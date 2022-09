Schlieremer Reformierte wollen Wohnblock statt Pfarrhaus

Schlieren Klares Ja: Reformierte wollen Wohnblock statt Pfarrhaus an der Stelle der 100-jährigen Villa Die Stimmberechtigten sagten deutlich Ja zum 5-Millionen-Franken-Kredit für sieben neue Wohnungen und zum Abbruch ihrer alten Villa. Lukas Elser Jetzt kommentieren 25.09.2022, 18.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nun kann die fast hundertjährige Villa an der Uitikonerstrasse 20 in Schlieren abgerissen werden. Das Bild zeigt das Pfarrhaus im Sommer, als die Baugespanne hochgezogen waren. Lukas Elser

Die kritischen Leserbriefe zeigten offenbar wenig Wirkung. Die Stimmberechtigten der Reformierten Kirchgemeinde Schlieren sagten am Sonntag deutlich Ja zum Geschäft, das ihnen die Kirchenpflege zur Abstimmung unterbreitet hatte. Mit einem Ja-Anteil von 75,57 Prozent bewilligten sie den Kredit über 5,044 Millionen Franken für den Bau eines Mehrfamilienhauses. Damit sagten sie auch Ja zum Abbruch ihres alten Pfarrhauses an der Uitikonerstrasse 20. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 38,99 Prozent. In absoluten Zahlen: 597 Stimmberechtigte sagten Ja und 193 Nein zum Geschäft.

Sehr überraschend ist die Annahme der Vorlage nicht. Die Vorzeichen waren positiv: So befürwortete die Rechnungsprüfungskommission und auch die vorberatende Kirchgemeindeversammlung das Geschäft. Letztere stimmte dem Antrag der Kirchenpflege am 12. Mai mit 27 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zu (die «Limmattaler Zeitung» berichtete).

Alte Villa steht seit fast vier Jahren leer

Angesichts dieser Ausgangslage ist auch Kirchenpfleger und Bauherrenvertreter Jean-Claude Perrin nicht erstaunt über das Ergebnis – aber sehr wohl erfreut, wie er auf Anfrage unterstreicht:

«Drei Viertel waren dafür, das ist ein gutes Ergebnis.»

Das Geschäft sieht vor, die sich in einem schlechten Zustand befindende und seit fast vier Jahren leerstehende Villa aus dem Jahr 1928 abzureissen. An ihrer Stelle soll ein viergeschossiger Neubau mit sieben Wohnungen und einer Gesamtgeschossfläche von rund 1000 Quadratmetern entstehen. Geplant sind vier 2,5- und zwei 3,5-Zimmer-Wohnungen sowie ein 4,5-Zimmer-Penthouse. Das Gebäude soll am höchsten Punkt 11,5 Meter hoch werden. Und es wird im Grundriss ­deutlich grösser als das ehemalige Pfarrhaus. Weiter ist auch eine Tiefgarage geplant.

An derselben Stelle ist ein 11,5 Meter hoher Neubau mit sieben Wohnungen und einer Gesamtgeschossfläche von 1000 Quadratmetern geplant. Der Bezug soll im Sommer 2024 erfolgen. Visualisierung: zvg

Baubeginn in Mai 2023 und Bezug im August 2024

Bevor das alte Haus abgebrochen und das neue gebaut werden kann, gelte es die Abbruch- und die Baubewilligung abzuwarten, sagt Perrin. Was die Baubewilligung betrifft, so steht dieser wenig im Weg. Gemäss Perrin habe während der Auflagefrist des Bauprojekts im Sommer niemand den baurechtlichen Entscheid verlangt, was Voraussetzung für einen ­Rekurs gegen das geplante Bauverfahren ist. Die Kirchenpflege hat den Baubeginn auf Mitte Mai 2023 angesetzt und den ­Bezug des Neubaus auf August 2024.

Das Mehrfamilienhaus wird nach Minergie-Standard gebaut. Für Heizung und Warmwasser werden Erdsonden eingesetzt. Auf dem Dach gibt es eine Fotovoltaikanlage, die den Eigenverbrauch abdecken soll.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen