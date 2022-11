Regierungsratswahlen GLP-Urgestein Benno Scherrer will bei den Kantonalzürcher Wahlen Bildungsdirektorin Silvia Steiner ablösen Benno Scherrer ist Regierungsratskandidat der Grünliberalen. Der Berufsschullehrer nimmt primär die Bildungsdirektion ins Visier, zeigt aber auch wirtschafts- und klimapolitisch Profil. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benno Scherrer ist Kandidat der Grünliberalen für die Zürcher Regierungsratswahlen am 12. Februar. Sandra Ardizzone

Benno Scherrer gilt als umgänglich. Doch mit seinem Wahlprogramm zeigt sich der GLP-Regierungsratskandidat angriffig: «Schluss mit Bildungschaos» heisst es an erster Stelle auf seiner Website. Und weiter: «Die Liste der Probleme ist lang: vom chronischen Lehrermangel, ungelernten Lehrkräften in den Klassen über den ständigen Ärger mit dem neuen Berufsauftrag und fehlenden Stipendien für Studierende bis hin zur Führungslosigkeit während der Coronapandemie», kritisiert er. Und folgert: «Der bildungspolitische Faden des Regierungsrates ist gerissen.»

Obwohl er den Namen von Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) nicht nennt und auch wirtschafts- und umweltpolitische Ziele formuliert, wird damit deutlich: Scherrer zielt mit seiner Kandidatur vor allem auf die Bildungsdirektion ab. Was vor seinem beruflichen Hintergrund nicht weiter erstaunt.

Scherrer ist Berufsschullehrer und Präsident der Sekundarschule in seinem Wohnort Uster. Zudem präsidiert er die Gewerblichen Berufsschule Wetzikon. Bildungsthemen liegen dem diplomierten Mittelschullehrer, der Englisch und Geschichte studiert hat, nahe.

Wahlen im Kanton Zürich Am 12. Februar 2023 sind Regierungsratswahlen im Kanton Zürich. Wir stellen die Kandidierenden vor. Hier: Benno Scherrer (GLP). Der 57-Jährige ist seit 2007 Kantonsrat und arbeitet als Berufsschullehrer und Sekundarschulpräsident in seinem Wohnort Uster. Der alleinerziehende Vater hat einen 17-jährigen Sohn. (mts)

«Regierungsrat ist eine andere Liga»

Doch es wäre unfair, den 57-Jährigen darauf zu reduzieren. «In 15 Jahren Kantonsratstätigkeit hat er eine einmalige Dossierfestigkeit bewiesen und er kennt den Kanton Zürich in allen Facetten», sagt GLP-Nationalrätin Judith Bellaïche über Scherrer, mit dem sie jahrelang im Kantonsrat sass. «Mit seiner Aufrichtigkeit und Ausgewogenheit wird er einen hervorragenden Regierungsrat abgeben», fügt sie an.

Im Lager der Konkurrenz gibt es daran Zweifel. Allerdings ist es nicht leicht, Kritiker zu finden, die sich über Scherrer in der Zeitung äussern wollen. So meinte eine namhafte FDP-Vertreterin, sie habe immer gut mit ihm zusammengearbeitet. Das öffentliche Kritisieren überlasse sie gerne anderen.

Rochus Burtscher, SVP-Kantonsrat aus Dietikon, sagt über den GLP-Regierungsratskandidaten: «Er ist ein jovialer Typ und hat seinen Job als Kantonsratspräsident gut gemacht. Regierungsrat ist aber eine andere Liga, da braucht es Exekutiverfahrung. Ich bin mir nicht sicher, ob er als Berufsschullehrer dafür das nötige Rüstzeug mitbringt.»

Mit Topresultat zum höchsten Zürcher gewählt

Scherrer ist ein grünliberales Urgestein. Seit 2007 sitzt er für die GLP im Kantonsrat. Drei Jahre zuvor hatten sich die Grünliberalen als Abspaltung von den Grünen formiert. 2021 wählte ihn das Parlament für ein Jahr zum Kantonsratspräsidenten und damit zum nominell höchsten Zürcher Politiker – mit 161 von 166 gültigen Stimmen.

Als GLP-Kantonsratsfraktionschef der Jahre 2011 bis 2019 zählte Scherrer auch bei den Wahlen 2019 zu den Siegern. Damals legte die GLP am stärksten zu. Scherrer gehörte zu den Gründerinnen und Gründern der Ökoallianz der Mitte-links-Parteien. Diese gibt seither im Kantonsrat den Ton an, wenn es um Umweltfragen geht. In finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen stimmte er wie seine Partei aber immer wieder mit dem bürgerlichen Lager ab.

Das spiegelt sich nun auch in Scherrers Wahlprogramm: So will er die Unternehmensgewinnsteuer senken und Verwaltungsverfahren für Firmengründungen vereinfachen. Zudem die öffentlichen Verkehrsmittel und die Photovoltaik ausbauen. Und in den Schulen Klassenlehrpersonen stärken, das Kursangebot für ungelernte Lehrkräfte ausbauen sowie Lehrpersonen von administrativen Aufgaben entlasten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen