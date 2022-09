Schlieren Ein Leben für die Kunst des Backens: 50 Jahre lang hat er Teige geknetet und getüftelt – auch für den Gipfelikönig Der Backofen gehört einfach zu ihm. Auch jetzt, wo Peter Sutter pensioniert ist und über seine Heimat, Gipfeli und schwierige Zeiten spricht. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Auch nach seiner Pensionierung steht das Backen bei Peter Sutter an der Tagesordnung. Alex Spichale

Seine Wohnung verrät ihn. Sie riecht heimelig, nach warmer Butter und zerflossener Schokolade. Man könnte meinen, man sei in einer Backstube. Peter Sutter ist damit beschäftigt, Brot in den Backofen zu schieben. Zwanzig Minuten, dann sei es perfekt. Auf dem Balkon kühlt ein Blech Schoggi-Gipfeli aus. Während er diese in die Wohnung holt und auf dem Küchentisch arrangiert, fängt er zu erzählen an.

Zu erzählen über die letzten 50 Jahre. Ein halbes Jahrhundert, das er der Kunst des Backens gewidmet hat. Für niemand anderen als den Geroldswiler Gipfelikönig Fredy Hiestand. Der Schlieremer Peter Sutter wurde im Juni pensioniert und feierte gleichzeitig sein 50-Jahr-Jubiläum bei der Firma Hiestand beziehungsweise der Aryzta, zu der Hiestand mittlerweile gehört.

Backwaren begleiten ihn schon sein ganzes Leben

«Wissen Sie, viele denken, man bleibt stecken, wenn man so lange im selben Unternehmen bleibt. Aber ich habe doch so viel erlebt», sagt Sutter. Steckengeblieben ist er keinesfalls.

Backwaren begleiten ihn schon beinahe sein ganzes Leben. «Ich habe eine Lehre als Bäcker-Konditor gemacht und habe gleich nach dem Militär bei meinem Onkel in seiner Zürcher Bäckerei gearbeitet», sagt der heute 72-Jährige, der im Kanton St.Gallen aufgewachsen ist. Wieso Bäcker? «Ich habe die Kreativität schon immer gemocht. Ich habe alles gerne gemacht, das aus mehreren Teilen bestand. Teig, Füllung, Verzierung», sagt er.

«Am liebsten habe ich aber schon damals Gipfeli gemacht.»

Als sein Onkel drei Jahre später starb und das Geschäft aufgelöst wurde, drohte Sutters Leben als Bäcker vorbei zu sein. Die Arbeitszeiten setzten dem damals jungen Mann zu. «Ich wollte nicht so früh am Morgen arbeiten», sagt er. «In diesem Moment hätte ich jeden Beruf genommen.» Glücklicherweise sah er ein Inserat für einen Tagbeck, der Cafés mit verpackten Backwaren versorgte. «Das waren sogenannte Tischguetzli. Sie mussten mit Plastik verpackt sein, damit sie am Tisch nicht jeder anrauchte.» Und so begann seine Reise bei Hiestand.

Denn im Jahr 1981 – neun Jahre nach seinem Start – übernahm Hiestand das Geschäft. Die Jahre wurden ihm jedoch angerechnet, weshalb er jetzt sein Jubiläum feiern konnte.

Sutter spricht über die Anfänge mit Fredy Hiestand. Darüber, wie er ihn bewundert und, was für ein Mensch er ist. «Fredy hat immer den Menschen gesehen, nicht die Nummer.» Sutter erzählt vom grossen Durchbruch im Jahr 1988 mit dem ersten Gipfelteigling, der das Zubereiten von ofenfrischen Gipfeli ohne spezifische Backinfrastruktur möglich machte. «Er war grossartig!»

Die Gipfeli führten zum grossen Durchbruch von Hiestand. Keystone/Gaetan Bally

Sutter arbeitete mehrere Jahre an seiner Seite. War angestellt in der Produktion, hatte aber die Freiheit zu tüfteln. «Ich konnte mir Zeit nehmen, verschiedene Sachen zu entwickeln.» Manchmal mit Fredy Hiestand, manchmal ohne.

Sutter reiste mit ihm nach Warschau – als die Mauer noch stand. «Wir liessen unsere älteren Maschinen dorthin fliegen.» In Polen wurde produziert. «Fredy arbeitete in der Nacht, ich am Tag. Ich brachte den Leuten bei, den Teig zu machen.» Es sei schwierig gewesen, die sprachliche Barriere zu überwinden. Um zu erklären, dass der Teig reifen müsse, habe er zum Beispiel gesagt: «Der Teig muss schlafen.»

Im Jahr 2003 traf Sutter der Schlag

Als Hiestand weiter wuchs, reiste Sutter nach Deutschland und ging als Backmeister mit einer Dolmetscherin nach Japan. «Ich war eine Art technischer Kundenberater. Ich musste vor Ort sein, um die Geräte zu erklären.» Alles schöne Erinnerungen für ihn.

Doch, als Fredy Hiestand im Jahr 2003 seinen Anteil verkaufte und sich aus dem Unternehmen zurückzog, traf Sutter der Schlag. 22 Jahre hatte er an seiner Seite gearbeitet. «Ich konnte es nicht glauben», sagt er. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen seien mit Hiestand mitgegangen. Er nicht.

«Ich war mir sicher, solange oben Hiestand steht, kommt er wieder.»

Das tat er nicht.

Sutter arbeitete weiter im Unternehmen. Blieb, als Hiestand 2008 mit der irischen IAWS Group zur Aryzta fusionierte, die ihren Sitz ebenfalls in Schlieren hat.

Ob er jemals bereute, dass er geblieben ist? «Kein bisschen. Ich habe einen schönen Arbeitsweg, für meine Kinder war es das Beste», sagt er. «Mein Zuhause ist hier», sagt er und blickt aus dem Fenster seiner Schlieremer Wohnung. «Hier im Limmattal.»

Peter Sutter mag das Backen, Testen und Kreieren. zvg

Und auch an seinem beruflichen Weg habe er nie gezweifelt. «Die Leidenschaft für meine Arbeit habe ich nie verloren.» Weiter ging es für Sutter in die Forschung und Entwicklung. In einem kleinen Team mit vier anderen Mitarbeitenden kümmerte er sich um den optischen Aspekt der Backwaren. Er habe zum Beispiel ausprobiert, wie lange ein bestimmtes Brot gebacken werden muss, um schön knusprig und leicht gebräunt auszusehen. «Man kann ja nicht immer die Technik anpassen, also muss man die Zeiten anpassen.»

Als Entwickler reiste er nicht mehr oft ins Ausland, sondern viel häufiger nach Genf. «Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich trage mein Wissen nur noch im Auto mit.» Er wollte selber wieder mehr Hand anlegen und weniger unterwegs sein. Und so wechselte Peter Sutter ein letztes Mal, und zwar ins Marketing.

Dieser letzte Schritt macht seinen Weg besonders, denn eigentlich hätte es jener in die Pensionierung sein sollen. Das kam für Sutter nicht in Frage. «Ich mochte meinen Beruf», sagt er.

«Ab 2015 war es für mich sowieso mehr wie ein Hobby.»

Denn, der Wechsel ins Marketing habe ihn irgendwie auch zurück zu seinen Wurzeln gebracht. Sutter konnte wieder backen, testen, veredeln, kreieren und sein Know-how in einem jungen Team weitergeben. Immer ein Highlight seien die Fotoshootings für die zweimal jährlich erscheinenden Sortiments-Kataloge gewesen.

Die Backutensilien versorgt er noch lange nicht

Von Gipfeli über Patisserie zu salzigen Häppchen hat Sutter vieles gebacken und zubereitet – Hauptsache, es sah schön aus. Das gefiel ihm, denn: «Beim Backen und beim Erschaffen neuer Produkte kann ich kreativ sein und meine ganze Leidenschaft ausleben.»

Seit Juni ist Sutter nun pensioniert. Die Backutensilien hat er aber noch lange nicht versorgt. Er steht auf und öffnet seinen Kühlschrank. Ein kleiner Teigigel kommt zum Vorschein. «Ich backe viel», sagt er. «Eigentlich wollte ich immer etwas herausbringen, das ein absoluter Hit ist, aber die Zeit ist mir davongelaufen.» Sutter lächelt und zuckt mit den Schultern. Ideen hätte er viele. «Jetzt muss ich es halt zu Hause probieren.»

