SCHLIEREN Eine Ode an die Freundschaft und verschiedene Kulturen: Diese Lehrerinnen wollen Singen im Klassenzimmer cool machen – mit einer eigenen CD Die musikalische Tradition in der Schule Hofacker, dem Gründungsschulhaus der «Schlieremer Chind», geht weiter. Um das Singen im Unterricht zu fördern, hat Sara Birnstiel mit Hilfe von Natalie Schüpbach für ihre Lehrerkolleginnen und -kollegen zwölf Lieder herausgebracht. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Primarlehrerin Sara Birnstiel schrieb und komponierte die Lieder auf der CD «Du und ich» (links). Ihre Kollegin Natalie Schüpbach unterstützte sie bei ihrem Projekt. Mathias Förster

Jedes Jahr führen Sara Birnstiel und Natalie Schüpbach mit ihrer Klasse ein Musical durch. «Bereits am ersten Schultag starten wir mit dem Singen und Proben», erzählen die beiden Primarlehrerinnen, die im Schulhaus Hofacker in Schlieren unterrichten. Birnstiel, die vor zwei Jahren den Hofichor ins Leben rief, ist dabei die treibende Kraft. Die 37-Jährige ist sehr musikalisch, spielt Gitarre und Klavier. Für ihre Bachelorarbeit an der Pädagogischen Hochschule in Zürich konzipierte sie ein Musical.

Gemeinsames Singen stärkt den Klassenzusammenhalt

«Alle unsere Schülerinnen und Schüler kommen einmal in den Genuss, dieses zu inszenieren», sagt Birnstiel. Das Singen und Theaterspielen schweisse die Kinder extrem zusammen. «Das Schöne ist, dass es beim Singen absolut keine Rolle spielt, woher jemand kommt und wie jemand ist. Sobald man zusammen singt, entsteht ein Gefühl der Verbundenheit. Diese ist in unserer Klasse schon von Beginn an stark, weil unsere Schülerinnen und Schüler ein gemeinsames Projekt haben», sagt Natalie Schüpbach. Überdies fördere das Singen und das Auftreten vor Publikum das Selbstwertgefühl der Kinder, so die 33-Jährige.

Von diesen positiven Begleiterscheinungen des Singens sollen auch Klassen von weniger musikaffinen Lehrpersonen profitieren. Deshalb hat Birnstiel eine CD zum Mitsingen entworfen und wird nun von Schüpbach beim Bekanntmachen der Platte unterstützt.

Der Inhalt der Mundartlieder auf der CD «Du und ich» soll auch zu Gesprächen in der Klasse anregen. Sibylle Egloff

«Es gibt sehr wenige coole Songs in Lehrmitteln für die Mittelstufe. Sie wirken altbacken und vermögen Kinder und Jugendliche nicht zu packen», sagt Birnstiel. Ihr sei es ein Anliegen, dass auch Lehrpersonen, die keine musikalische Ausbildung haben und kein Instrument spielen würden, mit ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht singen.

Das geht nun ganz einfach. Auf der Scheibe mit dem Namen «Du und ich» finden sich zwölf mitreissende und eingängige Lieder, die sich um Themen des Zusammenlebens im Schulalltag drehen. Dazu gehört auch eine Playback-Version. Zu hören sind auch die Hälfte der Kinder aus Birnstiels und Schüpbachs Klasse, welche bei den Aufnahmen im Studio dabei waren.

Ein Teil der Kinder aus Birnstiels und Schüpbachs Klasse haben beim Projekt mitgewirkt. zvg

Die Lieder heissen zum Beispiel «Mäntig Morge» oder «Ich lieb dich». Bei Letzterem werden Liebesbekundungen in unterschiedlichen Sprachen gesungen und so wird auf den multikulturellen Hintergrund der Hofi-Schülerinnen und -Schüler hingewiesen. Ersteres nimmt das Thema Freundschaft auf, für die es sich lohnt, auch am Montagmorgen aufzustehen und in die Schule zu gehen.

Über das Thema Mobbing wird auch gesungen

Und auch Ernsteres wie das Thema Mobbing wird mit dem Lied «Verschänk dich» angesprochen. «Die Lieder sollen inhaltlich Sinn ergeben und die Kinder in ihrer Lebenswelt abholen. So bilden sie den Ausgangspunkt für Gespräche und Diskussionen im Unterricht», sagt Birnstiel.

Es komme leider viel zu oft vor, dass das Fach Musik und das Singen im Unterricht gestrichen werde, wenn Zeitdruck herrsche, sagt sie. «Bei Sport und anderen Fächern würde man erst gar nicht daran denken. Es ist schade, dass Musik nicht den gleichen Stellenwert hat», findet Schüpbach. Ihr und ihrer Kollegin ist es wichtig, dass das Hofi als Gründungsschulhaus der bekannten «Schlieremer Chind» an der musikalischen und kreativen Tradition festhält.

Die zwölf eingängigen Lieder werden aktuell von den Hofi-Schülerinnen und -Schülern rauf und runter gehört. Sibylle Egloff

Nach einem Jahr Arbeit konnte Birnstiel ihr Produkt vor kurzem an einer CD-Taufe vorstellen. Bereits vor den Sommerferien sang der Hofichor an einem Konzert ein paar Stücke daraus. «Die Kinder gingen voll ab und machten gut mit. Und auch zu Hause wird die CD seither rauf und runter gehört und dazu getanzt, wie uns Eltern berichten», sagt Birnstiel. Positive Rückmeldungen erhalten die Pädagoginnen auch von den Lehrpersonen. «Genau so etwas haben wir gebraucht, hören wir von vielen», sagt Schüpbach.

Zusätzlich zur CD, die 29.80 Franken kostet und auf der Website singbar-schweiz.ch bestellt werden kann, wird bald ein Liederheft erscheinen, das neben den Texten auch Choreografien und Tipps für die Unterrichtsgestaltung beinhaltet. Um wenigstens die Produktionskosten zu decken, werden die Songs aktuell nicht auf Musik-Streaming-Diensten angeboten. «Wir schauen nun, wie die CD ankommt und werden je nach Bedarf und finanzieller Lage weitere Projekte starten. Den Verlag singbar-schweiz, den wir gegründet haben, gibt es dafür schon», sagt Birnstiel.

Schülerinnen und Schüler der Schule Hofacker beim Einsingen der Stücke der CD «Du und ich». zvg

Einen eigenen Youtube-Kanal oder ein passendes Tiktok-Video zu den Liedern zu entwickeln, wäre ebenfalls eine Idee, die sich die Lehrerinnen vorstellen können. Im Moment wollen sich Birnstiel und Schüpbach jedoch auf die Verbreitung der CD konzentrieren. Sie hoffen, dass ihr Projekt über die Schule Hofacker hinaus Anklang findet.

«Es wäre das Grösste, wenn die CD bald in vielen Schweizer Klassenzimmern abgespielt würde.»

