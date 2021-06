50 Jahre alt: Die Geschichte der Neuen reformierten Kirche Urdorf

Rückblick Von Mardern, Mängeln und Munterkeit: Die bewegte Geschichte der Neuen reformierten Kirche Urdorf Vor 50 Jahren wurde die Neue reformierte Kirche Urdorf eingeweiht. Seither ist viel passiert – und einiges schiefgegangen. Ein Blick zurück auf das bisherige turbulente Leben dieses eigenwilligen Neubaus. Sven Hoti 19.06.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Gelände hinter dem Pfarrhaus sollte die Neue Kirche zu stehen kommen. zvg Die Aushubarbeiten begannen aufgrund des langen Winters 1969/1970 mit etwas Verspätung erst im Mai anstatt im März. zvg Die Grundsteinlegung erfolgte am 1. November 1970. Der Fisch war ein frühchristliches Symbol für Christus. Die Worte «Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser» hatte in griechischer Sprache die Anfangsbuchstaben I-CH-T-Y-S. Diese Initialen bildeten das griechische Wort für «Fisch». An der Wand steht dasselbe Wort in griechischer Schrift. zvg zvg zvg zvg zvg Die von den reformierten Kirchgemeinden Dietikon, Schlieren, Uitikon und Birmensdorf geschenkte neue Glocke mit den Worten: Seid fleissig, zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. zvg Der Glockenaufzug erfolgte am 21. August 1971 durch Schülerinnen und Schüler der Sonntagsschule. zvg Am 24. Oktober 1971 war die Neue Kirche fertig. Blick auf den Eingang Uitikonerweg mit Glockenerker. zvg Die Urdorfer Reformierten schätzten die Vielfältigkeit der Neuen Kirche. Und Architekten aus der ganzen Schweiz besichtigten das Gebäude. zvg

Etwa eineinhalb Jahre hatte es gedauert vom Start der Aushubarbeiten bis zur Einweihung. Am 24. Oktober 1971 war sie vollendet, die Neue reformierte Kirche in Urdorf. Mit einem grossen Fest feierten die Urdorfer Reformierten diesen Neubeginn: Es gab Glockengeläut, Speis und Trank sowie ein abendfüllendes Unterhaltungsprogramm. Freude herrschte allenthalben.

Das ist nun bald 50 Jahre her. Vom 27. Juni bis 3. Juli hätte dieses Jubiläum gefeiert werden sollen. Hätte, denn coronabedingt hat die Kirchenpflege die Feier auf nächstes Jahr verschoben. Gelegenheit genug, nochmals zurückzublicken auf die bewegte Geschichte des für damalige Verhältnisse eigenwilligen Neubaus.

«Unter einer Kirche hatte ich mir etwas anderes vorgestellt»

Denn wer die Neue reformierte Kirche an der Weihermattstrasse 40 sieht, der dürfte darin kaum eine Kirche vermuten. Das klobige Gebäude mit seiner treppenstufenartigen Dachkonstruktion erinnert eher an eine Schule oder ein Mehrzweckgebäude als an ein Haus Gottes. Nicht bei allen stiess das moderne Erscheinungsbild damals auf Begeisterung.

Wo ist nur der Glockenturm? Die Neue reformierte Kirche Urdorf unterscheidet sich architektonisch von traditionellen Kirchenbauten. Severin Bigler

«Es hat mir am Anfang etwas Mühe bereitet. Unter einer Kirche hatte ich mir etwas anderes vorgestellt», gibt Peter Meier zu. Er wurde etwa ein Jahrzehnt nach der Einweihung des Neubaus Präsident der reformierten Kirchenpflege Urdorf. Zuvor amtete er als Revisor in verschiedenen reformierten Kirchen im Raum Zürich. In der neuen Kirche war manches anders, als er es sich gewohnt war, erzählt Meier:

«Der Pfarrer beispielsweise steht nicht auf einer Kanzel, sondern etwa auf gleicher Höhe wie die Besucher. Das ist eine andere Ausgangslage. Daran musste ich mich zuerst gewöhnen.»

Tatsächlich ist das Gebäude im Vergleich zu älteren Kirchenbauten auffällig anders. Der traditionelle Kirchenbau mit Monumenten und hohen Türmen verlor in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusehends an Bedeutung. Der damalige Kirchenpflegepräsident Fredy Gehrig drückt es in der Festschrift zur Einweihung der Neuen reformierten Kirche Urdorf so aus:

«Die Umwelt ist anders geworden. Kirchen sind nicht mehr unbedingt die teuersten, grössten und prächtigsten Bauwerke in einer Gemeinde oder in einer Stadt.»

Wichtiger als die Ästhetik wurde hingegen die Multifunktionalität: Die Gebäude sollten mehr bieten als nur Raum für das Sonntagsgebet. Sie sollten nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für andere Veranstaltungen und Treffen Platz bieten. «Ein Kirchengebäude wäre sechs Tage in der Woche leer gestanden. So konnte man die Räumlichkeiten in den übrigen Tagen für anderes nutzen», erklärt Ex-Kirchenpflegepräsident Peter Meier.

Auf der Kanzel befindet sich der Pfarrer oder die Pfarrerin quasi auf Augenhöhe mit den Besucherinnen und Besuchern der Neuen Kirche. Severin Bigler

Die Urdorfer Reformierten hätten diese Vielfältigkeit geschätzt, welche die neue Kirche mit sich brachte, erzählt Meier. Die Konstruktion habe zudem immer wieder Architekten aus anderen Kantonen angelockt, die im Gebäude etwas Besonderes gesehen hätten. Für Meier hat die Kirche zwar gewisse Bedürfnisse erfüllt, – dafür aber an Charakter verloren: «Wenn man sonst in eine Kirche geht, dann spürt man, dass da eine Kirche ist. Bei der neuen war das weniger der Fall.»

Tauschgeschäft mit der politischen Gemeinde

Schon 1947 bestand das Bedürfnis nach einem Kirchenneubau. Einen eigens dafür geschaffenen Fonds löste die Kirchgemeinde allerdings wieder auf, um die Renovationsarbeiten an der alten Kirche zu finanzieren. Wenige Jahre später kaufte die Kirchgemeinde Land in Hinblick auf einen Neubau. Durch den Tausch dieses Landes mit der politischen Gemeinde Urdorf im Jahre 1965 kam sie schliesslich in den Besitz des 8000 Quadratmeter grossen Grundstücks auf der Pfarrmatt, auf dem heute die neue Kirche steht.

Mit dem Entwurf der neuen Kirche wurde der Architekt Rolf Gutmann beauftragt. Die Kirchgemeindeversammlung nahm sein Projekt mit 120 zu 2 Stimmen an und hiess die Bausumme von 3,17 Millionen Franken gut. Am 19. September 1969 erteilte die Baukommission bestehend aus der Kirchenpflege und Gemeindemitgliedern schliesslich die Bewilligung zum Bau. Die Aushubarbeiten begannen aufgrund des langen Winters 1969/1970 mit etwas Verspätung erst im Mai anstatt im März.

Die neue Kirche verfügt unter anderem über einen Kirchenraum mit Platz für rund 300 Personen sowie einen Saal mit 180 Sitzplätzen bei Konzertbestuhlung. Severin Bigler

Die Grundsteinlegung am 1. November 1970 war Anlass zum Feiern: «Über 700 Gemeindeglieder und Gäste fanden sich in der offenen Halle unter der Kirche zum Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer M. Bolliger und Pfarrer Doebeli samt Kaffee und Brötchen zusammen», heisst es in der Festschrift. Im Beisein der römisch-katholischen Kirchgemeinde Urdorf wurde eine Urne sowie das steinerne Fischsymbol – ein frühchristliches Zeichen für Jesus Christus – in die linke Seitenwand des Eingangs eingesetzt.

Am 21. August 1971 erfolgte der Aufzug der 440 und 770 Kilogramm schweren Glocken. Letztere war eine Spende von anderen reformierten Kirchgemeinden im Limmattal. Das fast fertige Kirchengebäude erhielt den Namen Reformierte Kirche Urdorf, während die bestehende Kirche in Alte Kirche umbenannt wurde. Am 24. Oktober 1971 – aufgrund von Verzögerungen beim Innenausbau mit einem Monat Verspätung – wurde das neue Kirchengebäude schliesslich feierlich eingeweiht.

Neuer Wandteppich während 9000 Arbeitsstunden angefertigt

Der fertige Kirchenbau verfügte über einen Kirchenraum mit Platz für rund 300 Personen, einen Saal mit 180 Sitzplätzen bei Konzertbestuhlung sowie diverse weitere Räumlichkeiten. Dazu gehörten etwa ein Sekretariat, Sitzungs- und Unterrichtszimmer, eine Wohnung für den Sigrist und seine Familie, ein feuer- und wasserfestes Archiv, Zivilschutz- und Kellerräume, ein Tonstudio sowie ein Jugendraum, in dem ab 1983 ein Jugendkafi geführt wurde.

Für den 1,9 x 5 Meter grossen Wandteppich im Kirchenraum arbeiteten rund 130 Mitarbeiterinnen während eines halben Jahres. Insgesamt flossen 9000 Arbeitsstunden in die Anfertigung. Severin Bigler

Erwähnenswert ist auch der Wandteppich, der ab 1987 im Kirchenraum hing. Er ersetzte die Bildertafeln des Basler Künstlers Armin Hoffmann, die fortan im Saal anzutreffen waren. Rund 130 Mitarbeiterinnen hatten den Teppich während eines Jahres unter der Leitung der Künstlerin Ruth von Fischer angefertigt. Arbeitsaufwand für die 1,9 mal 5 Meter: 9000 Stunden. Der Teppich zeigt aufgedruckte Bilder aus den Werken der Barm­herzigkeit nach Matthäus im Neuen Testament.

Unerwartete Mängel und ungebetene Gäste

«Die Freude über den gelungen Bau war gross, und viele Feste und jährlich wiederkehrende Grossveranstaltungen waren die Folge», fasst Ursula Räbsamen in ihrer Chronik zur Alten und Neuen reformierten Kirche Urdorf zusammen. Ende gut, alles gut, wäre man jetzt versucht zu sagen. Doch wie sich zeigen sollte, wartete noch ein gutes Stück Nacharbeit auf die Kirchgemeinde. Räbsamen erklärt:

«Die Kirche entpuppte sich als richtiger Hochkonjunkturbau, mit dem sich die Kirchgemeinde noch lange beschäftigen muss.»

Allmählich traten nämlich diverse kleinere und grössere Mängel zutage. «Schon nach zehn Jahren musste der Plattenboden (zirka 1000 Quadratmeter) erneuert werden, weil der Boden unter den Füssen im wörtlichen Sinne aufbrach», schreibt Räbsamen. Dies als Folge der fehlenden Entlastungsfugen. Bald hatten sich laut Räbsamen zudem «unangenehme Zugserscheinungen» bemerkbar gemacht. Neue Isolierungen mussten her.

Als wären die verschiedenen baulichen Mängel nicht genug, kam ein Marderproblem hinzu, das mit den Jahren schlimmer wurde. Räbsamen hält dazu fest: «Bei der Neuisolierung des Foyers wurde festgestellt, was diese putzmunteren Tierchen so alles anstellen. Sie benützen Isolationsmaterial, um sich bequeme Nester zu bauen.» Die Kirche installierte trichterförmige metallene Konstruktionen an den sichtbaren Aufgängen der Marder, um so zumindest einen Teil der Einstiegsmöglichkeiten für die Tiere zu blockieren.

Innerhalb der Kirchgemeinde stiessen die festgestellten Mängel sauer auf. «Das Verständnis war schon nicht sehr gross», bestätigt der ehemalige Kirchenpflegepräsident Peter Meier und fügt an:

«Die Kirchgemeinde hatte das Gefühl gehabt, sparen zu müssen. Dafür hat sie die Quittung bekommen.»

In den 90er-Jahren bis Anfang der 2000er-Jahre standen weitere, teils kostenintensive Sanierungs- und Renovationsarbeiten an der neuen Kirche an. Das grosse, markante Kupferdach etwa sowie der Dachstuhl mussten komplett erneuert werden, weil es bei Regen hineintropfte. Die Sanierung alleine kostete so viel wie der ganze Kirchenbau. Zimmerleute hatten dafür 165 m3 oder 83'000 Kilogramm Holz verarbeitet. Etwa 270 Tannen waren gefällt worden.

Die Neue Kirche besticht durch ihre Multifunktionalität: Neben einem Kirchenraum verfügt der Bau auch über Unterrichtszimmer, einen Jugendraum, ein Tonstudio sowie ein feuer- und wasserfestes Archiv. Severin Bigler

Weitere Arbeiten betrafen die unmittelbare Umgebung der Kirche sowie deren Fassade. Auch im Innern wurde einiges überarbeitet. So wurden etwa die alten, schweren Eingangstüren ersetzt und durch den Künstler Hans Falk sowie den Maler Benno Crottogini neu gestaltet. Ausserdem wurde der im Untergeschoss eingerichtete Jugendraum ausgebaut. Am 29. Oktober 2000 gab es für die reformierte Kirchgemeinde mit dem Abschluss der Bauarbeiten schliesslich wieder Grund zu feiern.

Inzwischen hat sich auch Ex-Kirchenpflegepräsident Peter Meier mit dem Neubau angefreundet – weniger mit dem Äusseren als mit der Multifunktionalität der Kirche. Der Kirchenbesuch habe ohnehin nicht mehr den Stellenwert, den er einmal gehabt habe, so Meier. Er sagt im Rückblick auf den Neubau: «Mich dünkt es gut, dass man das so gemacht hat.»