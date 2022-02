Nach dem Abriss: Neues Campinggebäude am Türlersee ist auf Kurs

Hausen Nach dem Abriss: Neues Campinggebäude am Türlersee ist nun auf Kurs Vergangenen Herbst wurde das 60 Jahre alte Campinggebäude am Türlersee im Säuliamt abgerissen. Seitdem schreiten die Bauarbeiten des Neubaus voran. Mitte März wird das Betriebsgebäude nun den Pächtern des Campingplatzes übergeben – pünktlich zum Saisonstart im April. Livia Häberling Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Der Hausemer Bausekretär Marcel Graf und Pächter Andreas Glättli begutachten die Baustelle am Türlersee. Livia Häberling / Anzeiger Bezirk Affoltern

Am 2. April gilt es ernst. Dann – also in knapp sieben Wochen – läuten Andreas und Bianca Glättli auf dem Campingplatz Türlersee die neue Saison ein. Es wird auch die Premiere sein für das neue Betriebsgebäude, das seit Ende September gebaut wird, nachdem das mehr als 60 Jahre alte Campinggebäude abgerissen wurde.

Das Projekt befinde sich auf Kurs, sagt Marcel Graf bei einer Baustellenbesichtigung. Neben seiner angestammten Tätigkeit als Bausekretär von Hausen hatte er die Projektleitung des Campinggebäudes im Herbst 2020 übernommen. Seit Mitte November steht das Gebäude, seither läuft der Innenausbau. Graf führt durch den Neubau, die WC-Anlage, den Abwaschraum, den Empfang, durch die Garderoben und die Küche. Letztere ist erst in den Tagen zuvor eingebaut worden.

Rund zehn Personen von vier Unternehmen arbeiten an diesem Freitagvormittag auf der Baustelle. In einem Raum entsteht gerade die Kühlzelle – ein begehbarer Kühlschrank mit Gefrierabteil. Doch es harzt: Ein Arbeiter befürchtet, dass das Objekt nicht in die vorbereitete Nische passt. Mit solcherlei Problemen sieht sich Graf täglich konfrontiert.

In den vergangenen Wochen sei er praktisch täglich auf der Baustelle gewesen, sagt er. Nun ist er zuversichtlich, dass es in der Endphase bald etwas weniger Präsenz brauchen wird. Im Laufe dieser Woche wird das Gebäude mit sanitären Anlagen ausgerüstet, die Waschbecken werden montiert. Demnächst starten ausserdem die Umgebungsarbeiten; noch sind rund um das Gebäude Gräben zu sehen, die geschlossen werden müssen. Was ebenfalls noch fehlt, ist die finale Fassade.

Am Camping-Neubau beteiligt: Bernhard Roos, Olivier Mangili, Andreas Glättli, Christoph Rohner, Reto Brönnimann, Marcel Graf, Beatrice Sommerauer, Ernst Höhener, Erich Murer und Reto Gilly. Livia Häberling / Anzeiger Bezirk Affoltern

Zwei Wochen bleiben für den Umzug bis Saisonstart im April

Für den Endspurt bleiben noch vier Wochen. Mitte März soll das Gebäude an die Pächter übergeben werden. Andreas Glättli, der den Campingplatz gemeinsam mit seiner Frau Bianca führt, ist am Freitagmorgen zufällig auf der Baustelle anzutreffen.

«Wir freuen uns sehr auf den Start im April. Das neue Gebäude ist schön geworden.»

Zwar bleiben ihm nach der Schlüsselübergabe nur etwas mehr als zwei Wochen, um das zwischengelagerte Firmeninventar zurück an den Türlersee zu transportieren und alles einzurichten, doch sobald diese stressige Phase vorbei sei, bringe der Neubau für sein Team nur positive Veränderungen: «Das Gebäude ist gut isoliert, die Sanitäranlagen sind geheizt und die Küche verfügt über neue Geräte und eine moderne Lüftung.» All dies mache das Arbeiten nicht nur schöner, sondern in Zukunft auch einfacher. Ein gutes Ende nehmen dürfte das Projekt auch punkto Kosten: «So wie es derzeit aussieht, wird es eine Punktlandung geben», sagt Graf.

Das offizielle Einweihungsfest findet am Samstag, 7. Mai, statt. Los geht es um 9.30 Uhr. Die Gemeinde Hausen nutzt den Anlass, um zugleich auch die Übergabe des Energiestadt-Labels zu feiern.

