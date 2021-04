Schlieren Amtsälteste Gemeinderätin: «Man kann Menschen nicht zur Teilnahme zwingen» Jolanda Lionello (SP) ist die dienstälteste Schlieremer Parlamentarierin. Nächstes Jahr ist für sie Schluss: Nun blickt sie zurück auf eine ereignisreiche Politkarriere. Alex Rudolf 27.04.2021, 16.40 Uhr

Jolanda Lionello feiert ihr 25. Jubiläum im Schlieremer Parlament. Alex Rudolf/Limmattaler Zeitung

Als Präsidentin der damaligen Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission überblickte Jolanda Lionello früher die Geschicke der Stadt. Heute kann sie dies im wortwörtlichen Sinn tun. Von ihrer Wohnung im vierten Geschoss eines Neubau-Mehrfamilienhauses im Zentrum hat sie beste Sicht auf das Schlieremer Stadthaus. Anfang Juni jährt sich der Eintritt der SP-Politikerin ins Stadtparlament zum 25. Mal. Weil Esther Arnet damals nach Dietikon zog, wurde ein Sitz frei, den Lionello seither besetzt. «Meine Arbeit im Gemeinderat war so interessant, dass das Vierteljahrhundert wie im Flug verging. Ich kann es kaum glauben, dass ich schon so lange dabei bin», sagt sie.

Die 69-Jährige ist Ur-Schlieremerin. Während dreier Jahre war Werner von Aesch vom Cabaret Rotstift ihr Primarlehrer. «Bei ihm habe ich mich sehr wohlgefühlt», sagt sie rückblickend. Lionello absolvierte erst eine kaufmännische Ausbildung und zog später nach Urdorf, kam aber 1989 zurück nach Schlieren, wo sie ihren heutigen Lebenspartner Werner Fisler kennen lernte. «Durch ihn wurde ich politisiert», erinnert sie sich. Fisler ist ehemaliger Gewerkschafter und sass zwischen 2004 und 2006 sowie 2007 und 2010 im Gemeinderat. Zu Beginn waren Lionello und Fisler SVP-Mitglieder. Sie wechselten aber rasch die Lager und wurden Sozialdemokraten.

Bereits kurz nach ihrem Eintritt ins Parlament wurde Lionello eine grosse Ehre zuteil. 1998/1999 war sie die höchste Schlieremerin und leitete als Gemeinderatspräsidentin die Parlamentssitzungen. «Dies war eine wunderbare Zeit, in der ich mich stets auf das Büro des Gemeindeparlaments verlassen konnte», sagt sie. Besonders ihre Eltern hätten sich sehr über das hohe Amt gefreut. «Jolandas Vater hatte seinen Kopf beinahe über dem Hut», wirft Fisler ein.

«Mir war immer bewusst, wie anspruchsvoll der Job als Stadträtin ist»

«Ambitionen für höhere Ämter hatte ich nie. Diese hätte ich mir nicht zugetraut», sagt Lionello. Einige hätten sie wohl gerne als Stadträtin gesehen. Denn im Jahr 2005 rief sie eine parlamentarische Untersuchungskommission ins Leben, um die Amtsführung der damaligen Schulvorsteherin Bea Capaul (parteilos) zu untersuchen. Das Ergebnis war ernüchternd, da Capaul keine Fehlleistungen vorgeworfen werden konnten. Gerüchte, dass dies ein strategischer Schachzug war, um sich für die Gesamterneuerungswahlen in Position zu bringen, dementierte sie damals wie heute. «Mir war immer bewusst, wie anspruchsvoll der Job als Stadträtin ist. Das wollte ich nie.» Beruflich lief es ihr rund. 1992 trat sie die Stelle als Leiterin des Sekretariats im Amt für Informatik an, 1997 wechselte sie in die Zürcher Gesundheitsdirektion, wo sie als Assistentin der Abteilungsleitung arbeitete.

Lionello setzte ihre politischen Akzente an vielen verschiedenen Stellen. So reichte sie 2007 ein Postulat ein, wonach Stimm- und Wahlberechtigte, die der Urne fernblieben, gebüsst werden sollten. Erfolglos: «Aus heutiger Sicht würde ich dieses Mittel wohl nicht mehr wählen. Man kann Menschen nicht zur Teilnahme zwingen», sagt sie. Dennoch: Es sei sehr schade, dass Schlieren regelmässig zu den Gemeinden mit der tiefsten Stimmbeteiligung im Kanton gehöre.

Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Werner Fisler legte sich Lionello für ein Ja zu dessen Ortsbus-Initiative ins Zeug. Eine solche Linie hätte die Schlieremer Aussenquartiere besser mit dem Stadtzentrum anbinden sollen. Auch Fisler und Lionello, die damals noch am Föhrenweg wohnten, waren von der mangelhaften Erschliessung betroffen. Das Stimmvolk sagte 2016 Nein zum Vorhaben. Nun wohnen sie im Stadtzentrum. «Es gibt aber noch immer genügend Seniorinnen und Senioren, die auf ein solches Verkehrsmittel angewiesen wären», so Lionello.

Enkel bald auf der grossen Leinwand zu sehen

Bei ihr kam neben Politik und Beruf auch das Musische nie zu kurz. So formierte sich während ihrer ersten Jahre im Parlament eine Singgruppe, bestehend aus Trudy Schönbächler, Manuela Stiefel, Bea Krebs und ihr selbst. «Hin und wieder sangen wir an Parlamentsanlässen, was stets für gute Laune sorgte», sagt sie. 2011 dann erhielt Lionello die Rolle der Heilsarmee-Dame in «Die kleine Niederdorfoper», die anlässlich des Schlierefäschts inszeniert wurde. Die Freude am Auftritt gab sie auch der nächsten Generation weiter. Einer ihrer beiden Enkel, Leroy Tapsell aus Urdorf, hatte im Science-Fiction-Film «Tides» von Tim Fehlbaum seinen ersten grossen Auftritt.

An den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Jahr wird Lionello nicht mehr auf der SP-Liste zu finden sein. Gerne lässt sie die Schlieremer Politik hinter sich, um fortan mehr zu reisen, wie sie sagt. Verwandte in Kanada, Australien und Neuseeland habe sie bereits besucht, aber gerne würde sie noch mehr von der Welt sehen.