Schlieren Abstimmung über kommunalen Richtplan: Referendum konnte Richtplan nur wenig anhaben Die Schlieremer haben den kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft mit grosser Mehrheit angenommen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 15.05.2022, 22.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo soll in Schlieren künftig gebaut werden? Diese Frage steht im Zentrum des kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft. Sandra Ardizzone

Das Schlieremer Stimmvolk stellt sich klar hinter den stadträtlichen Antrag. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 70,4 Prozent bewilligte es am Abstimmungssonntag den kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft. Dies bei einer Stimmbeteiligung von rund 30 Prozent.

Dabei stiess das Geschäft im Vorfeld der Abstimmung auf Widerstand. Im August wurde dem Stadtrat ein von 308 Personen unterzeichnetes Referendum überreicht. Ohne dieses wäre die Vorlage nicht vors Volk gekommen. Im Juni hatte das Gemeindeparlament mit 23 zu 0 Stimmen und acht Enthaltungen Ja gesagt zum Geschäft.

Auch kritisierten die Richtplangegner den Stadtrat und den für den Richtplan ver­antwortlichen Bau und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte). Die Kritik kam einerseits von einem Einfamilienhausbesitzer des Zelgli-Quartiers. Er wehrte sich gegen eine angeblich vom Stadtrat geplante Siedlung auf dem Erdbeerifeld. Andererseits meldeten sich Schrebergartenvertreter zu Wort. Sie unterstützten das Referendum, weil sie damit die vom Kanton geplante Revitalisierung des Limmatbogens aufzuhalten gedachten.

Der Richtplan soll den Schlieremern dazu dienen, die Wachstumsziele des Kantons zu steuern. Im Bild: Die Tramwendeschlaufe Geissweid. Sandra Ardizzone

Es handelt sich dabei um ein vom Richtplan unabhängiges Vorhaben. Ihren Standpunkt brachten die Kritiker bei der am 2. Mai vom Stadtrat durchgeführten Infoveranstaltung zur Vorlage ein. Stadtrat Kunz hatte aber ein starkes Argument pro Richtplan parat: Veränderungen und Wachstum seien unumgänglich. Doch dank des kommunalen Richtplans könne man wenigstens mitbestimmen, wo und wie die vom Kanton vorgeschriebenen Wachstumsziele umgesetzt würden.

Stefano Kunz hat nie am Erfolg gezweifelt

Kunz freut sich über das Resultat. Wirklich am Erfolg des Geschäfts gezweifelt habe er nie, sagte er am Sonntag: «Nach unserer Infoveranstaltung war ich sehr optimistisch gestimmt.» Zwar sei ihm am Anlass auch Kritik vorgetragen worden, allerdings habe es sich dabei jeweils nur um einzelne Voten gehandelt. Kunz betont:

«Gehässig war die Stimmung definitiv nicht.»

Im Gegenteil: «Das Publikum hat zugehört, war offen und hochanständig.»

Stefano Kunz (Mitte) bei der Infoveranstaltung vom 2. Mai im Stürmeierhuus. Chris Iseli

Nervös sei er nicht einmal gewesen, als dem Stadtrat das Referendum überreicht wurde. «Natürlich hätte ich es nicht gebraucht», sagt er. Aber ein Referendum sei legitim, schliesslich gehörten Gegenstimmen zu einer Demokratie. Und das Zustandekommen einer Abstimmung habe einen Vorteil: «Nun ist der Richtplan zu 100 Prozent legitimiert.»

Bevor der kommunale Richtplan nun aber in Kraft gesetzt werden kann, muss er erst noch vom Kanton geprüft und bewilligt werden. Dessen Prüfung dürfte positiv ausfallen. Schliesslich war bereits seine Vorprüfung positiv.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen