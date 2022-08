Reiten Sieg am KVL-Championat geht nach Affoltern: Rang zwei für den Veranstalter Erstmals seit 2019 führte der Kavallerieverein Limmattal sein Reitturnier durch. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 22.08.2022, 14.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es wurde wieder gesprungen in Birmensdorf. zvg

Am vergangenen Freitag war es wieder so weit: Die ersten Pferdesporttage nach Corona konnten eröffnet werden. Wegen der anhaltenden Trockenperiode musste der Traditionsanlass in Birmensdorf auf dem Sandplatz durchgeführt werden. «So konnten wir die optimalen Bedingungen für Reiter und Pferd gewährleisten», erklärte Laura Sicuro vom Kavallerieverein. Die Einsteigerprüfungen B70 bis B85 waren die ersten Wettbewerbe. Tags darauf standen Prüfungen von R/N 100 bis R/N 115 auf dem Programm. Am Abend fand das erste Mal eine sogenannte Ride&Bike-Prüfung statt. Viele Zuschauer motivierten und applaudierten den Reiterinnen und Fahrradfahrern.

Höhepunkt war das KVL-Championat

Am Sonntag verwöhnten warme Temperaturen Tiere und Menschen. Am Morgen standen zwei Umgänge in der Höhe B/R 90 bis 95 an. Über Mittag begeisterten zwei Showprogramme mit einer Quadrille und einer Gruppe der «Working Equitation» die Zuschauer. Der Höhepunkt des Wochenendes war das KVL-Championat, vier Equipen standen am Start. Der Sieg ging nach Affoltern, Rang zwei an den Kavallerieverein Limmattal. «Uns freut es sehr, dass auch unsere Vereinsmitglieder zahlreich am Start waren. Sie zeigten harmonische und schnelle Runden und konnten im Klassement ganz vorne mitmischen», so Laura Sicuro.

Reitsporttage Birmensdorf

Alle Informationen zu den Reitsporttagen: www.kvlimmattal.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen