Rifferswil Einblicke in eine andere Zeit: Ein 283-jähriger Liebesbrief gibt Rätsel auf Der 89-jährige Rifferswiler Rudolf Fenner hat ein besonderes historisches Dokument aus dem Jahr 1738 unter die Lupe genommen. Doch es bleiben auch Geheimnisse offen. Thomas Stöckli Jetzt kommentieren 29.10.2021, 17.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unterschrieben ist der Brief lediglich mit «E» – und der Jahreszahl 1738. zvg

«Den schönsten Liebesbrief», nennt Rudolf Fenner aus Schonau, Rifferswil, das dreiseitige Schreiben an die «viel geliebte Jungfrau», die «Herzallerliebste». Dem uralten Brief hat er manches Geheimnis entlockt – aber längst nicht alle. Fenners Interesse für historische Dokumente hat sich in der Region herumgesprochen. So lässt es sich erklären, dass er, der nächstes Jahr 90 Jahre alt wird, nicht nur in Archiven auf Spannendes stösst, sondern auch immer wieder Interessantes an ihn herangetragen wird.

Von einer Obfelderin hat er einst die Kopie eines Liebesbriefs aus dem Jahr 1738 erhalten. Das mehrfach gefaltete Original des Schreibens sei beim Abbruch eines alten Bauernhauses über Oberägeri in einer Spalte einer Holzwand gefunden worden. Rudolf Fenner kontaktierte die Familie, in deren ehemaligem Haus der alte Brief gefunden wurde. Und tatsächlich: Das Original hing bei ihnen gerahmt an der Wand.

Ein eindrücklicher Einblick in eine andere Zeit

Den Inhalt des Briefs hat Fenner fein säuberlich in moderne Schrift transkribiert. «An verschiedenen Stellen war das nicht einfach», verrät er. Aber gelohnt habe es sich allemal, gibt das Schreiben doch Einblick in eine andere Zeit. Eine Zeit, in der die zum Ausdruck gebrachten Gefühle offenbar unschicklich waren, denn dem Brief fehlt der Name der Adressatin ebenso wie jener des Verfassers.

Das Schreiben endet mit einem trivialen «E.» – die Initiale des Schreibers? Dieser dürfte ein berittener Söldner gewesen sein, ist doch in einer Passage von «Stifel und Sporen» zu lesen, sie vielleicht die Tochter des Bauernhauses, oder vielleicht auch die Magd. Von «Gruoss von der Scheitel bis zum Fuoss», reimt der Verfasser und weiter von «Stärnen am Himmel», von «Edgstein» (Edelsteinen) als Symbol für Tugend und von drei «Ehebluomen» namens «Lengerelieber», «Vergiss nit mein» und«Denk an mich».

Wie gross die Verehrung ist, macht folgende Passage deutlich: «Hete ich schon des König in Frankreichs Guot und des König Davids Muot und des grossen Sant Christofels Leib (...) und wär schon so Weis als Salamon und so Schön als Absalon und hätt ich schon alles Guot und Gäld so wäret ir s liebste mier in der Wält.» Kurz gesagt: Ihre Gunst würde er allen Reichtümern, Tugenden und Privilegien der Welt vorziehen.

Ungeklärte Geheimnisse – für alle Zeiten?

Es gibt im Brief auch Anzeichen, dass die Gefühle der beiden Liebenden in deren Umfeld nicht auf Begeisterung gestossen sein dürften: «Ich hoffe euch zu geniessen und sollte es alle Welt vertriessen», heisst es etwa im Brief. Umso unmissverständlicher der Heiratsantrag zum Abschluss: «Ich möcht wol mit Euch für das Altar kneuen.» Die poetische Sprache und das Allgemeinwissen, das in den Zeilen zum Ausdruck kommt, lassen erahnen, dass der Schreiber ein gebildeter Mann gewesen sein dürfte.

Rudolf Fenner ist denn auch überzeugt, dass er in der Geschichte seine Spuren hinterlassen haben könnte. Und so hofft er, auch den grössten Geheimnissen, die den Brief nach wie vor umgeben, noch auf die Spur zu kommen: Wer der Absender, die Empfängerin waren und ob die beiden zueinander gefunden haben.