Schlieren 90 statt 60 km/h: Die Stadtpolizei Schlieren kontrolliert Vom 25. Januar bis am 15. Februar hat die Stadtpolizei Schlieren an der Wiesenstrasse 8 die Geschwindigkeit gemessen. 02.03.2023, 17.52 Uhr

In den 21 Tagen wurden 249 Übertretungen festgestellt. (Symbolbild) Kantonspolizei St. Gallen

Die Stadtpolizei Schlieren führte vom 25. Januar bis am 15. Februar an der Wiesenstrasse 8 Geschwindigkeitskontrollen durch. Auf diesem Abschnitt gilt Tempo 30.

Das Resultat: Von den rund 27000 gemessenen Fahrzeugen stellte die Polizei 249 Übertretungen fest. Die höchste davon betrug 53 km/h, also 23 km/h zu schnell. Weitere Kontrollen wurden vom 20. bis 24. Januar durch die Kantonspolizei an der Bernstrasse durchgeführt. Auf der 60er-Strecke massen die Beamten knapp 49000 Fahrzeuge und stellten 353 Übertretungen fest. Die höchste betrug hier 90 km/h, der Fahrzeuglenker oder die Fahrzeuglenkerin befand sich also 30 km/h über der zugelassenen Limite. (liz)