Schiessen Franz Schöpfer jubelt doppelt: Er ist gleich zweifacher Schweizer Meister im Schiessen Der 58-jährige Rudolfstetter gewann im Einzel und mit den Sportschützen Schlieren im Gruppenwettkampf. Vor zwei Jahren schrammten die Limmattaler noch knapp am Titel vorbei. Ruedi Burkart 03.03.2022, 17.39 Uhr

Zuoberst auf dem Treppchen: Franz Schöpfer mit Goldmedaille und Glasplatte. zvg

Eine Erfolgsmeldung gibt es von den Schlieremer Sportschützen. Am vergangenen Wochenende sicherten sie sich an der Schweizer Meisterschaft in Bern im Auflageschiessen Gewehr 10 Meter den Titel. Mit dem Bestresultat, nämlich 941,0 Punkten, liessen die treffsicheren Limmattaler in der Kategorie Veteranen und Seniorenveteranen alle anderen hinter sich zurück. Auf den weiteren Rängen folgten die Berner Vertretungen aus Guggisberg und Burgdorf. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Gruppe aus dem Limmattal hatte Franz Schöpfer. Der 58-Jährige aus Rudolfstetten hatte bereits zuvor im Einzel im Auflageschiessen Gewehr 10 Meter bei den Senioren obenaus geschwungen.