Gemeindetageskarten zum Schnäppchenpreis auch in Birmensdorf

Limmattal Schnäppchen-Tageskarten: Schlieremer und Birmensdorfer haben sie, Dietiker zahlen nach wie vor den vollen Preis Damit sie nicht auf ihren Gemeindetageskarten sitzen bleibt, stösst manche Verwaltung diese zum Spottpreis ab. Die Bezirkshauptstadt will davon nichts wissen. Lukas Elser 08.07.2021, 11.30 Uhr

Im Limmattal sind sie offenbar beliebt: die Gemeinde-Tageskarten.

In Schlieren kann man neuerdings Gemeinde-Tageskarten zum Preis von 25 Franken kaufen. Das Angebot geht auf einen Vorstoss des SP-Gemeinderats Walter Jucker zurück, den der Stadtrat schnell umsetzte.

Darin bemängelte Jucker, dass die Stadt in der Coronazeit zu wenig SBB-Tageskarten verkaufen konnte und deshalb einen Verlust eingefahren hat. Als Lösung des Problems schlug er vor, die Tageskarten einen Tag vor Abreise zu einem Sonderpreis abzustossen. Der Stadtrat setzte die Idee sofort um, seit 1. Juli ist das Angebot auf der Stadtverwaltung verfügbar.

Es handelt sich dabei allerdings nicht um das erste solche Angebot in der Region. Die Gemeinde Birmensdorf hat bereits am 1. Oktober 2019, also noch vor der Coronapandemie, ein solches Last-Minute-Angebot eingeführt. Anders als in Schlieren, gibt es in Birmensdorf die Last-Minute-Tageskarten aber nicht den ganzen Tag vor der Abreise, sondern nur während der halben Stunde vor der Schalterschliessung - dies jeweils auch einen Tag vor Abreise respektive am letzten Tag, an dem die Verwaltung noch geöffnet ist.

Auch andere Schweizer Gemeindeverwaltungen locken mit einem solchen Schnäppchen-Angebot. Zum Beispiel Winterthur, Sevelen SG oder Konolfingen BE. Wie in Schlieren und Birmensdorf müssen die Karten auch hier am Schalter abgeholt werden, elektronisch bestellen kann man sie nicht.

Die Weltstadt Zürich bietet keine Gemeinde-Tageskarte an

In Birmensdorf, wo das Angebot bereits länger besteht, zeigt man sich zufrieden. Die Gemeinde wolle am Angebot festhalten, sagt Gemeindeschreiberin Céline Denzler. Anders als in Zürich, wo selbst die regulären Gemeinde-Tageskarten ganz abgeschafft wurden, ist ein solcher Schritt hier kein Thema. Denzler sagt:

«Die Tageskarten werden sehr geschätzt.»

Der Gemeinderat wolle deshalb auch die Preise vorerst nicht erhöhen. Die Gemeinde wird die Karten also weiterhin für 38.35 Franken pro Stück bei den SBB einkaufen. Und mit einem Aufpreis von 3.65 Franken für den Verwaltungsaufwand wieder verkaufen. Gesamtpreis: 42 Franken.

Die Preise für die Tageskarten sind je nach Gemeinde unterschiedlich. Während man in Dietikon ebenfalls 42 Franken bezahlt, gibt es die Billette in Uitikon für 35 Franken, in Aesch für 40 Franken, in Oberengstringen und Weiningen für 44 Franken und in Schlieren und Urdorf für 45 Franken. Bergdietikon, Unterengstringen, Oetwil und Geroldswil führen das Angebot nicht. Es gilt zu beachten, dass manche Gemeinden einen höheren Tarif für Auswärtige erheben.

Einsame Vorkämpfer

Bis auf Weiteres dürften Birmensdorf und Schlieren wohl die einzigen Verwaltungen mit einem Last-Minute-Angebot bleiben. Die Gemeinde Urdorf hat die Möglichkeit von Last-Minute-Tageskarten vor einiger Zeit diskutiert und entschieden, auf ein entsprechendes Angebot zu verzichten, heisst es auf Anfrage. Auch in Dietikon und Oberengstringen sind Sonderrabatte derzeit kein Thema.

Wie das Beispiel der Gemeinde Seftigen im Kanton Bern zeigt, kann das neue Angebot allerdings auch eine Kehrseite haben. Dort konzentrierte sich nämlich die Nachfrage fast nur noch auf das Spezialangebot, seit dieses eingeführt wurde. Der Konolfinger Gemeinderat hat deshalb beschlossen, den Preis der Last-Minute-Karte nachträglich von ursprünglich 20 Franken auf 30 Franken zu erhöhen.

In der Region hält man dieses Szenario für unwahrscheinlich. Gemeinderat Walter Jucker, der den Vorschlag für Last-Minute-Tageskarten in Schlieren eingebracht hat, meint:

«Wer zwingend an einem bestimmten Tag ins Tessin reisen will, wird die Karte bereits früher beziehen.»

Beim Last-Minute-Angebot habe er an Leute gedacht, die sich spontan zu einem Ausflug entschlössen, beispielsweise Rentner und Familien. «Ganz nach dem Motto: Wenns noch hat, ist es gut – und sonst halt nicht.»