Rudolfstetten Gemeinderat verkürzt Betriebszeiten der Strassen- und der Weihnachtsbeleuchtung Da die Rudolfstetter Weihnachtsbeleuchtung nur so viel Energie wie ein einzelner Wasserkocher braucht, hat der Gemeinderat von Rudolfstetten beschlossen, sie auch dieses Jahr in Betrieb zu nehmen. LiZ 06.11.2022, 07.12 Uhr

Die Rudolfstetter Weihnachtssterne werden auch dieses Jahr leuchten. zvg

Auch der Gemeinderat von Rudolfstetten-Friedlisberg hat nun Energiesparmassnahmen beschlossen. So wird von Sonntag bis Donnerstag die Strassenbeleuchtung am Abend eine Stunde früher abgestellt und am Morgen gehen die Lichter eine halbe Stunde später an.