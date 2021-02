Schlieren Ab Donnerstag ist in Schlieren das erste E-Kehrichtfahrzeug unterwegs Aus Nachhaltigkeitsgründen setzt die Stadt Schlieren bei neuen Fahrzeugen seit 2020 auf Elektromobilität. Erstmals wurde nun ein ausgedientes Kehrichtfahrzeug durch ein strombetriebenes ersetzt. Sandro Zimmerli 09.02.2021, 10.28 Uhr

In Schlieren kommt erstmals ein strombetriebenes Kehrichtfahrzeug zum Einsatz. zvg