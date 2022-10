Schlieren: 612 Unterschriften für Fortführung von Tempo 30

Schlieren SP überreicht Petition mit 612 Unterschriften für Fortführung von Tempo 30 auf Engstringerstrasse In Schlieren findet derzeit ein Tempo-30-Versuch auf der Engstringerstrasse statt. Nun wurde dem Stadtrat eine Petition zur langfristigen Einführung von Tempo 30 überreicht. LiZ 07.10.2022, 11.48 Uhr

Der Schlieremer SP-Gemeindeparlamentarier Thierry Lustenberger (rechts) übergab die Petition Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP). zvg

Noch bis am 21. Oktober dauert der Tempo-30-Versuch auf der Engstringerstrasse in Schlieren. Geht es nach der SP Schlieren, soll es nicht beim Versuch bleiben. Die Partei hat dem Regierungsrat und dem Schlieremer Stadtrat nun eine Petition mit 612 Unterschriften überreicht, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Darin fordert sie, dass die Tempo-30-Limite auf der Engstringerstrasse über den 21. Oktober hinaus beibehalten und dort langfristig Tempo 30 festgelegt wird. Die Tempo-30-Regelung solle mindestens bis zur geplanten Sanierung der Engstringerstrasse gelten.