Säuliamt Der erste Winter ohne künstliche Belüftung ist vorbei – so steht es jetzt um den Sauerstoff im Türlersee Nach dem ersten Winter ohne Beatmungsmaschine sind die Messwerte des Türlersees zwar nicht mehr so gut wie in den Vorjahren, aber noch okay. Der Kanton setzt das Experiment fort. Thomas Stöckli 30.04.2021, 15.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kommt nicht zurück: Diese Umwälzanlage, hier noch auf dem See, blieb diesen Winter erstmals eingelagert. Archivbild: zvg

Seit 1987 hat von Mitte Dezember bis Mitte März jeweils eine Umwälzanlage die Wasserzirkulation im Türlersee unterstützt. Die verbesserte Wasserqualität hat das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) nun dazu bewogen, die Anlage für zwei Jahre versuchsweise ausser Betrieb zu setzen.



Nach dem ersten Winter ohne die Beatmungsmaschine zeigte sich nun Mitte März eine homogene Mischung des Wassers bis 12,5 Meter Tiefe. An der Oberfläche wurden pro Liter Wasser rund 10 Milligramm Sauerstoff gemessen, in 12,5 Metern Tiefe waren es noch 9,7 Milligram – ein solider Wert, vergleichbar etwa mit dem Greifensee, der grund­sätzlich gut zirkuliert, und ­deutlich besser als andere Kleinseen im Kanton Zürich, wie zum Beispiel der Mettmenhaslisee in ­Niederhasli oder der Husemersee in Ossingen bei Andelfingen. In den untersten Lagen war die Durchmischung im Türlersee im Vergleich zu den Vorjahren aber deutlich reduziert: In 20 Metern Tiefe – der Seegrund liegt bei knapp 22 Metern – ­wurden noch 4,4 mg Sauerstoff pro Liter Wasser registriert. «Mit der Zirkulationsunter­stützung hatten wir nach ­einem guten Winter jeweils bis ganz unten 10 bis gegen 12 Milligramm», sagt Pius ­Niederhauser von der Awel-­Abteilung Gewässerschutz.



Die kalten März-Tage waren gut für den Türlersee.

zvg

Die zweite März-Hälfte hat dem See gut getan

Gut war der Winter 2020/21 für die ­Wasserumwälzung in hiesigen Seen nicht. Es gab einige ungünstige Phasen für die Zirkulation: Bis im Januar waren die Temperaturen zu hoch. Wenn das Wasser an der Oberfläche wärmer ist als in der Tiefe, bleibt eine natürliche Umwälzung nämlich aus. Ab Mitte Januar verhinderte dann die Eisbildung die Sauerstoffaufnahme über die Seeoberfläche. Im Februar und März wurde es dann wieder sehr warm. Immerhin folgte dann ab Mitte März nochmals eine kalte und windige Phase.

«Sonst wäre es ein sehr schlechter Winter geworden»,

sagt ­Niederhauser. Die Westwind- und die Bisenlage konnten sich allerdings nicht mehr so stark auswirken wie erhofft. «Ab Tiefen von 15 Metern und mehr braucht es viel, dass das Wasser in Bewegung kommt», so Niederhauser, zumal der Türlersee relativ windgeschützt liegt und im Verhältnis zu seiner Tiefe nur eine geringe Fläche einnimmt.



Bei der zweiten Messung, am 19. April, hatte dann der Sauerstoff in der Tiefe als Folge der Zehrung bereits teilweise ab. Rund 8 Milligram pro Liter wurden in 12 Metern Tiefe gemessen und rund 2,3 Milligram pro Liter am Seegrund. Das war allerdings auch in anderen Jahren der Fall, wenn auch mit höherem Ausgangswert. So geht Nieder­hauser davon aus, dass der Sauerstoff in den tiefsten Lagen dieses Jahr rund zwei bis drei Wochen früher aufgebraucht sein wird.



Spannend sei allerdings vielmehr, was im Verlauf des Sommers mit dem Sauerstoffgehalt in fünf bis zehn Metern Wassertiefe passiere:

«Dort erwarte ich keinen anderen Verlauf als in den letzten Jahren.»



Ob mit oder ohne See-Beatmungsmaschine: Der Türlersee lockt jeden Sommer viele Menschen zum Badespass. Key

Auf die Dauer der Versuchsphase hat das Resultat nach dem ersten Winter ohne Zirkulationsunterstützung keine Auswirkung. Pius Niederhauser betont:

«Wir sind völlig im Rahmen der Erwartungen, der Türlersee ist in einem sehr guten Zustand.»

Die Sichttiefe ab Oberfläche beträgt 7,3 Meter, bei den Nährstoffen zeigen sich keine signifikanten Unterschiede.



Frühestens im Frühling 2022 wird entschieden, ob dauerhaft auf die Zirkulationsunterstützung verzichtet werden kann. Mindestens bis dahin bleibt die ­Umwälzanlage eingelagert.