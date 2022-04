Standortförderer Albert Schweizer äussert sich zum Healthtechpark

Schlieren Albert Schweizer zum Lobgesang: «Ich will lieber nicht so sehr im Fokus stehen» Der Standortförderer ist der Initiator des neuen Schlieremer Healthtechparks. Im Interview sagt er, wie viele Stunden er in das Projekt investiert hat und was er ursprünglich von solchen Clustern gehalten hat. Lukas Elser Jetzt kommentieren 12.04.2022, 21.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Standortförderer Albert Schweizer stand bei der Einweihung des neuen Schlieremer Healthtechparks im Rampenlicht. Sandro Barbieri

Glückwunsch zu Ihrem Erfolg. Was bedeutet es Ihnen, dass Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh, Stadtpräsident Markus Bärtschiger und andere Sie in Ihren Reden speziell erwähnt und für ihr Engagement in Sachen Healthtechpark gelobt haben?