Alles für die Reformierte Kirche: Er ist Schreiber und Präsident

Reformierte Kirche Weiningen «Das bewusste Hutwechseln ist eine Herausforderung»: Simon Plüer spricht über seine Rollen als Weininger Kirchenpflegepräsident und Kirchgemeindeschreiber im Knonauer Amt Seit acht Monaten amtet Simon Plüer als Kirchgemeindeschreiber der neuen Reformierten Kirchgemeinde Knonauer Amt, in der sich Anfang Jahr neun Kirchgemeinden zusammenschlossen. Wie der Job seine Arbeit als Kirchenpflegepräsident der Reformierten Kirche Weiningen beeinflusst und ob im Limmattal eine Kirchenfusion auch Sinn machen würde, erzählt der Oetwiler im Interview. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Im Dienste der Kirche: Simon Plüer ist seit 2014 Präsident der Reformierten Kirche Weiningen. Seit Oktober 2021 amtet er als Kirchgemeindeschreiber der Reformierten Kirchgemeinde Knonauer Amt. Valentin Hehli

Durch die Gänge des reformierten Kirchenzentrums in Geroldswil wuseln Erwachsene und Kleinkinder. Simon Plüer hat Zuflucht im Kirchenraum gesucht. «Hier ist es etwas ruhiger für ein Gespräch», sagt der Präsident der Re­formierten Kirchgemeinde Weiningen, zu der neben Weiningen auch Oetwil, Unterengstringen und Geroldswil gehören. Das Zentrum befindet sich im Umbruch, Ende September starten die gut einjährigen Sanierungsarbeiten für 6,9 Millionen Franken, die von den Stimmberechtigten Ende 2021 bewilligt wurden. «Es wäre an der Zeit, noch Bilder des alten Zustands zu schiessen, um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu machen», sagt Plüer und lacht. Dass der 49-jährige Oetwiler dafür noch Zeit findet, bleibt zu bezweifeln. Denn im Säuliamt wartet ein Haufen Arbeit als Kirchgemeindeschreiber auf ihn.

Sie haben am 1. Oktober 2021 das Amt des Kirchgemeindeschreibers der neuen Kirchgemeinde Knonauer Amt angetreten, die aus neun fusionierten Säuliämtler Kirchgemeinden besteht. Wie verliefen die ersten acht Monate?

Simon Plüer: Sie waren eine Herausforderung. Die Kirchgemeinde Knonauer Amt umfasst die Gemeinden Aeugst, Affoltern, Bonstetten, Hausen, Hedingen, Maschwanden, Mettmenstetten, Ottenbach und Rifferswil. Sie ist mit knapp 13000 Mitgliedern und über 90 Mitarbeitenden sehr gross. Wenn neue Prozesse eingeführt werden, gibt es immer Personen, die damit nicht zurechtkommen. Es zeigt sich zudem mehr und mehr, wo die Abläufe nicht optimal sind. Was mich momentan sehr beschäftigt, ist die Personalrekrutierung. Wir haben eine grosse Fluktuation, dies auch aufgrund zahlreicher Pensionierungen und Neuorientierungen.

Sich um die eigentliche Fusion zu kümmern, ist derzeit also fast unmöglich?

Das tägliche Geschäft funkt momentan relativ stark rein, sodass das Strukturelle und Planerische meiner Arbeit liegen bleibt. Vorletzte Woche brannte zum Beispiel ein Kunststoffteller in der Kirche in Ottenbach. Wir schauen nun, dass wir die Kirche wieder sauber kriegen. Nicht hilfreich sind zudem Corona und Long Covid. Es gibt Mitarbeitende, die deswegen plötzlich aus heiterem Himmel drei Wochen lang krank sind. Ich bin dafür verantwortlich, für Ersatz zu sorgen.

Doch Ihre Aufgabe an sich gefällt Ihnen?

Natürlich, sonst hätte ich mich nicht für diese Stelle zur Verfügung gestellt. Mich reizt die Vielfalt der Arbeit. Ich betreue nicht nur das Personalwesen, sondern schreibe auch Anträge für die Kirchenpflege, kläre rechtliche Fragen, helfe bei der Buchhaltung mit und unterstütze die Liegenschaftenverwaltung. Dazu zählen nicht nur die neun Kirchen, sondern auch die dazugehörigen Pfarrhäuser und Mietwohnungen.

Sie waren zuvor 22 Jahre lang als Projektleiter und Informatiker für den Grosskonzern Bayer tätig. Wie kam es dazu, dass sie der profanen Wirtschaftswelt den Rücken kehrten?

Mein alter Job wurde aufgelöst. Ich wurde zwei Jahre im Voraus darüber informiert, sodass ich genug Zeit hatte, um mir etwas Neues zu suchen. Ich war also gezwungen, mir zu überlegen, wie und wo ich mich in den kommenden 15 Jahren bis zu meiner Pensionierung einsetzen will. Da ich mir gut vorstellen konnte, im kirchlichen Umfeld zu arbeiten, habe ich mich schliesslich 2019 an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch für den neuen Nachdiplomlehrgang «Verwaltungsleitung in der Kirche» angemeldet und diesen 2020 abgeschlossen. Das Organisatorische und Administrative liegt mir sehr. Mir wurde zwar auch nahegelegt, mich als Pfarrer oder Seelsorger zu versuchen. Doch das wollte ich nicht, dafür halte ich mich für zu unsensibel. (lacht)

Die Erfahrung in der Weininger Kirchenpflege hat also auch dazu beigetragen, dass Sie sich für eine Aufgabe im kirchlichen Rahmen entschieden haben. Stört es Sie nicht, dass Sie sich nun nur noch um Kirchenthemen kümmern müssen?

Klar hat der kirchliche Touch wegen meiner neuen Arbeit zugenommen, doch das macht mir nichts aus. Mein Job ist wie gesagt sehr vielfältig. Ich übe verschiedene Funktionen aus. Als Kirchgemeindeschreiber bin ich für die administrative Leitung verantwortlich und unterstütze die Kirchenpflege. Als Kirchenpflegepräsident setze ich mich für das Kirchenleben und die Strategie aus christlicher und weniger aus wirtschaftlicher Sicht ein. Dass ich sonntags zusätzlich als Freiwilliger mithelfe, den Gottesdienst für die Kirche Weiningen zu streamen, ist für mich eher ein Hobby. Das hat für mich nichts mit meiner Arbeit zu tun, die ich unter der Woche erledige.

Dass sich seine Arbeit und sein Behördenamt nur noch um kirchliche Themen dreht, stört Simon Plüer nicht. Er setzt sich am Sonntag sogar zusätzlich als Freiwilliger für die Reformierte Kirche Weiningen ein und streamt den Gottesdienst. Seine Erfahrung als Informatiker hilft ihm dabei. Valentin Hehli

Inwiefern beeinflussen Ihre Funktionen im Limmattal und im Knonauer Amt einander? Können Sie davon profitieren?

Das kann ich. Ich hole mir ab und zu Tipps von unserem Kirchgemeindeschreiber Heinrich Brändli. Ich kann ihm aber auch Feedback geben, wenn ich das Gefühl habe, dass die Abläufe anders organisiert werden sollten. Überdies tausche ich mich auch mit der Knonauer Kirchenpflegepräsidentin Sibylle Gloor aus. Es ist sicherlich ein Vorteil, dass ich beide Seiten kenne. Das bewusste Hutwechseln ist nichtsdestotrotz eine Herausforderung. In Weiningen schicke ich dem Kirchgemeindeschreiber ein E-Mail, in der ich ihm Aufträge delegiere. In Affoltern kriege ich ein E-Mail von der Kirchenpflegepräsidentin zugestellt, in der sie mir Aufgaben abgibt. Entweder bin ich der Präsident, der anruft, oder ich werde von der Präsidentin angerufen. Als ich noch bei Bayer arbeitete, fiel es mir leichter, zwischen den beiden Rollen zu switchen. Entweder ging es um Bayer oder um die Reformierte Kirche. Nun muss ich besser aufpassen.

Erst für den kurz bevorstehenden zweiten Wahlgang am Sonntag gelang es Ihnen, mit Daniela Siebertz (Weiningen), Tabea Brack (Geroldswil), Anne Marie Zimmermann (Weiningen), Sandra Schaffner (Unterengstringen) und Björn Bürkler (Dietikon) fünf weitere Kandidatinnen und Kandidaten für die Weininger Kirchenpflege zu finden, welche die Behörde neben Ihnen und Marco Della Rosa komplettieren könnten. Acht Jahre lang waltete die Kirchenpflege nur zu sechst. Wäre es angesichts dessen nicht angebracht, ebenfalls eine Fusion der Reformierten Kirchgemeinden im Limmattal ins Auge zu fassen?

Das ist ein heikles Thema. Die Suche erwies sich nicht nur in Weiningen, sondern auch in Schlieren als schwierig. Aus diesem Grund ist das Wort Fusion tatsächlich gefallen. Doch auch eine Fusion braucht Leute, die den Prozess starten und durchziehen müssen. Falls es tatsächlich einmal so weit sein sollte, wäre es wichtig, dass dieser Wunsch aus dem Volk kommt und von ihm getragen wird, statt von oben nach unten diktiert zu werden. Zu erwähnen ist, dass die Reformierten Kirchgemeinden Weiningen, Schlieren und Dietikon bereits sehr eng zusammenarbeiten. Für uns ist es zum Beispiel einfacher, einen Sigrist aufzutreiben, wenn man für einen Anlass mehr Unterstützung braucht. Der Schritt zu einer fusionierten Kirchgemeinde wäre also nicht so gross wie bei einer völlig eigenständigen Kirchgemeinde.

Wären Sie persönlich einer Fusion nicht abgeneigt?

Da bin ich noch unsicher. Mit einer Fusion könnte man Ressourcen wie Geld und Mitarbeitende optimaler einsetzen. Zudem bräuchte es statt wie heute 21 Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger nur noch deren 7. Doch Fusionen lösen auch Verunsicherung aus. Man hat Angst, seine Eigenständigkeit und die gewohnten Abläufe zu verlieren. Das merke ich im Knonauer Amt. Es herrscht viel Verunsicherung trotz vieler Gespräche vor dem Zusammenschluss durch die Projektorganisation. Daher gehört es zu meiner Aufgabe als Kirchgemeindeschreiber weiterhin Gespräche zu führen, um den Menschen die Angst zu nehmen. Hinsichtlich der Kirchgemeinde Weiningen fahren wir mit der engen Kollaboration mit Dietikon und Schlieren eine gute Strategie und versuchen, eine Alternative zur angedachten Fusion der Landeskirche zu bieten.

Veränderungen wird es für die Reformierten im rechten Limmattal ab September geben. Dann schliesst das Kirchgemeindezentrum für die Renovation ein Jahr seine Türen. Ist man startklar?

Wir sind dabei, die letzten Abklärungen vorzunehmen, welche Räume und wie viel Platz wir in dieser Bauzeit brauchen. Wir prüfen derzeit mit der Katholischen Kirche Geroldswil, mit der Primarschule Oetwil-Geroldswil und der Gemeinde Weiningen, wo wir während dieser Phase unterkommen dürfen. Eine Idee ist zum Beispiel, dass wir den Singsaal der Schule Huebwies für unsere Gottesdienste nutzen könnten. Angedacht ist überdies, dass uns die Katholische Kirche Geroldswil Räume für unsere Angebote für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stellt. Schön wäre auch, wenn wir optisch in Geroldswil präsent bleiben könnten. Wie das geht, müssen wir noch herausfinden.

Nach der Sanierung wird das Gebäude für die kommenden Jahre fit sein. Was wünschen Sie sich für die Kirchgemeinde Weiningen?

Ich wünsche mir frischen Wind und Ideen von den neuen Kirchenpflegerinnen und Kirchenpflegern. Mir ist aufgefallen, dass eine Altersgruppe in unserer Kirche kaum vertreten ist und wir auch fast keine Angebote für sie bereit haben. Im Gegensatz zu Kindern, Jugendlichen und Senioren werden bei uns junge Familien und Alleinstehende kaum angesprochen. Ziel muss sein, eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Simon Plüer Valentin Hehli Vom Informatiker zum Kirchgemeindeschreiber Simon Plüer ist 1972 geboren und hat seine ersten Lebensjahre in Schlieren verbracht. Aufgewachsen ist er in Buchs. Plüer liess sich zum Radio- und Fernsehelektriker ausbilden. Nach der Weiterbildung zum Elektroingenieur arbeitete er 22 Jahre lang als Informatiker und Projektleiter für den Grosskonzern Bayer. Ins Limmattal zog es ihn wegen der Liebe. Seine Frau Ursina stammt aus Geroldswil. In die Weininger Kirchenpflege gewählt wurde Plüer im März 2010. Seit 2014 hat er das Präsidium inne. Seit dem 1. Oktober 2021 amtet er als Kirchgemeindeschreiber der neuen Kirchgemeinde Knonauer Amt. In seiner Freizeit baut er gerne ferngesteuerte Automodelle zusammen. Vor kurzem entdeckte er Vinylplatten für sich und kaufte sich einen Plattenspieler. Zum Runterfahren hört er am liebsten Musik von Queen, Dire Straits und Yello. Der 49-Jährige ist Vater eines erwachsenen Sohnes und einer erwachsenen Tochter. Er lebt mit seiner Familie seit 2006 in Oetwil. (sib)

