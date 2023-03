Schlieremer Berg Das Schützenhaus ist Geschichte – dieser Schlieremer war beim Abriss hautnah dabei und liefert spektakuläre Fotos Peo Oertli-Kassim kennt den Schlieremer Berg wie seine eigene Westentasche. Mit seiner neuen Dokumentation zeigt er die Entwicklung des ehemaligen Schützenhauses im Naherholungsgebiet bildlich auf. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 17.03.2023, 11.05 Uhr

Das Schützenhaus Im Horgen auf dem Schlieremer Berg, aufgenommen im Jahr 2012. zvg/Peo Oertli-Kassim Nach einem Neuanstrich 2017 waren die Aussenwände des Gebäudes 2021 wieder mit zahlreichen Graffiti wie diesem besprayt. Bild: zvg Im Dezember 2022 war es dann endlich so weit, und der Bagger bahnte sich seinen Weg hinauf zum Schützenhaus. Bild: zvg Die etwas loseren Wände wurden bereits herausgerissen. Bild: zvg Auch der Küche ging es an den Kragen. Bild: zvg Nach einigen Tagen sammelte sich ein riesiger Trümmerhaufen an. Bild: zvg Nur noch die letzten Mauern stehen. Bild: zvg Die farbigen Aussenwände waren ein Markenzeichen des ehemaligen Vereinslokals. Bild: zvg Das Zerkleinern des Betons erforderte starkes Geschütz. Bild: zvg Nach etwa zwei Wochen war vom Schützenhaus Im Horgen nichts mehr übrig. Bild: zvg Zurzeit ist das Gebiet nicht betretbar. Bild: zvg Die ökologische Aufwertung ist bereits in vollem Gange. Bild: zvg Metallene Becken wie dieses sollen verhindern, dass das Regenwasser im Boden versickert. Bild: zvg

Im letzten Dezember war es so weit: Auf dem Schlieremer Berg fuhren die Lastwagen und ein Bagger auf und das Schützenhaus Im Horgen wurde abgerissen. Kaum einer hat die Geschehnisse auf dem Schlieremer Berg so genau mitverfolgt und dokumentiert wie Peo Oertli-Kassim. Seit 1989 wohnt der Ethnologe, Musiker und Fotograf in Schlieren und schätzt die Naherholungsgebiete, welche die Gemeinde zu bieten hat, sehr.

«Insbesondere den Schlieremer Berg erkunde ich gerne auf den häufigen Spaziergängen mit meiner Frau», sagt Oertli-Kassim. Nicht fehlen darf dabei seine Kamera. «Fotografie ist für mich ein Ausdrucksmittel und eine nonverbale, offene Möglichkeit, mich mitzuteilen.» Als Ethnologe sei das Fotografieren ausserdem Teil seines Berufes.

Schon von klein auf bekam er von seinem Vater, dem Maler und Bildhauer Max Oertli, eine gute Prise Faszination für Kunst und ein geschärftes Auge mit auf den Weg. So begann er bereits in der dritten Primarklasse, sich mit seiner Kamera die Welt zu erschliessen.

Vom Schützenhaus zur geschützten Naturinsel

Diese Leidenschaft zieht sich bis heute durch sein Leben und führte zu einem Fotoband mit dem Titel «Schlieremer Bergwanderung». Dieser wurde im Jahr 2014 in Zusammenarbeit mit der Stadt Schlieren in einer Auflage von 100 Exemplaren herausgebracht. Das Buch zeigt auf insgesamt 154 Seiten ausgewählte Bilder, die Peo Oertli-Kassim ab 2004 während zehn Jahren auf dem Gebiet des Schlieremer Bergs geschossen hatte. Heute ist das Buch auch online einsehbar.

Nur noch die letzten Mauern des ehemaligen Vereinslokals stehen. Bild: zvg/Peo Oertli-Kassim

Zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung zieht es ihn und seine Frau nach draussen. So entstand eine grosse Vielfalt an Bildern, die den Berg aus den verschiedensten Perspektiven zeigen. Seine Intention dahinter war einerseits, die einheimische Bevölkerung zum Erkunden des Schlieremer Bergs zu animieren. «Andererseits soll das Buch auch ein Plädoyer zur Erhaltung dieses wichtigen Naherholungs­gebietes sein», sagt Oertli-Kassim.

Dieselbe Absicht verfolgt er auch mit seiner neuen Dokumentation, in der er die Entwicklung Im Horgen «vom Schützenhaus zur geschützten Naturinsel» bildlich festhält. Die Fotos sind über einen Link auf der Plattform Google Fotos einsehbar. Viele davon thematisieren den Abriss des 50-jährigen Gebäudes und die damit verbundenen aktuellen Veränderungen. Einige Bilder zeigen aber auch das Schützenhaus und seine Umgebung im ursprünglichen Zustand – die ältesten stammen aus dem Jahr 2006.

Brennender Diskussionspunkt in Bevölkerung und Politik

Schon über zehn Jahre lang war der Abriss des Schützenhauses Im Horgen in der Schlieremer Bevölkerung und Politik ein brennender Diskussionspunkt. Die lokalen Schützenvereine lösten sich infolge von Mitgliederschwund auf, wodurch das Gebäude seit 2001 nicht mehr genutzt wurde und mehrheitlich leer stand. Lediglich ein Landwirt, der Hunde-Dressur-Verein Altstetten/Schlieren und ein Waldkindergarten mieteten das Schützenhaus temporär und profitierten so von seinem weiteren Bestehen.

Peo Oertli-Kassim ist mit seiner Kamera gerne auf dem Schlieremerberg unterwegs. Bild: zvg/Peo Oertli-Kassim

Im Oktober 2013 genehmigte der Stadtrat 35’000 Franken, um den Abriss des Schützenhauses und die Umnutzung zu einem Grillplatz mit Unterstand und WC-Anlage zu projektieren. Rund 24’000 Franken wurden bis Ende 2018 in die Planung und Abklärung investiert.

So wie vorgesehen wird das damalige Vorhaben nun aber nicht umgesetzt. Ausschlaggebend dafür war unter anderem, dass es aus baurechtlichen Gründen nicht möglich ist, auf dem betroffenen Gebiet eine neue WC-Anlage zu bauen, da dies ein unerlaubter Neubau in der Freihaltezone wäre.

Unrentables Mietgeschäft war einer der Abrissgründe

Im Frühling 2019 folgte ein Vorstoss von Gemeindeparlamentarier Dominik Ritzmann (Grüne), in dem er den Totalabriss des Schützenhauses forderte. Zudem schlug er vor, die Parzelle nach dem Abriss ökologisch aufzuwerten und der Bevölkerung zur Erholung zur Verfügung zu stellen. Unterstützt wurde Ritzmann unter anderem vom Vogel- und Naturschutzverein Schwalbe.

«Das Schützenhaus verlor in den vergangenen Jahren immer mehr an Nutzen», sagt Oertli-Kassim. Noch dazu habe das ehemalige Vereinslokal die Stadt viel Geld gekostet. Damit spielt er auf das unrentable Mietgeschäft an, dass die Stadt Schlieren in den Jahren vor dem Abriss betrieb. 2017 betrug die Summe, die sie für den Unterhalt des Schützenhauses bezahlte, rund 28’500 Franken. Der eingenommene Mietzins betrug dagegen lediglich 2000 Franken. Teil der Ausgaben waren beispielsweise eine Dach­reparatur oder das Überstreichen der versprayten Aussenwände.

Im Februar 2022 wurde der Abriss vom Stadtrat schliesslich definitiv beschlossen. «Als mich dann im Dezember die Nachricht erreichte, dass der Abriss bereits im Gange sei, machte ich mich mit meiner Kamera sofort auf den Weg», sagt Oertli-Kassim. Für die weitere Koordination seiner Besuche nahm er mit dem zuständigen Bauunter­nehmen Richi AG aus Weiningen Kontakt auf.

Die ökologische Aufwertung des zurzeit nicht betretbaren Gebiets ist bereits in vollem Gange. Bild: zvg/Peo Oertli-Kassim

«Während etwa zwei Wochen war ein Maschinenführer mit seinem Bagger am Werk», sagt er. Man unterschätze den Aufwand, den der Abriss eines solch robusten Gebäudes mit sich bringe, sowie die Wichtigkeit, vorauszuplanen und Abläufe zu koordinieren. «Das Ganze mitzuverfolgen, war faszinierend», sagt er. Aber auch das fotografische Festhalten des Ereignisses sei kein einfaches Unterfangen gewesen. «Alle entstandenen Fotos sind Momentaufnah­men. Ich musste das Geschehen also sehr genau beobachten und herausfinden, wann jeweils der geeignete Zeitpunkt zum Abdrücken war. Und später kamen dann noch Auswahl und Bildbearbeitung hinzu.»

Mit seinen Fotos will er den Diskurs anregen

Seit Anbruch des neuen Jahres begleitet er nun die Arbeiten der Gartenbaufirma Bolliger AG mit Sitz in Schlieren, sprich: die ersten Schritte zur ökologischen Aufwertung des Hügels, auf dem bis vor kurzem noch das alte Schützenhaus stand. Zurzeit ist das Gelän­de für Spaziergänger gesperrt. Bisher haben die Arbeiter nach Vorgaben von beigezoge­nen Naturschutzexperten Hecken gestutzt, Sträucher gepflanzt, verschiedene Stein- und Gehölzlinsen für Reptilien und Amphibien errichtet sowie drei metallene Becken im Boden eingelassen, die verhindern sollen, dass dort das Regenwasser im Boden versickert.

Was weiter geplant ist, ist noch nicht bekannt. Oertli-Kassim hofft, dass der Ort in Zukunft zumindest wieder teilweise für die Bevölkerung zur Beobachtung und Information zugänglich sein wird. «Ich werde die Arbeiten auf jeden Fall weiterhin verfolgen», sagt er.

Mit seinen Fotos will er die Bevölkerung an den Ereignissen teilhaben lassen. Dabei verzichtet er bewusst darauf, das Fotografierte zu kommentieren. «Ich möchte den Betrachtenden die Möglichkeit geben, meine Bilder auf ihre ganz persönliche Weise zu interpretieren. So regen die Fotos auch schneller zu Diskussionen an, womit eines meiner Ziele erreicht wird.»

Welche Bedeutung der Schlieremer Berg für die einheimische Bevölkerung tatsächlich hat, könne man pauschal nicht beantworten. «Sicherlich gibt es Schlieremerinnen und Schlieremer, die das Gebiet kaum kennen. Aber es gibt auch viele, die insbesondere die noch oder wieder erhaltene Natur auf dem Schlieremer Berg sehr bewusst wertschätzen», sagt Oertli-Kassim.

Dokumentation Schützenhaus und Fotoband «Schlieremer Bergwanderung» Die vollständige Dokumentation zum ehemaligen Schützenhaus Im Horgen von Peo Oertli-Kassim wird laufend erweitert und ist unter folgendem Link online einsehbar: https://photos.google.com/share/AF1QipM9vWPV0rO5CNvFIeV2kL4I6B-4xs53FvaVryxrfLDD_VbtL_sv6bol2pPdCwt2XA?key=SDdUWFE5a0oycmZQaFJmYnU1V0UzUV9acXBteHV3



Der Fotoband «Schlieremer Bergwanderung» ist unter folgendem Link online einsehbar:

https://www.yumpu.com/de/document/read/64960947/schlieremer-bergwanderung-peo-oertli-kassim-2004-2013

