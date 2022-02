Schlieren: Parlament arbeitet Konzept für Tagesschule aus

Schlieren «Die Ausgangslage ist heute besser»: Im Parlament blieb der Widerstand gegen eine Tagesschule aus Das Schlieremer Parlament überwies die Motion für eine Tagesschule an den Stadtrat – trotz harter Kritik musste nicht abgestimmt werden. Acht Jahre zuvor wurde ein solches Pilotprojekt noch abgelehnt. Im Gegensatz zu damals ist auch der Stadtrat mittlerweile offen für das Anliegen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 01.02.2022, 17.11 Uhr

Die Schulpflege wird nun ein Konzept für die Tagesschule ausarbeiten. Dies soll nach Vorbild der Stadt Zürich geschehen. Sandra Ardizzone

«Ich hoffe beim zweiten Versuch können wir auf der sachlichen Ebene bleiben und wirklich Vor- und Nachteile diskutieren», sagte Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP) am Montag im Schlieremer Parlament zum Thema Tagesschule. Sie erinnerte an die hitzige Debatte, als das Parlament vor acht Jahren eine Motion für ein Pilotprojekt für Tagesschulen abgelehnt hatte. Im Gegensatz zu heute positionierte sich 2014 auch der Stadtrat gegen das Anliegen. «Die Ausgangslage für eine Tagesschule ist heute besser», so Krebs.

Letztlich wurde die im Oktober Motion für eine Tagesschule von Rixhil Agusi (SP) ohne Abstimmung an den Stadtrat überwiesen, weil aus dem Parlament kein Ablehnungsantrag einging. Damit wird der Stadtrat nun beauftragt, für die Primarstufe ein Konzept für eine Tagesschule nach Vorbild der Stadt Zürich auszuarbeiten und dem Parlament eine Vorlage für einen vierjährigen Pilotversuch zu unterbreiten.

Bisherige Angebote passen nicht mehr zum Zeitgeist

Die bestehenden Hort- und Mittagstischangebote hätten lange gut funktioniert, aber würden heute nicht mehr ausreichen, begründete Agusi ihren Vorstoss. Eine Tagesschule erlaube die bessere Vereinbarung von Familie und Beruf und ermögliche berufstätigen Frauen mehr Flexibilität. Zudem biete die Tagesschule pädagogische und soziale Vorteile, weil so das Schul- und Betreuungsangebot besser aufeinander abgestimmt werden könnten. Weil keine spezifischen Räume benötigt würden, erlaube eine Tagesschule zudem eine effizientere Ausnutzung der bestehenden Räumlichkeiten.

Auch die meisten Parteien sprachen sich für die Motion aus. «Ob eine Tagesschule für Schlieren Sinn macht, können wir nur in der Praxis herausfinden», sagte Lukas Speck im Namen der GLP. Seit 2014 seien viele junge Familien mit arbeitenden Eltern nach Schlieren gezogen, sagte Olivia Boccali (Mitte).

Die EVP/Mitte-Fraktion stimme der Motion zu, bat den Stadtrat aber, beim Ausarbeiten eines Konzepts für die Tagesschule auch bereits bestehende Betreuungsangebote miteinzubeziehen.

«Die Kosten der Tagesschule müssen so gestaltet werden, dass auch Kinder aus ärmeren Haushalten nicht ausgeschlossen werden»,

sagte Dominik Ritzmann (Grüne). Diarta Aziri sagte im Namen der SP, dass Tagesschulen auch wichtig seien, um den Teufelskreis einer schlechten, vernachlässigten Erziehung zu durchbrechen. Auch Thomas Widmer (QV) und Erwin Scherrer (EVP) drückten ihre Zustimmung aus.

Emotionale Wortgefechte nach fundamentaler Kritik

Krebs’ Hoffnung auf eine rein sachliche Debatte erfüllte sich aber nicht. In der Debatte sagte Ritzmann: «Ich weiss nicht, in welchem Jahrhundert sie stecken geblieben sind.» Und Diarta Aziri (SP) sagte: «Ich bin schockiert, dass sie als Pädagoge die Augen so verschliessen.» Ihren Unmut hatte Dominic Schläpfer (FDP), der als Lehrer arbeitet, auf sich gezogen. «Für mich ist die Tagesschule eine gesellschaftliche Pille danach. Es geht darum, dass Eltern alles an den Staat delegieren wollen», hatte Schläpfer zuvor kritisiert. Er betonte dabei, dass er sich als Berufsmann und Vater äussere und nicht als FDP-Vertreter.

Schläpfer beklagte auch die zu hohen Kosten und behauptete, dass Kinder von linken Lehrern noch stärker als künftige Wählerschaft für linke Parteien politisiert würden. In seinem Votum lobte er ausserdem Motionärin Agusi dafür, dass sie zu Hause bei ihren jungen Kindern bleibe. «Ich arbeite auch nebenbei und bin nicht nur zu Hause», widersprach diese ihm sogleich.

«Nicht alle Kinder sind mit Glück geboren. Sie sollten wissen, dass gewisse Kinder besser in Tagesschulen aufgehoben wären als zu Hause.»

Bereits heute sei es dank des Betreuungsangebots möglich, Arbeit und Familie zu vereinen, sagte Schulpräsidentin Krebs am Ende der Diskussion. Bei der Motion gehe es viel mehr um die Frage: Sollen Tagesbetreuungen wie aktuell der Fall nur nach Bedarf in Anspruch genommen werden können oder soll Schlieren nach dem Zürcher Vorbild anstreben, dass rund 90 Prozent der Kinder eine Tagesschule besuchen. «Wenn Sie die Motion überweisen, gehe ich davon aus, dass wir schauen müssen, wie wir in einem Schulhaus mit 300 Kindern rund 270 davon für eine Tagesschule gewinnen können», sagte sie zum Parlament.

Aber weil trotz der ­heftigen Kritik am Ende der Debatte ein Ablehnungsantrag ausblieb, wird die Schulpflege nun ein Konzept mit den zu erwartenden Kosten und den wichtigsten Eckpfeilern ausarbeiten.

Ratstelegramm 33 von 36 Parlamentsmitgliedern nahmen an der letzten Sitzung der laufenden Legislatur teil.

Walter Jucker bedankte sich in einer Fraktionserklärung der SP bei der langjährigen SP-Gemeinderätin Jolanda Lionello und allen weiteren Parlamentariern, die nicht mehr zur Wahl antreten.

Markus Weiersmüller bedankte sich in einer Fraktionserklärung der FDP bei allen scheidenden Parlamentariern und forderte den Stadtrat auf, die Brache auf der alten Badenerstrasse mit dem laufenden Projekt «Pischte 52» möglichst rasch zu beheben.

Der stadträtliche Antrag auf eine Grenzbereinigung zwischen Schlieren und Zürich wegen der Limmattalbahnbaustelle wurde 30 zu 0 angenommen.

Die Motion betreffend Tagesschule von Rixhil Agusi (SP) wurde überwiesen.

Die Motion von Markus Weiersmüller (FDP) betreffend zeitgemässe Exekutive, die fünf statt sieben Stadträte fordert, wurde nicht überwiesen.

Das Postulat von Walter Jucker (SP) betreffend öffentlichen Kühlschrank wurde mit 20 zu 12 Stimmen nicht überwiesen.

Das Postulat von Walter Jucker (SP) betreffend Überbrückungsrenten für abgewählte Stadträte wurde abgeschrieben.

Beat Kilchenmann (SVP) wurde als Gemeindeparlamentspräsident verabschiedet.

Die nächste Sitzung findet am 14. März und damit erst nach den Erneuerungswahlen statt. Dann wird sich das neu gewählte Parlament konstituieren.

