Moschee fand ein neues Zuhause in Obfelden

Religiöse Gemeinschaft Nach langer Suche: Moschee hat neue Heimat gefunden Die Islamisch-Albanische Gemeinschaft Mërgimi hat ihren Sitz von Affoltern nach Obfelden verlegt. Der Umbau habe von den Mitgliedern viele Arbeitsstunden am Abend und an den Wochenenden gefordert.

Imam Fexhri Muhameti vor der Mihrab, seiner Gebetsnische, im Gebetsraum der Männer.

Die Gemeinde Obfelden habe ein Lob verdient und die Reformierte Kirche Affoltern, das Familienzentrum und, ja natürlich, der Besitzer der Liegenschaft, all die Gönner und der Schützenverein Merenschwand. Es fallen viele Dankesworte, an diesem frühen Abend in Obfelden. Am Tisch im Aufenthaltsraum sitzen drei Vorstandsmitglieder der Islamisch-Albanischen Gemeinschaft Mërgimi und der Imam.

Mehrere Monate hat der Umbau gedauert. Nun können sie ihr frisch umgebautes Vereinslokal endlich einweihen – und all jenen Danke sagen, die sie auf dem Weg dorthin unterstützt haben. Dieser Weg begann im Jahr 1996. Damals wurde die Islamisch-Albanische Gemeinschaft Mërgimi gegründet und die erste Moschee im Bezirk Affoltern eröffnet. Sie befand sich zunächst in Hedingen, später mietete sich der Verein an der Alten Obfelderstrasse in Affoltern ein, bevor er 2009 in ein mehrstöckiges Haus im Industriequartier umsiedelte. Dort wurde es im Lauf der Zeit jedoch enger und enger.

Im Aufenthaltsbereich der Männer gibt es neben Sitzgelegenheiten auch eine Dartscheibe und einen Töggelikasten (nicht im Bild).

Im Jahr 2017 zählte der Verein rund 170 Mitglieder, zum wichtigsten Gebetstermin am Freitagnachmittag reichte der Platz im Sakralraum schon damals bei weitem nicht. Und die Frauen hatten dort keinen eigenen Gebetsraum zur Verfügung. Schon damals hielt die Gemeinschaft Ausschau nach einer neuen Liegenschaft. «Wir haben mehrere Jahre gesucht», sagt Ilmi M., «leider ohne Erfolg.» Einmal gab es vor dem besichtigten Gebäude nicht genug Parkplätze, ein anderes Mal befürchtete der Vermieter, dass es zu den Hauptgebetszeiten rund um die Liegenschaft zu laut würde.

Besucherinnen und Besucher sind willkommen

Doch dann – just auf den Auszugstermin in Affoltern hin – sollte es doch noch klappen: Im Frühling 2020 konnte der Verein an der Bachstrasse 29 in Obfelden zwei Lagerräume mieten. Um diese als Gebetsräume nutzen zu können, war eine Umzonung nötig – später stellte sich heraus, dass in einem Raum, im 3. Untergeschoss, aus Brandschutzgründen keine grösseren Personengruppen zugelassen waren. Während der andere Raum umgebaut wurde, war Improvisation gefragt.

Und hier kamen nun die Reformierte Kirche Affoltern, das Familienzentrum und auch der Schützenverein Merenschwand ins Spiel: Sie stellten der Islamisch-Albanischen Gemeinschaft Mërgimi vorübergehend Räume für das Gebet zur Verfügung. Bis sie schliesslich im Frühling dieses Jahres an der Bachstrasse in Obfelden einziehen konnte. Dort, auf 245 Quadratmetern, wurde der Platz für die rund 200 Mitglieder aus dem Säuliamt und dem angrenzenden Gebiet jedoch erneut eng; nicht zuletzt wegen der coronabedingten Abstands- und Personenvorgaben.

Der Gebetsraum der Frauen ist einiges kleiner als jener der Männer. Am Sonntag findet hier die Koranschule für die Kinder statt.

Neue Fläche ist fast doppelt so gross wie die bisherige

Doch dann zog im Erdgeschoss ein Mieter aus; die Islamisch-Albanische Gemeinschaft Mërgimi griff zu und mietete die Fläche, die mit 470 Quadratmetern fast doppelt so gross war wie die bisherige. Dort ist nach einem erneuten Bewilligungsverfahren aus der ehemaligen Autogarage in den letzten Monaten eine Moschee entstanden. Diese besteht aus einem grossen Gebetsraum, einem Wasch- und einem Aufenthaltsraum für die Männer sowie einer Küche mit Sitzgelegenheiten für die Frauen und deren kleinerem Gebetsraum, der zugleich als Klassenzimmer für die Kinder dient.

Der Umbau habe von den Mitgliedern viele Arbeitsstunden am Abend und an den Wochenenden gefordert, sagt Ilmi M., doch es habe sich gelohnt: «Entstanden ist ein Kulturzentrum, in dem der Islam gepredigt, aber auch das Zusammensein und der Austausch gepflegt werden.» Die Mitglieder stammen aus Mazedonien oder Albanien, aus dem Kosovo, aus Serbien oder aus Syrien. Ursprünglich hatte der Verein beabsichtigt, eine Liegenschaft zu kaufen. Ilmi M. hofft, dass dieser Traum eines Tages in Erfüllung geht. Er sagt:

«Wir sind dankbar für das, was wir haben. Und alles, was wir zusätzlich erhalten, nehmen wir gerne.»

Der Tag der offenen Türe Anfang September musste coronabedingt wieder abgesagt werden. Dennoch, betont Ilmi M., seien Interessierte und auch Schulklassen aus dem Bezirk Affoltern jederzeit zu einem Besuch willkommen: «Unsere Türen stehen offen.»