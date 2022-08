Reiten Die Vorfreude ist gross: Bald springen Ross und Reiter wieder über die Hindernisse Vom 19. bis 21. August finden in Birmensdorf die ersten Pferdesporttage des Kavallerievereins Limmattal seit 2019 statt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.08.2022, 12.53 Uhr

Solche Bilder wurden die letzten beiden Jahre von den Pferdesport-Fans vermisst. zvg

Nach zwei Jahren Unterbruch darf der Kavallerieverein Limmattal vom 19. bis 21. August wieder ein dreitägiges Reitturnier durchführen. Das gesamte Organisationskomitee ist hoch motiviert und die Vorbereitungsarbeiten laufen bereits auf Hochtouren.

Zum Programm: Am frühen Freitagnachmittag, 19. August, finden für die jüngsten und unerfahrenen Reiter und Pferde zwei Prüfungen über 70 bis 85 Zentimeter statt. Hier wird ausnahmsweise nicht die Schnelligkeit belohnt. Der Beste ist, wer das richtige Tempo findet und möglichst nahe an die vorgegebene Idealzeit herankommt. Diese Prüfungen sind bei allen Teilnehmern sowie beim Publikum immer sehr beliebt. Tags darauf, am 20. August, werden verschiedene Prüfungen ab 100 bis zu 115 Zentrimeter durchgeführt. Das erste Mal findet zudem ein sogenanntes «Ride & Bike» mit einem Ablöseverfahren statt. Ein Team, bestehend aus einem Reiter und einem Fahrradfahrer, absolviert nacheinander verschiedene Hindernisse in einer möglichst schnellen Zeit. In dieser Prüfung steht der Spass im Mittelpunkt und das Zusammenspiel zwischen den beiden Teamkollegen.

Am Sonntagmorgen schliesslich finden die beliebten Prüfungen über 90 bis 95 Zentimeter statt. Über Mittag wird ein Rahmenprogramm angeboten, welches zuerst von einer Quadrille und danach von einer Gruppe der «Working Equitation» präsentiert wird. Sportlicher Höhepunkt des Wochenendes ist das KVL-Championat, bei welchem sich verschiedene Reitvereine in 4er-Equipen über zwei Durchgänge miteinander messen. Ein spannender Sonntagnachmittag ist garantiert. Über das gesamte Wochenende wird eine Festwirtschaft geführt, diverse Attraktionen locken die kleinsten Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicht fehlen darf eine Tombola.

Pferdesporttage Birmensdorf

19. bis 21. August, Reitanlage Birmensdorf. Startlisten und andere aktuellen Informationen auf kvlimmattal.ch

