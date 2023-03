Schlieren 100 Jahre Hoffnung: Bischof Bonnemain besucht die Pfarrei zum Jubiläum Die katholische Pfarrei St. Josef in Schlieren feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum mit vielfältigen Festlichkeiten, die in einem Besuch des Bischofs von Chur gipfeln. Zurzeit zählt die Pfarrei 6235 Mitglieder. Natacha Schmassmann Jetzt kommentieren 17.03.2023, 12.30 Uhr

Die Seelsorgerin und Pfarreikoordinatorin Monica Cusinato mit dem Pfarreiadministrator Oliver Quilab in der St.-Josefs-Kirche. Bild: Sandra Ardizzone

Nach der Fertigstellung der St.-Josefs-Kapelle wurde die Pfarrei Schlieren 1923 durch den Bischof von Chur zu einer selbstständigen Pfarrei ernannt. Dieses Jahr feiern die Schlieremer Katholiken ihr 100-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten starten mit einer Messe am 19. März, dem Hochfest des heiligen Josef. Die Messe wurde von dem im Limmattal verankerten Musiker Bruno Sonetto komponiert. Über das Jahr verteilt finden neben weiteren Messen auch viele andere Programmpunkte statt. Ihren krönenden Abschluss nehmen die Feierlichkeiten am 26. November mit der Messe zu Christkönig, für die Joseph Maria Bonnemain, der Bischof von Chur, Schlieren einen Besuch abstatten wird.

Die erste katholische Kirche in Schlieren war wegen der starken Zuwanderung als Notkirche erbaut worden. 1957 wurde sie an die Kirchgemeinde von Bürglen im Thurgau verkauft, während bereits der Bau der heutigen Kirche geplant wurde. 1958 wurde das Gebäude abgebrochen und im Thurgau wieder neu aufgebaut. Zwei Jahre später stand dann die heutige Kirche St. Josef an der Uitikonerstrasse. Heute erinnert vor Ort allein die alte Kirchenglocke an die ehemalige Notkirche.

Das letzte Überbleibsel in Schlieren: die Glocke der Notkirche. Bild: Sandra Ardizzone

Viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen

«Die Vielfalt an Kulturen in dieser Kirchgemeinde sehe ich als grossen Reichtum», sagt Pfarradministrator Oliver Quilab. Schon seit vielen Jahren beherberge sie viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Nationen. Heute zählt die Kirchgemeinde 6235 Mitglieder. Sie alle bestmöglich zu begleiten, sei die Aufgabe der Kirche St.Josef.

Das Jubiläum Die Jubiläumsfeierlichkeiten erstrecken sich über einen Grossteil des Jahres. Neben diversen Messen stehen viele verschiedene Programmpunkte von Konzerten bis zu einem Filmabend an. Auch ein Ausflug nach Bürglen ist geplant. Start ist die Messe am 19. März, dem Josefstag. Musiker Bruno Sonetto komponierte dafür eine Messe. Den Abschluss bildet dann die Messe am 26. November mit Bischof Joseph Maria Bonnemain. Alle Menschen sind eingeladen, an den Feierlichkeiten durch das Jahr teilzunehmen.

«Auch das Pfarreiteam repräsentiert die verschiedenen Nationen in unserer Kirchgemeinde», ergänzt Seelsorgerin Monica Cusinato, die selbst italienische Wurzeln hat. Das vielfältige Schaffen beschränke sich nicht auf die eigene Glaubensgemeinschaft. Der im Pfarreizentrum integrierte Sozialdienst werde häufig auch von andersgläubigen Menschen, beispielsweise Muslimen, in Anspruch genommen.

Die Gottesdienste finden hauptsächlich auf Deutsch statt. Aber aufgrund der hohen Anzahl italienischsprachiger Mitglieder findet seit 1971 einmal pro Woche eine Messe auf Italienisch statt. Im Gegensatz zur reformierten Kirchgemeinde sind die Katholiken in Schlieren nicht von schwindenden Mitgliederzahlen betroffen. «Durch die vielen katholischen Immigranten wächst unsere Kirchengemeinde», sagt Quilab, der selbst aus den Philippinen stammt.

2019 wurde neben der architektonisch auffälligen Kirche St. Josef das neue Pfarreizentrum eröffnet. Seither wird das ehemalige Pfarreizentrum, das «Josefshüsli» genannt wird, diversen Vereinen und Gruppen zur Verfügung gestellt. Nicht nur die Gebäude haben sich in den letzten hundert Jahren verändert, sondern auch die Menschen. «Früher ging man jeden Sonntag in die Kirche, dies ist heute nicht mehr selbstverständlich. Wir müssen uns fragen, wie wir den Glauben den Leuten näherbringen und diesen lebendig gestalten», sagt Cusinato. «Die wenigsten Menschen möchten sich heutzutage noch an etwas binden, ja, es besteht eine Zurückhaltung», fügt Quilab hinzu. Dies sei ein Trend, der nicht nur auf die Kirche zutreffe.

Das neue Pfarreizentrum (rechts) und die Kirche St. Josef (links) an der Uitikonerstrasse in Schlieren. Bild: Sandra Ardizzone

Mehr Frauen in leitenden Positionen

Auch die Zusammensetzung der Mitarbeitenden habe sich über die Jahre verändert: «Heute haben wir auch viele Frauen, welche bei uns eine leitende Position besetzen. Ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges», sagt Quilab.

Über all die Jahre habe die Kirchgemeinde etwas ganz Wichtiges erhalten, sagt Seelsorgerin Cusinato: «Unsere Kirche ist nach wie vor eine Herberge für viele Menschen – wir sind eine grosse Familie.» Zudem sei die Pfarrei weiterhin eine Schule des Glaubens: «Wir begleiten die Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg – mit allen Höhen und Tiefen», sagt Quilab.

Während sich die Verantwortlichen auf die vielen Höhepunkte im Jubiläumsjahr freuen, blicken sie gespannt und voller Hoffnung nach vorne: «Es wird noch viel kommen, besonders im Hinblick auf die sozialen Umwälzungen, Aufbrüche und Umgestaltungen der Kirche. Aber ich schaue zuversichtlich in die Zukunft», sagt Pfarradministrator Quilab. Er glaube fest daran, dass die Religion weiterhin einen hohen Stellenwert bei den Menschen behalten werde.

Die Kirche: für viele Menschen ein Ort der Hoffnung. Bild: Sandra Ardizzone

