckstück: den Triebwagen ABe 4/4 5 der eingestellten Tessiner Biasca-Aquarossa-Bahn. Severin Bigler Patrick Bigler, Betriebsleiter des Wagi-Museums, ist erleichtert, dass der Transport des bisher grössten Ausstellungsstücks so reibungslos geklappt hat. Severin Bigler Bereits am Mittwochabend begann der Transport des 28 Tonnen schweren Wagens von Grono im Kanton Graubünden nach Schlieren. Severin Bigler Um halb ein Uhr morgens fuhr der Lastwagen der Emil Egger AG inklusive Zugwaggon mit Polizeieskorte durch den extra dafür gesperrten Gotthardtunnel. Severin Bigler Um drei Uhr nachts kam der Transport in Schlieren an. Nur vier Stunden später begann der Ablad durch einen 80 und einen 100 Tonnen schweren Pneulastkran. Severin Bigler Die Krane hoben den Waggon an und beförderten ihn zu seinem neuen Platz. Severin Bigler Der Ablad lief reibungslos: Nur sieben Minuten dauerte das Ganze. Severin Bigler So sah das Schauspiel von oben aus. Severin Bigler Jetzt steht der Triebwagen direkt beim Haupteingang des Wagi-Museums auf einem Schienenstück. «Wir freuen uns, dass der Wagen nun vor dem Gebäude das Museum repräsentiert», sagte Patrick Bigler. Severin Bigler Der Wagen bietet Platz für rund 60 Personen. Severin Bigler Er wurde 1963 in der Wagi in Schlieren hergestellt. Severin Bigler Der Triebwagen ist das letzte Überbleibsel der Biasca-Aquarossa-Bahn und wäre geschrottet worden, wenn ihn das Wagi-Museum nicht kurzerhand für 3000 Franken gekauft hätte. Severin Bigler In Zukunft soll das 16,5 Meter lange Gefährt Teil des Museums sein, aber auch für Apéros, Veranstaltungen und Schulanlässe vermietet werden. Severin Bigler Das Wagi-Museum eröffnet voraussichtlich Anfang 2022 das Erdgeschoss seiner Ausstellung. Bereits jetzt kann man als Gruppe eine Führung buchen. Severin Bigler

Das Schlieremer Wagi-Museum, das sich derzeit noch im Aufbau befindet, ist erneut um ein Schmuckstück reicher geworden. Bereits im März erhielt es einen 2,9 Tonnen schweren historischen Speisewagen der Rhätischen Bahn für seine Sammlung. Am Donnerstag stiess ein Triebwagen mit dem Namen ABe 4/4 5 der eingestellten Biasca-Aquarossa-Bahn aus dem Tessin dazu. Der 28 Tonnen schwere und 16,5 Meter lange Waggon ist das grösste Exponat des Museums und steht nun vor dessen Eingang. «Der Wagen ist ein echter Eyecatcher», sagte Patrick Bigler, Betriebsleiter des Wagi-Museums.

Für den rund 280 Kilometer langen Transport des Wagens von Grono im Kanton Graubünden nach Schlieren kam ein Lastwagen zum Einsatz. Er fuhr bereits am Mittwochabend los. «Wir begannen zur Sicherheit schon um acht Uhr morgens mit dem Aufladen», erzählte Bigler. «Um acht Uhr abends fuhren wir los in Richtung Bellinzona.» Für den Spezialtransport durch die Emil Egger AG musste der Gotthardtunnel gesperrt werden, so viel Platz brauchte der Lastwagen. Eine Polizeieskorte begleitete ihn auf seiner Fahrt durch den Tunnel. «Statt wie geplant um Mitternacht fuhren wir um halb ein Uhr nachts durch den Gotthard und kamen schliesslich mit etwas Verspätung um drei Uhr morgens in Schlieren an», sagte Bigler. «Ansonsten lief alles wie geplant und es gab praktisch keinen Verkehr.»

Der Entscheid fiel erst vor zwei Wochen

Den Mitarbeitern und Helfern des Transports blieb nicht viel Zeit für ein Nickerchen: Schon um sieben Uhr morgens begann das Abladen des Triebwagens vor dem Wagi-Museum. Ein 80 und ein 100 Tonnen schwerer Pneulastkran fuhren vor und platzierten sich an den beiden Enden des Lastwagens mit dem Zugwaggon. Um 8.15 Uhr war es schliesslich so weit: Die beiden Krane hoben den Triebwagen mithilfe von zwei Seilen an und hievten ihn in die Luft. Vorsichtig bewegten sie ihn vom Lastwagen weg hinüber zu einem Schienenstück vor dem Haupteingang des Museums. Nach nur sieben Minuten war der Wagen abgeladen und stand an seinem neuen Platz. Der Ablad lief reibungslos, sagte Timon Bohler, Projektleiter der Emil Egger AG.

Auch Bigler zeigte sich zufrieden: «Wir hatten nur zwei Wochen Zeit, um den ganzen Transport zu organisieren und sind nun erleichtert, dass alles geklappt hat.» Bis vor kurzem war nämlich noch unklar, ob der Wagen direkt vor dem Museum stehen darf. «Zusammen mit dem Gewerbe- und Handelszentrum Schlieren ist es uns gelungen, dies zu ermöglichen», sagte er. Andernfalls hätte das Wagi-Museum ihr neues Schmuckstück als Zwischenlösung auf die Pischte 52 im Schlieremer Stadtzentrum stellen und als Tessiner Grotto betreiben wollen. Das Wagi-Team musste auch Schotter und ein passendes Schienenstück organisieren, um den Waggon vor das Museum stellen zu können. Bigler sagte:

«Wir freuen uns, dass der Wagen nun vor dem Gebäude das Museum repräsentiert.»

Der Triebwagen steht nicht zum ersten Mal in Schlieren: Er wurde 1963 nämlich in der alten Wagi hergestellt, bevor er ins Tessin zog. «Das Spezielle ist, dass der Wagen älter aussieht, als er ist», erklärte Bigler. «Dies, weil er nach dem Vorbild eines 1949 erbauten Wagens entstand.» Nach der Einstellung der privaten Schmalspurbahn zwischen Biasca und Aquarossa 1973 stand er für die Oberaargau-Jura-Bahn im Einsatz. Danach gelangte er für Schaufahrten im Tessin in die Hände der Società Esercizio Ferroviario Turistico (SEFT), die ihn aber seit 2013 nicht mehr einsetzen konnte. Seither stand er in einem Depot in Grono. Der Triebwagen ist das letzte Überbleibsel der Biasca-Aquarossa-Bahn und wäre geschrottet worden, wenn das Wagi-Museum ihn nicht kurzerhand für 3000 Franken erworben hätte. Das Depot in Grono wird nämlich bald aufgelöst.

«Eigentlich hatten wir nicht vor, noch mehr Wagen zu kaufen», sagte Bigler. «Als wir aber den guten Zustand des Triebwagens gesehen haben, haben wir uns schnell entschieden.» Nach dem Kauf, der bereits im Juni erfolgt war, startete das Wagi-Museum eine Spendenaktion, um den 25'000 Franken teuren Transport finanzieren zu können. «Bis heute sind 14'500 Franken zusammengekommen», sagte Bigler. «Wir hoffen, dass nun viele Leute den Wagen sehen und sich auch noch für eine Spende entscheiden.»

Man kann den neuen Waggon auch für Veranstaltungen mieten

Der Triebwagen, der Platz für rund 60 Personen bietet, kann in Zukunft im Rahmen eines Museumsbesuchs besichtigt werden. Zudem wird das Wagi-Museum sein neues Bijou für Apéros und Veranstaltungen vermieten. «Er eignet sich auch für Schulklassenbesuche gut», sagte Bigler. Vorher wird das Wagi-Team den Wagen allerdings noch putzen, polieren, sanft renovieren und absichern. Zudem erhält der Triebwagen einen Zaun und ein Dach zum Schutz.

Eine offizielle Einweihung des Triebwagens soll noch stattfinden, sagte Bigler. «Wir wollen Vertreter aus dem Tessin einladen und mehr auf die Geschichte des Waggons eingehen.» Am 25. September lädt das Wagi-Museum von 10 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür mit Festwirtschaft. Interessierte sollen das Museum in seiner Entstehung besichtigen können. Bereits jetzt können Gruppen Führungen im Wagi-Museum buchen. Anfang 2022 soll das Erdgeschoss des Museums dann für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Bigler freut sich: «Es gibt noch viel zu tun, wir sind aber gut im Plan mit dem Aufbau.»