Heisse Pferdesporttage in Dietikon: Die Frauen dominierten

Reiten Bei den heissen Pferdesporttagen in Dietikon gab es gleich zum Start einen Heimsieg – viele weitere Klassierungen folgten Die Reitgesellschaft an der Limmat ist mit der Durchführung der traditionellen Pferdesporttage auf der Reitanlage im Fondli in Dietikon sehr zufrieden. LiZ Jetzt kommentieren 21.06.2022, 11.23 Uhr

Caroline Holzherr von der Reitgesellschaft an der Limmat mit Jmola auf dem Weg zum Sieg in der kombinierten Prüfung. Vanessa Radet

Eröffnet wurden die Pferdesporttage auf der Reitanlage im Fondli in Dietikon am Donnerstag mit der kombinierten Prüfung 1, bei welcher die Konkurrenten am Vormittag ihre Fähigkeiten im Dressurviereck unter Beweis stellen mussten, bevor sie am Nachmittag einen Springparcours über 90 Zentimeter in Angriff nahmen. Am besten hat diese Aufgabe ein Mitglied des organisierenden Vereins, der Reitgesellschaft an der Limmat Dietikon (RGL), gelöst. Caroline Holzherr und ihre Stute Jmola durften somit die erste Siegerehrung anführen.

Am Donnerstag, Samstag und Sonntag wurden weitere Springprüfungen in verschiedenen Kategorien durchgeführt, wobei es am Samstag mit Esther Andres und Sandra Fehr gleich zwei Reiterinnen geschafft haben, mehrmals zu siegen. Esther Andres vom KRV Zofingen und Umgebung gewann sowohl die Prüfung 10 als auch die Prüfung 11. Sandra Fehr vom RV Stammheimertal gewann die Prüfungen 12 und 13.

Die strahlende Doppelsiegerin Sandra Fehr. Vanessa Radet

In vielen Prüfungen konnten sich weitere Mitglieder der RGL klassieren, namentlich Elin Hug, Cilia Kessler, Susanne Krähenbühl, Melanie Weber und Sandro Gabathuler. Auch der Birmensdorfer Kavallerieverein Limmattal verzeichnete mehrere Klassierungen. Am Freitag fand zudem die Vereinsmeisterschaft der RGL statt. Diese entschied Timon Furrer für sich.

Der Veranstalter mit Rang vier beim Turnierhighlight

Ihren Höhepunkt fand die Veranstaltung am Sonntagnachmittag mit der Prüfung 17 beziehungsweise dem sogenannten OKV-Coupe, in welchem die Vereine in Dreierequipen gegeneinander antreten und ihre Parcours selbst bestimmen konnten. Dabei galt es, 21 Hindernisse (inklusive Naturhindernisse) geschickt auf drei Reiter-Pferde-Paare zu verteilen, sodass diese eine möglichst schnelle Zeit erreichten. Am erfolgreichsten meisterte dies die Equipe der Reitgesellschaft Thayngen. Die Heimmannschaft der RGL mit Cilia Kessler, Sandro Gabathuler und Timon Furrer klassierte sich auf dem vierten Rang.

Das OK unter der Leitung von Susanne Gisler, das unzählige Stunden gearbeitet hat, blickt trotz der Hitze auf ein erfolgreiches Turnierwochenende zurück und freut sich schon darauf, auch im nächsten Jahr viele Pferdesportbegeisterte auf der Reitanlage im Fondli begrüssen zu dürfen.

Die Reitgesellschaft Thayngen gewann das OKV-Coupe. Vanessa Radet

Alle Resultate unter: info.fnch.ch.

