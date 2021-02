Recycling Das Limmattal hinkt bei der Plastikentsorgung hinterher: Nur in Aesch ist es möglich In den meisten Limmattaler Gemeinden können Einwohnerinnen und Einwohner ihren Plastikabfall nicht separat entsorgen. Das Unternehmen Mr. Green bietet teilweise eine Alternative. Virginia Kamm 26.02.2021, 04.15 Uhr

Private Recycling-Unternehmen bieten eine Alternative zu gemeindeeigenen Plastikentsorgungssystemen. Keystone

Was das Entsorgen von Plastikabfall angeht, hinkt das Limmattal bislang hinterher. Einzig die Gemeinde Aesch bietet ihren Einwohnern die Möglichkeit, Plastikabfall separat zu entsorgen. Dies hat eine Umfrage bei allen Limmattaler Gemeinden ergeben, wobei die Gemeinde Weiningen dazu keine Auskunft geben konnte. Im Volg können die Aescherinnen und Aescher seit rund zwei Jahren Abfallsäcke für ihr Plastik beziehen. Diese können sie bei der Werkabteilung in einen eigenen Sammelbehälter werfen. «Das für die Gemeinde Aesch beauftragte Transportunternehmen holt den Sammelbehälter bei Bedarf ab und führt den Inhalt einer Firma zu, welche das Plastik rezykliert», sagt Gemeindeschreiber ad interim Bruno Bauder auf Anfrage.

In Dietikon kann man allerdings seit Anfang Jahr ein Recyclingabo bei dem Unternehmen Mr. Green lösen. «Die Kunden haben die Möglichkeit, zum Beispiel Alu, Altglas, Elektroartikel, PE, PET und Plastiksäcke in einem Sammelsack zu entsorgen», erklärt Stephan Kündig, Leiter der Infrastrukturabteilung. Mitarbeiter der sozial engagierten Dock-Gruppe sortieren die Stoffe anschliessend auf dem Limeco-Areal in Dietikon und führen sie verschiedenen Recycling-Unternehmen zu. Im vergangenen Jahr schlossen einige Limmattaler Gemeinden mit dem Unternehmen einen Konzessionsvertrag ab. Auch in Schlieren und Urdorf kann das Angebot genutzt werden.

Einige Gemeinden prüfen eine Zusammenarbeit mit Mr. Green

«Leider hat die Migros Ende Juni 2020 ihr geplantes Plastik-Recycling-Projekt verschoben», sagt Laura Hendry, stellvertretende Gemeindeschreiberin von Oberengstringen. «Hätte dieses Projekt für die ganze Schweiz realisiert werden können, wäre das gerade für die Gemeinde Oberengstringen mit der Migros im Zentrum eine elegante Lösung gewesen.» Die Migros wollte ursprünglich Plastik-Sammelsäcke sowie Rücknahmestellen anbieten. Die Gemeinde prüfe aber eine Zusammenarbeit mit Mr. Green, fügt Hendry hinzu. Auch in Unterengstringen und Geroldswil ist dies der Fall.

Eine Alternative zum gemeindeeigenen Entsorgen von Plastik bieten zudem verschiedene Detailhändler, bei denen man seine PET- oder Plastikflaschen loswerden kann. Auch private Unternehmen wie das Recycling-Paradies in Spreitenbach ermöglichen es den Leuten, ihren Plastikabfall zu entsorgen.

Nachfrage nach Plastik-Recycling ist nicht überall vorhanden

Wieso die Gemeinden keine eigene Möglichkeit zum Entsorgen von Plastik anbieten, hat oft den gleichen Grund: «Gegenüber der separaten Sammlung von gemischten Kunststoffabfällen ist das Bundesamt für Umwelt skeptisch, da der stofflich hochwertig verwertbare Anteil des Sammelgutes tief ist. Eine Separatsammlung von Kunststoff war bislang nur bedingt ökologisch sinnvoll», erklärt die Uitiker Leiterin der Gesundheitsabteilung, Nicole Studer. Zudem ist der Bedarf nach einem Plastik-Recycling-System nicht überall vorhanden: «Bisher gab es dazu kaum Anfragen aus der Bevölkerung», sagt Josef Hilber von der Oetwiler Bau-, Werk- und Umweltabteilung.

Schon bald könnten mehr Gemeinden vom separaten Plastiksammeln überzeugt sein: Erst letzte Woche hat die Zürcher Baudirektion eine Vereinbarung mit dem Verein Schweizer Plastic Recycler abgeschlossen, um den Gemeinden die Suche nach einem geeigneten Entsorgungsunternehmen für den Plastikabfall zu erleichtern. Die dazugehörigen Recycling-Unternehmen versprechen, hohe Umweltstandards einzuhalten.

Das Thema bleibt in vielen Gemeinden nicht unbehandelt: «Die Gemeinde Birmensdorf prüft die verschiedenen Möglichkeiten der Einführung einer Kunststoffsammlung», sagt Daniela Suppiger, Abteilungsleiterin Sicherheit und Gesundheit. Nach dem Schritt auf kantonaler Ebene ist auch in Urdorf die Prüfung einer kommunalen Kunststoffsammelstelle anhängig. «Es wird aber gleichzeitig und weiterhin präventiv versucht, auf den Verzicht der Plastiknutzung hinzuweisen», sagt Gemeindeschreiber Urs Keller. Die Stadt Schlieren verpflichtet Betriebe, Umweltstandards einzuhalten, wie André Thoma, stellvertretender Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen, sagt: «Industrielle Betriebe müssen ihre sortenreinen Kunststoffe dem Recycling zuführen.»