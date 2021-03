Rechtes Limmattal «Nur schon seine Präsenz erhöht bei vielen Kontrollen die Sicherheit» Seit Sommer 2019 steht Rottweiler Gysmo im Dienst der Polizei rechtes Limmattal. Die Rasse ist nur selten als Polizeihund anzutreffen, weil sie als eher kompliziert gilt. Dennoch lobt Polizeihundeführer und Ausbildner Yves Niedermann seinen vierbeinigen Partner in höchsten Tönen. Florian Schmitz 06.03.2021, 04.00 Uhr

Wachtmeister mbA und Hundeführer Yves Niedermann hat Gysmo zum Polizeihund ausgebildet. Im Sommer 2019 nahm der Rottweiler seinen Dienst auf. Im neu angeschafften Polizeiauto wurde im Kofferraum extra für ihn Platz geschafft. Claudio Thoma (Weiningen, August 2019)

Im Team der Polizei rechtes Limmattal sticht Gysmo vom Holzbrünneli heraus. Wenn er mit seinem Kampfgewicht von 48 Kilogramm die Zähne fletscht, ringt er jedem den nötigen Respekt ab. Seit Sommer 2019 steht der inzwischen gut viereinhalbjährige Rottweiler im Dienst der Kommunalpolizei, die in Unterengstringen, Weiningen und Oetwil nach dem Rechten schaut. Im Kofferraum des 2019 neu angeschafften Polizeiautos wurde extra für ihn Platz geschafft.

Gysmo hat sich gut eingelebt und die Erwartungen bisher mehr als erfüllt, erzählt Wachtmeister mbA (mit besonderen Aufgaben) und Hundeführer Yves Niedermann. Sein Arbeitswillen sei vorzüglich und gesundheitlich gehe es ihm sehr gut, was unter Polizeihunden nicht immer selbstverständlich sei. Rund einmal pro Woche komme der Rottweiler zum Einsatz. Dabei hilft er mit seinem gut trainierten Geruchssinn etwa, nach Einbrüchen Gebäude zu durchsuchen. Oder begleitet die Polizisten als präventiven Schutz bei Fahrzeug- oder Personenkontrollen. «Nur schon seine Präsenz erhöht bei vielen Kontrollen die Sicherheit», sagt Niedermann. Im Alltag sei Gysmo immer dabei und er könne selbst flexibel entscheiden, wann er ihn einsetze.

Als Gysmo im Sommer 2019 seinen Dienst als Polizeihund aufnahm, war er gut drei Jahre alt. Claudio Thoma (Weiningen, August 2019)

Auch bei der Suche nach Gegenständen kann seine Nase helfen

Auch bei der Suche nach verlorenen Gegenständen sei Gysmos feine Nase unter Umständen hilfreich. Können Menschen bei einer Verlustmeldung geografisch einigermassen eingrenzen, wo sie ihr Handy, Portemonnaie oder Schlüssel verloren haben, besteht die Chance, dass der Hund dank einer Wegrand- oder einer kleinen Flächensuche fündig wird. Bisher konnte Gysmo dabei noch keinen Sucherfolg verzeichnen, aber mit seinem früheren Polizeihund, dem deutschen Schäfer Fox vom hohen First, habe er mehrmals verlorene Gegenstände wiedergefunden, erzählt Niedermann. «Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass diese Option überhaupt besteht.»

17 Monate alt war der Rottweiler Gysmo, mit vollem Zuchtname Gysmo vom Holzbrünneli, als die Limmattaler Zeitung ihn im Dezember 2017 besuchte.

Sandra Ardizzone Sein Herrchen ist Wachtmeister Niedermann von der Polizei rechtes Limmattal. Chris Iseli Niedermann bildete Gysmo zum Polizeihund aus. Chris Iseli Diensthund in Ausbildung: Rottweiler Gysmo beisst jetzt schon kräftig zu.

Für den Hundeführer ist es immer ein Erfolg, wenn er zusammen mit Gysmo ein Gebäude vollständig abgesucht hat und alle Beteiligten wieder heil herausgekommen sind. Auch wenn man keine Täter oder konkrete Hinweise finde. «Dann hat der Hund trotzdem seine Arbeit gut erledigt und das Risiko für die involvierten Polizisten minimiert. Er schützt uns auch, weil er immer vorneweg geht und sich als Erstes in potenzielle Gefahr begibt», sagt er.

Obwohl Täter selten bewaffnet seien und bei den meisten Einsätzen ein Sucherfolg ausbleibe, müsse man immer hoch konzentriert sein und immer mit der Einstellung in einen Einsatz gehen, dass etwas passieren wird. Gysmo sei dabei egal, dass die Aussicht auf Erfolg meistens klein ist. «Für den Hund ist es primär ein Spiel, wenn der Erfolg im Einsatz ausbleibt, dann wird das im Training wieder kompensiert», sagt Niedermann.

Ende September 2016 übernahm Niedermann den Welpen aus der Holzbrünneli-Zucht in Würenlingen, von der Gysmo seinen Nachnamen erhalten hat, und bildete ihn in knapp drei Jahren mit intensivem Training zum Polizeihund aus. Im Juni 2019 bestand der Rottweiler seine letzten Prüfungen und konnte sich dabei in verschiedenen Disziplinen auszeichnen wie dem Aufnehmen von Fährten, dem Absuchen von Gebäuden und dem Überwachen von Gebieten.

Extrem auf sein Herrchen bezogen

In ihrer gemeinsamen Zeit ist zwischen dem Wachtmeister mbA und seinem Diensthund eine enge Bindung entstanden. Das sei typisch, weil sich Polizeihundeführer auf der Arbeit und privat um die Hunde kümmern und viel Zeit mit ihnen verbringen. «Gysmo ist diesbezüglich extrem und besonders stark auf mich bezogen. Nur ich kann ihn anfassen, er will nicht von anderen berührt werden», sagt Niedermann. Privat zeige der Hund aber auch gerne seine verspielte Seite und suche viel Austausch. Insgesamt unterscheide er gut zwischen Arbeit und Freizeit. So merke Gysmo gleich, wenn er die Uniform anziehe und zum Polizeiauto gehe. «Wenn ich zu einem Einsatz aufbreche, baue ich bewusst oder unbewusst Spannung auf und projiziere das auf den Hund. Er spürt das sofort», sagt Niedermann.



Damals war Gysmo noch viel jünger und süsser: Sein Herrchen, Wachtmeister Niedermann übte 2016 mit Gysmo zunächst einfache Aufgaben, wie das Aufspüren von Fährten auf dem Feld. Sandra Ardizzone Der jüngste und neuste Ordnungshüter im Team der Polizei rechtes Limmattal war von Anfang an neugierig. Sandra Ardizzone Der damals vier Monate alte Polizeihund Gysmo. Sandra Ardizzone Bis zum voll ausgebildeten Schutzhund musste Gysmo 2016 noch viel lernen. Sandra Ardizzone Im Alter von vier Monaten stand Gysmo noch am Anfang seiner Ausbildung. Sandra Ardizzone Geduldig wartet Gysmo, während Niedermann die Fährte legt. Sandra Ardizzone Wachtmeister Niedermann und Gysmo beim Training. Sandra Ardizzone Sorgte 2016 für Aufsehen: Die Polizei rechtes Limmattal hat einen neuen Polizeihund. Sandra Ardizzone

Gysmo ist in der Schweizer Polizeilandschaft eine Ausnahmeerscheinung. Insgesamt sind Polizeihunde in kommunalen Korps eher selten. Das Gleiche gilt für Rottweiler, die viel seltener zu Polizeihunden ausgebildet werden als Deutsche oder Belgische Schäfer. Diese seien in gewissen Bereichen etwas leichter zu führen und verzeihen mehr Fehler als Rottweiler, erklärt Niedermann, der zum ersten Mal mit einem Rottweiler zusammenarbeitet.

Schon bei seinem ersten Diensthund interessierte er sich für die Rasse, als Ersthundeführer war dies aber nicht erlaubt und er musste zunächst einen Schäferhund ausbilden. Ihm hätten im Vorfeld einige langjährige Hundeführer von einem Rottweiler abgeraten, sagt Niedermann. Doch diese Vorurteile hätten sich keinesfalls bestätigt. Für ihn ist klar: «Ich würde sofort wieder einen Rottweiler nehmen und ihn nicht mehr gegen einen anderen Hund tauschen wollen.»