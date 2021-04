Limmattal Geschlossene Grenzen, PCR-Tests, Versicherungen: Die Reisebüros helfen unsicheren Kunden in Zeiten von Corona Die Ferienplanung ist in der aktuellen Situation schwierig. Der eine oder die andere dürfte sich wegen der Unsicherheiten bisher zurückgehalten haben. Die «Limmattaler Zeitung» hat bei einigen Reisebüros in der Region nachgefragt, wie sie die Situation erleben. Carmen Frei 26.04.2021, 04.00 Uhr

Zum Reisebüro Maya Travel Inn kommen nun auch Kunden, die sonst auf Onlinebuchungen setzen. Carmen Frei

Statt ins Reisebüro zu gehen, buchen heute viele ihre Ferien online. Verschiedene Reisebüros im Limmattal haben sich darum eine spezielle Nische des Reisegeschäfts ausgesucht. In Zeiten der Pandemie werden sie aber wieder Anlaufstelle für unsichere Reisewillige.

In Uitikon hat sich das Maya Travel Inn vor allem auf Reisen in die USA zu speziellen Anlässen und Festivals spezialisiert. «Aber es sind ja alle Festivals abgesagt. Amerika ist immer noch zu», sagt Geschäftsführerin Maya Hagenbucher. Darum setzt sie im Moment stärker auf andere Angebote. Für ein Minigrüppchen gehe die Reise nach Botswana, auch einige Buchungen fürs Tessin habe sie. «Das wäre in anderen Jahren nicht denkbar gewesen», meint Hagenbucher.

Dafür betreut sie Kunden, die nun im Reisebüro statt online buchen. «Das habe ich effektiv. Sie sagen das auch», sagt Hagenbucher. Die Leute seien sehr unsicher. «Sie kommen zu uns, damit sie abgesichert sind.» Sie informiere die Kundschaft auch entsprechend. «Sogar wenn sie schon unterwegs sind, weisen wir auf Änderungen bei den Bestimmungen hin.»

Für die Frühlingsferien rechnet sie nicht mit einer grossen Nachfrage, da vor allem Familien in die Ferien gingen. Die PCR-Tests seien einfach zu teuer. «Familie können sich nicht einfach 1000 Franken mehr pro Reise leisten», findet Hagenbucher. Auch im Sommer rechnet sie mit einer Nachfrage auf tieferem Niveau als sonst.

Das Reisebüro schafft Sicherheit

Bei Natour in Bergdietikon können Linda und Anouk von Euw seit März eine Zunahme an Anfragen verzeichnen. Das Reisebüro ist auf Ayurveda- und Detox-Kur-Ferien spezialisiert mit Destinationen wie Indien oder Sri Lanka.

Laut Geschäftsführerin Anouk von Euw trauen sich Reisewillige wieder vermehrt ins Ausland – unter anderem dank der Impfstrategie des Bundes und neuer Versicherungsangebote, die auf Covid-19-Fälle ausgerichtet sind. Dass ein Reisebüro mehr Sicherheit bieten kann, dürfte laut von Euw auch ein Grund für den Anstieg sein. Sie sagt:

«Tatsächlich ist es immer mehr Kunden bewusst, dass sie bei einer Buchung über ein Reisebüro besser abgesichert sind.»

Viele seien froh, sich auf ein Reisebüro verlassen zu können. «Wir organisieren für unsere Kunden alle nötigen PCR-Tests im Reiseland und stehen vor wie auch während der Reise bei Fragen immer zur Verfügung», erklärt von Euw. «Wir hatten mittlerweile auch schon die ersten Kunden auf Sri Lanka – diese waren begeistert: Die Hygiene- und Schutzmassnahmen werden strikt umgesetzt und die PCR-Tests klappen reibungslos.»

Eurotrek plant Aktivferien nun vor allem in der Schweiz

Eine andere Kundschaft spricht Eurotrek in Dietikon an. Geschäftsführer Günther Lämmerer bietet Aktivferien an: Wandern, Velotouren oder Ausflüge mit dem Kanu können gebucht werden.

«Uns fehlen die Reisen ins Ausland», meint Lämmerer. Auch im Sommer dürfte dies so bleiben, da nach wie vor nur mit grossen Einschränkungen ins Ausland gereist werden kann. Eurotrek habe in den letzten drei Wochen aber eine zunehmende Nachfrage nach Reisen im Inland festgestellt.

«Die Kunden fragen sehr viel nach, sie sind auch sehr unsicher», sagt Lämmerer. Einige hätten vielleicht im letzten Jahr Mühe gehabt und bei der Absage von Reisen das Geld nicht zurückerhalten.

Kunden kommen wegen besonderer Leistungen

Lämmerer denkt aber nicht, dass die Kunden nur wegen mehr Planungssicherheit nun zu ihm kommen. «Die Leute setzten auf uns, da wir eine Leistung bieten, wie Velotransport oder Reiseorganisation», sagt er. «Wir sind anders als ein klassisches Reisebüro.» Er könne sich aber vorstellen, dass die Absicherung eine Rolle spiele.

Die Agroverde GmbH in Bergdietikon trifft die Coronapandemie hingegen härter. Agroverde vermittelt Auslandaufenthalte oft zusammen mit einer Arbeitsstelle vor Ort. «Bei uns ist sozusagen nur Kanada aktuell. Das Land hat als einziges die Grenze offen für Personen, die ein Arbeitsvisum haben», erklärt Inhaber Stefan Brandenburger. Im Moment würden nur im ersten Halbjahr Aufenthalte gebucht.

«Im zweiten Halbjahr wären Australien und Neuseeland aktuell», sagt er. Die beiden Länder hätten aber vermeldet, dass sie bis Ende Jahr die Grenzen geschlossen liessen. «Da geht gar nichts. Unser Wintergeschäft ist am Boden», sagt Brandenburger. Er rechne erst nächstes Jahr mit einem Aufschwung.

Es braucht mehr Beratung und Organisation

Viele Reisende hätten im Moment Bedenken. «Unsere Kunden gehen meistens länger ins Ausland, zwischen 3 und 18 Monaten», erklärt Brandenburger. Wenn sie einmal frei hätten, möchten sie etwas unternehmen können. Aber Brandenburger sagt:

«Die Attraktivität leidet, es ist vieles nur eingeschränkt möglich.»

Viele seien auch von Kanada kurz über die Grenze in die USA gereist. «Nun ist die Grenze aber zu», sagt er.

Die Kunden, die noch Aufenthalte planen, benötigten dafür mehr Beratung, so Brandenburger. «Sie brauchen mehr Unterlagen und mehr Vorbereitung. Sie sind verunsichert und daher auf umso mehr Unterstützung angewiesen.»