Sturmtief Roxana: Limmattaler Feuerwehren blieben verschont

«Roxana» im Limmattal Trotz starkem Wind: Die Limmattaler Feuerwehren hatten eine ruhige Nacht Kein einziges Mal mussten die Feuerwehrleute der Region in der Nacht auf den Montag ausrücken. Die Kantonspolizei Zürich verzeichnete einen Einsatz in Schlieren und einen in Weiningen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 07.02.2022, 18.28 Uhr

Eine Aufnahme aus der Stadt Zürich: Hier wehte «Roxana» ein Covid-Testzelt um. Keystone

In der Nacht auf den Montag fegte Sturmtief Roxana über die Schweiz. Der Sturm, der teils Orkanstärke erreichte, war der bisher stärkste dieses Winterhalbjahres, wie «Meteonews» am Montag mitteilte. Die höchste Windgeschwindigkeit von 179 Kilometern pro Stunde wurde auf dem Gornergrat bei Zermatt gemessen. Auf dem Üetliberg wehte «Roxana» mit 131 und auf dem Zürichberg mit 121 Kilometern pro Stunde.

Ruhiger verlief die Nacht im Limmattal. Auch hier wehte zwar ein starker Wind, der dem einen oder anderen den Schlaf geraubt haben dürfte. Eine überraschend ereignislose Nacht hatten allerdings die Feuerwehrleute: Keine einzige Limmattaler Feuerwehr musste in der Nacht auf den Montag wegen «Roxana» ausrücken.

Bei der Kantonspolizei Zürich gingen zwei Meldungen aus dem Limmattal ein

Das überrascht, schliesslich blieb das Limmattal von den Stürmen im vergangenen Jahr weniger verschont. So war Birmensdorf von Sturm Bernd im Juli 2021 besonders betroffen. Ab 1.50 Uhr in der Nacht stand die Feuerwehr Birmensdorf-Aesch damals im Einsatz und entfernte umgestürzte Bäume von Strassen und Autos. Das zur gleichen Zeit auftretende Hochwasser hielt die Feuerwehren in der ganzen Region auf Trab. Und bei den starken Schneefällen im Januar 2021 leistete die Feuerwehr Dietikon in nur einer Nacht und einem Vormittag rund 30 Einsätze. Das entsprach einem Rekord, wie Stabsoffizier Roger Wiederkehr damals sagte.

Bei der Kantonspolizei Zürich gingen in der Nacht auf den Montag rund 60 Meldungen ein, die mit dem Sturm zusammenhingen. In Dällikon zum Beispiel kam es durch von einem Hausdach gewehte Pavillons zu einem Sachschaden an einem Auto. Aus dem Limmattal gab es nur zwei Meldungen wegen Verkehrsbehinderungen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» sagt: In Schlieren musste die Polizei bereits am Sonntagnachmittag wegen einer umgewehten Werbetafel und in Weiningen in der Nacht wegen eines umgestürzten Baumes ausrücken. Der Bahnverkehr auf den Üetliberg war durch einen umgestürzten Baum zeitweise beeinträchtigt.

