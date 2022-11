Bilanz der Geschwindigkeitskontrolle in Schlieren

Schlieren 332 von 25'506 waren zu schnell Die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf führte vom 5. bis zum 26. Oktober Geschwindigkeitskontrollen an der Bundentalstrasse in Schlieren durch. LiZ 09.11.2022, 15.40 Uhr

Über 300 Geschwindigkeitsübertretungen stellte die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf fest. Symbolbild: Alex Spichale

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Bundentalstrasse 1 in Schlieren hat die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf vom 5. bis zum 26. Oktober insgesamt 25'506 Fahrzeuge gemessen und dabei 332 Übertretungen festgestellt, wie die Stadt mitteilt. Die höchste gemes­sene Geschwindigkeit betrug 51 km/h, erlaubt sind an der Bundentalstrasse 30 km/h.