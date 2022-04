Schlieren Am Schluss war der Kebabspiess voller Blut – warum der Täter jetzt auf freien Fuss kommt Pizza, Pommes frites und Provokationen: Im Schlieremer «Ali Baba» eskalierte ein Streit. Nun hat das Bezirksgericht Dietikon geurteilt. David Egger Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Die Bahnhofstrasse in Schlieren: Links das «Amadeus», in der Mitte das «Ali Baba» und rechts der Friseursalon «Manga Hair». David Egger

Das Bezirksgericht Dietikon hat am Dienstag einen Mann wegen einfacher Körperverletzung und Tätlichkeit zu 18 Monaten Freiheitsstrafe bedingt und 500 Franken Busse verurteilt. Der Fall geht zurück auf den Sommer 2021. Der Täter, ursprünglich aus dem Irak, hatte kurz zuvor im beliebten Restaurant Ali Baba an der Schlieremer Bahnhofstrasse seinen neuen Job begonnen. Dieser brachte ihm kein neues Glück. Im Gegenteil.

Mit einem Arbeitskollegen verstand er sich nicht. Dieser provozierte ihn mehr als einmal. Das sieht auch das Gericht als erwiesen an. Der Täter formulierte es gegenüber der vorsitzenden Richterin Fabienne Moser-Frei so: «Er hat mich immer beleidigt. Er hat mich mit seinen Worten gefoltert.»

Die Beleidigung der Mutter war eine zu viel

Und so kam es, wie es bei gestandenen Männern eigentlich nicht kommen müsste. An jenem Sommertag letzten Jahres, kurz vor Mittag, brannten dem neuen Mitarbeiter die Sicherungen durch, als der andere seine Mutter beleidigte. In der Küche gerieten die beiden aneinander. Der neue Mitarbeiter nahm eine 450 Gramm schwere weisse Vase, die neben der Kaffeemaschine stand, und haute sie dem anderen zweimal über den Kopf. Dies führte zu zwei Rissquetschwunden – nun floss also das Blut – und einer Hirnerschütterung. Dann nahm er einen Kebabspiess in die Hand und sein Opfer, das nun um sein Leben schrie, in den Schwitzkasten. In diesem Moment kamen zwei Personen in die Küche. Das Gerangel endete, die Ermittlungen nahmen nun ihren Lauf.

Auch das Opfer widersprach sich mehrmals

In der Küche: Am Boden Blut, weisse Scherben und ein Kebabspiess, ebenfalls voller Blut. Was ist passiert? Es gibt unzählige Versionen. Der Täter tischte von der ersten Einvernahme durch die Polizei bis zum Schlusswort vor Gericht verschiedene Versionen auf. Auch das Opfer widersprach sich immer mal wieder. Und weder die befragten Zeugen und Auskunftspersonen noch die Überwachungskamera sahen die entscheidende Szene, in der die Gewalt ihren Lauf nahm.

So kam es dann auch unter den Juristinnen zu ganz unterschiedlichen Interpretationen.

Die Staatsanwältin – ihre Version basiert insbesondere auf den Aussagen des Opfers – klagte den Täter wegen versuchter schwerer Körperverletzung an. Sie ging davon aus, dass der Täter das Opfer mit dem Kebabspiess in den Bauch und das Gesicht habe stechen wollen, was er aber wegen der Gegenwehr des Opfers nicht schaffte. Stattdessen soll er dann mit dem Kebabspiess zweimal gegen den Kopf und zweimal gegen den Nacken geschlagen haben. Zuvor soll er drei Faustschläge und zwei Schläge mit der Vase ausgeführt haben. Die Staatsanwältin forderte 30 Monate Freiheitsstrafe, davon zwölf unbedingt, plus zehn Jahre Landesverweis.

Mit dem 950-Gramm-Spiess gegen das «Krokodil»

Die Verteidigerin forderte einen vollumfänglichen Freispruch und plädierte auf Notwehr. Dazu passend erzählte der Täter vor Gericht, dass der andere ihn zuerst gepackt und gewürgt habe, sodass es ihm schwarz vor Augen wurde und er sich nur befreien wollte und deshalb zum nächstbesten Gegenstand – eben die Vase – griff.

«Stellen Sie sich vor, man wird von einem Krokodil angegriffen, was macht man in diesem Moment?»,

sagte der Angeklagte vor Gericht. Ob er den 950 Gramm schweren Kebabspiess in der Hand gehalten habe, wisse er nicht mehr. «Es kann sein. Aber ich schwöre bei Gott, dass ich ihn mit dem Spiess nicht angegriffen habe», liess der Mann den Kurdisch-Dolmetscher übersetzen. Und seine Verteidigerin wies darauf hin, dass aus dem Blut am Kebabspiess nicht geschlossen werden könne, dass er tatsächlich eingesetzt wurde. Denn schliesslich sei der ganze Boden blutverschmiert gewesen.

Hier sass am Dienstag der Täter: der Gerichtssaal 1 des Bezirksgerichts Dietikon. zvg/Kanton Zürich

«Eine Notwehrsituation ist klar zu verneinen»,

sagte die Richterin am Dienstagabend bei der Urteilseröffnung. Es handle sich – wie auch bei anderen Aussagen – um eine reine Schutzbehauptung. Auch vor dem Hintergrund, dass der Täter zu den Ermittlern gesagt hatte: «Ich hatte es satt. Er hat mich jeden Tag beleidigt.» Für das Gericht ist daher klar, wie Richterin Moser-Frei sagte:

«Sie hatten es satt und haben einfach zweimal mit der Vase zugeschlagen.»

Richterin Fabienne Moser-Frei. zvg

Von den Faustschlägen und dem Angriff mit dem Kebabspiess ist das Gericht derweil nicht überzeugt. Auch weil der medizinische Bericht des Limmattalspitals, das das Opfer untersuchte, dagegen spricht. Da nur der Angriff mit der Vase als gegeben erachtet wird und diese nicht als gefährlicher Gegenstand gilt, verurteilte das Gericht den Mann sodann nur wegen einfacher Körperverletzung – und der Schwitzkasten gilt als Tätlichkeit.

Nach rund 300 Tagen Haft zurück in der Freiheit

Da nun keine sogenannte Katalogtat mehr vorlag, war ein obligatorischer Landesverweis kein Thema mehr. Und ein fakultativer Landesverweis wäre aus Sicht des Gerichts unverhältnismässig – der Mann war bisher nicht negativ aufgefallen. Er kommt nun auf freien Fuss, da die Freiheitsstrafe bedingt ausfiel. Die rund 300 Tage hinter Gittern, die er schon überstanden hat, dürften ihm auch eine gewisse Lehre gewesen sein.

Auch über den beschlagnahmten Dönerspiess und die zersprungene Vase entschied das Gericht. Sie werden vernichtet.

