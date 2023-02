Schlieren An der Bahnhofstrasse serviert «B13» die verschiedensten Drinks mit einem Hauch Old School Neben der Pizzeria Corona am Bahnhof Schlieren betreibt die Familie Lazri die Bar B13. Das Lokal ist zwar ganz neu, enthält aber auch noch viele Relikte aus dem letzten Jahrhundert. Boubacar Sarr Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

An der Fensterscheibe ist das Logo der B13-Bar in Form eines B und der Zahl 13 zu sehen. Andrea Zahler

Vor einem Jahr verabschiedete sich das «Caffetino» von der Bahnhofstrasse in Schlieren, worauf das Haus an der Bahnhofstrasse 13 bis letzten Herbst leer stand. Während der Fussball-WM im November eröffnete die Familie Lazri, die die Pizzeria Corona betreibt, neben ihrem Restaurant eine Cocktail- und Weinbar mit dem Namen B13.

«Die Bar selbst ist eine Verschmelzung aus dem Älteren und Neueren», sagt Barbetreiber Marco Lazri. Der Name B13 nimmt Bezug auf die alte Post, die sich zu Beginn des letzten Jahrhunderts in diesem Gebäude befand und als Bahnhofstrasse 13 bekannt war. «Wir haben einiges aus der damaligen Zeit beibehalten», so Lazri. So haben sie die Bar grösstenteils mit dunkel- und hellbrauner Farbe koloriert, wie es bei ihren Vorgängern teilweise der Fall war. Zudem sind auch Relikte wie der Parkettboden des «Caffetinos» oder über hundert Jahre alte Stromschalter an der Wand zu finden. Diese funktionieren jedoch nicht mehr.

Die «B13» serviert verschiedene Cocktails, Weinsorten und Bier. Andrea Zahler

Im Sommer soll man auch im Innenhof entspannen können

Öffnet man den dunkelbraunen Vorhang hinter der Eingangstür, präsentiert sich dem Gast ein dunkel gehaltener Raum mit angenehmer Musik. Da die Eröffnung der Bar noch nicht lange her ist, liegt noch der Geruch vom frischen Holz neuer Möbel in der Luft. Die Lampen hängen nicht allzu tief von der Decke runter, sodass sich grossgewachsene Menschen keine Sorgen machen müssen, dass sie sich den Kopf anschlagen. An den Fensterscheiben ist das Logo der Bar in Form eines B und der Zahl 13 zu sehen.

Am Abend leuchten manchmal die verschiedenfarbigen Getränke wie Laternen im dunklen Raum, was für ein magisches Ambiente sorgt. Andrea Zahler

Im Loungebereich stehen niedrige Tischchen und gemütliche Sessel in verschiedenen Blautönen. Auf der anderen Seite der Bar führt eine Tür nach draussen zur Raucherecke im Innenhof. Im Sommer verspricht sich Lazri hier eine gemütliche Atmosphäre. Nicht zuletzt wegen des schattenspendenden Baums im Innenhof.

Am Abend versprüht die Bar ein schon fast magisches Ambiente, wenn an den Tischen die verschiedenfarbigen Getränke auf den beleuchteten Untersetzern stehen und wie Laternen den Raum durchleuchten.

Vor der Pizza im «Corona» gibt es noch schnell einen Drink in der «B13»

Barbetreiber Mikel Lazri erhofft sich, dass die «B13» ein friedlicher Treffpunkt für alle Limmattaler wird. Andrea Zahler

Von Dienstag bis Samstag kann man es sich in der «B13» ab 16 Uhr bis Mitternacht gemütlich machen. Die ideale Zeit, um nach der Arbeit den Stress abzubauen. Als Cocktails gibt es Daiquiri, Piña colada, Amaretto Sour, Caipirinha und den Housecocktail B13 zu geniessen. Ebenfalls werden verschiedene Weinsorten und Bier serviert. «Uns ist es sehr wichtig, dass die Gäste sich wohlfühlen und einen qualitativen Drink serviert bekommen», sagt Lazri. So werden zum Beispiel Sirup, Tee und Erfrischungsgetränke von Hand zubereitet.

Das Restaurant Corona und die geräumige B13-Bar sind nicht nur durch die gemeinsame Küche verbunden. Als Gast kann man im Falle eines hohen Andrangs im Restaurant in der Bar bereits etwas trinken, bevor es dann auf die andere Seite zum Essen übergeht. Ebenfalls ist die neue Bar ein Vorteil, wenn das «Corona» zum Beispiel Gäste für ein Geburtstagsessen bewirtet.

Sportfans sind häufiger in der «B13» anzutreffen

Während der Fussball-WM wurde in der «B13» ein Public Viewing veranstaltet. Andrea Zahler

Das Ziel der «B13» ist es, ein friedlicher Treffpunkt für alle Limmattaler zu werden, wo man einfach mal einen trinken kann. Daher ist der Standort am Bahnhof Schlieren ideal, damit die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen. Unter anderem sei die «B13» bereits für Sportliebhaber ein Treffpunkt geworden. So kommen laut Lazri häufig die Fans der ZSC Lions hierher, bevor sie später nach Altstetten in die Arena fahren, um ihr Team anzufeuern. Fans des FC Zürich seien in der Bar ebenfalls häufig anzutreffen. Während der WM habe man auch ein Public Viewing veranstaltet.

Die Existenz der «B13» ist Mikel Lazris Bruder, Marco Lazri, dem Inhaber der Pizzeria Corona, zu verdanken. Dieser wollte schon seit längerem eine Bar einrichten.