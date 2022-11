"Happy Day"-Moderator Röbi Koller irritiert im Limmattal

Reppisch-Tüfeli Grenzenlos oder grenzwertig? Am 21. Wirtschaftspodium Limmattal spielten sich Szenen ab, die das Reppisch-Tüfeli nicht für möglich gehalten hätte. Sibylle Egloff 03.11.2022, 07.44 Uhr

Die Diskussionsgäste am diesjährigen Wirtschaftspodium Limmattal: Moderator Stephan Klapproth (von links), Bundesrat Guy Parmelin, Unternehmer Roland Brack, Wirtschaftsprofessorin Sita Mazumder und Fernsehmoderator Röbi Koller. Severin Bigler

Ganz vorne auf der Bühne in der Umweltarena in Spreitenbach hatte es sich das Tüfeli im Blumenarrangement bequem gemacht. Es wollte letzten Donnerstag den Bundesrat aus nächster Nähe erleben. Kommt ja nicht alle Tage vor, dass eines der sieben Regierungsmitglieder das Limmattal besucht. Guy Parmelin beehrte das 21. Wirtschaftspodium Limmattal vor einer Woche und mit ihm ein paar weitere spannende Köpfe wie etwa Wirtschaftsprofessorin Sita Mazumder oder Unternehmer Roland Brack.

Eingeladen zur Podiumsdiskussion war auch TV-Liebling und «Happy Day»-Moderator Röbi Koller, für den das sonst so boshafte Tüfeli ein Faible hat. Wenn es sich nämlich nicht über die schnatternden Enten im Marmoriweiher aufregt, schaut es liebend gerne «Happy Day». Die Erinnerung an die Folge mit dem Urdorfer Ehepaar Bea und Charly Rätz, den Limmattalern des Jahres 2016, und ihren neuen Putz-Wägeli zaubert dem Tüfeli noch heute ein Lächeln ins Gesicht.

«Höre ich richtig?»

Und so lauschte das Tüfeli gespannt den Worten der harmonischen Runde auf der Bühne. Es staunte daher nicht schlecht, als es aus heiterem Himmel das N-Wort vernahm. «Höre ich richtig?», fragte sich das Tüfeli verdutzt und blickte perplex zu Röbi Koller. Dieser gute Mensch, der schicksals­gebeutelte Personen in seiner Sendung glücklich macht, hatte doch tatsächlich vor einem 700-köpfigen Publikum die übelste Beschimpfung für eine dunkelhäutige Person ausgesprochen. Er erzählte gerade, wie er einst vom ­deutschen Comedy-Programm «Verstehen Sie Spass?» aufs Korn genommen wurde.

«Spass hin oder her, was ist denn nur in Röbi gefahren?», dachte sich das Tüfeli, und seine Augen füllten sich mit Tränen der Enttäuschung. Die Buhrufe des Tüfelis gingen im Gelächter des ­Publikums unter – anscheinend hatte die verbale Entgleisung für viele der hellhäutigen Männer in Anzügen etwas Amüsantes. Oder lachte man sich so über diesen Fremdschäm-Moment hinweg?

Einem hemdsärmeligen, ­unerfahrenen Lokalpolitiker würde das Tüfeli eine solche Verfehlung womöglich verzeihen – aber doch nicht einem scheinbar weltoffenen und empathischen Mann, der in der Öffentlichkeit steht, eine Vor- bildfunktion einnimmt und sich für Schwächere einsetzt. Auch das nach dem rassistischen Zwischenfall gezeigte Video mit Röbi Koller, der bei peruanischen Bauern in der Küche in die Suppentöpfe spienzelt und in gebrochenem Spanisch Smalltalk betreibt, um so seinen selbstlosen Einsatz für ein Hilfswerk und die Indigenen zur Schau zu stellen, besänftigten das Tüfeli nicht mehr. Zornig dachte es über all die Stunden nach, die es mit «Happy Day» verschwendet hatte.

Von da an ging's bergab

Und ehe sich das Tüfeli versah, imitierte der Moderator des Podiums, die ehemalige «10 vor 10»-Koryphäe Stephan Klapproth, den englischen Akzent einer indisch-stämmigen Person. Und als wäre das Fass noch nicht voll, mussten für sein Gleichnis von Mutanten und Unternehmern hinter vorgehaltener wissenschaftlicher Hand noch die Busch­männer als erste Einwohner des südlichen Afrikas hinhalten.

Das Tüfeli hatte genug von den Scherzen auf Kosten anderer. «Habe ich das Motto des Anlasses ‹Grenzenlos› falsch verstanden? Lautete es vielleicht doch ‹Grenzwertig?›», fragte sich das Tüfeli, als es von Spreitenbach nach Dietikon schlurfte. (sib)