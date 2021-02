Rechtes Limmattal Neubau Seniorenzentrum «Im Morgen»: Was Sie zur Abstimmung wissen müssen Am 7. März befinden die Stimmberechtigten von Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil über einen 2,5-Millionen-Kredit, um den Neubau des Weininger Seniorenzentrums im Detail zu planen. Florian Schmitz 04.02.2021, 04.15 Uhr

Die Fassade soll mit Holz aus der Region gebaut werden. Visualisierung: Renderisch

Das 1976 erbaute Seniorenzentrum «Im Morgen» in Weiningen hat bald seine Altersgrenze erreicht und soll erneuert werden. Am 7. März entscheiden die Stimmberechtigten des Zweckverbands Seniorenzentrum - dem die Gemeinden Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil angehören - über einen Planungskredit von 2,5 Millionen Franken. Mit diesem soll das Neubauprojekt im Detail ausgearbeitet werden. Im September 2020 hatten die Delegierten des Zweckverbands den Kredit einstimmig gutgeheissen.

Im beleuchtenden Abstimmungsbericht schreiben die fünf Gemeindepräsidenten André Bender (SVP, Oberengstringen), Simon Wirth (FDP, Unterengstringen), Mario Okle (parteilos, Weiningen), Michael Deplazes (parteilos, Geroldswil) und Rahel von Planta (FDP, Oetwil), dass sie mit Überzeugung hinter dem geplanten Neubau stehen. Das Projekt ermögliche ein neues, zukunftsgerichtetes und modernes Seniorenzentrum.

Dieses soll nicht nur den Bewohnenden Vorteile wie grosszügigere Zimmer bieten, sondern auch die Abläufe für die Mitarbeitenden verbessern. Damit will sich das Seniorenzentrum weiterhin als attraktiver Arbeitgeber auf einem kompetitiven Markt positionieren, wie im beleuchtenden Bericht ausgeführt wird.

Neubau wird in zwei Etappen entstehen

Im Sommer 2020 präsentierte die Baukommission, die eigens für das insgesamt rund 49 Millionen Franken teure Neubauprojekt einberufen worden war, das Siegerprojekt der Zürcher atelier ww Architekten. Dieses sieht vier versetzte, dreistöckige Gebäudeteile mit Schrägdächern vor. Zunächst sollen die ersten drei Gebäudeteile im Süden der Parzelle errichtet werden, während der Betrieb im alten Gebäude weiterläuft.

Dank ineinander verschachtelter Gebäude soll das Seniorenzentrum deutlich weniger wuchtig wirken. zvg

Nach dem Umzug und Rückbau des bestehenden Gebäudes wird auf diesem Teil des Grundstücks der vierte Gebäudeteil und ein auch für die Öffentlichkeit zugänglicher Park entstehen. Das Seniorenzentrum wird nach Fertigstellung 140 Pflegeplätze statt wie bisher 90 bieten. Sagen die Stimmberechtigten im März Ja, werden sie ungefähr Ende 2022 über den Realisierungskredit befinden. Anschliessend soll das Baubewilligungsverfahren bis Anfang 2023 abgeschlossen und der Bau bis Ende 2025 vollendet werden.

Im Folgenden eine Übersicht der wichtigsten Fragen vor der Abstimmung:

Wie wird der Neubau finanziert?

«Es müssen keine Steuergelder verwendet werden», sagt René Brüggemann, der Leiter des Seniorenzentrums «Im Morgen». Das Grundstück gehöre zum Eigenkapital des Zweckverbandes. «Die Finanzierung des Neubaus wird zu 100 Prozent über die Aufnahme von Krediten vom Kapitalmarkt generiert, wie es von der Privatwirtschaft bekannt ist», fährt er fort. Dies ziehe wegen den zu tilgenden Schulden und den anfallenden Zinsen Folgekosten nach sich, die sich auf die Taxen niederschlagen. Aber die Voraussetzungen für eine sehr günstige Finanzierung seien auch auf lange Sicht intakt.

Wie verändern sich die typischen Zimmer für die Bewohnenden im Neubau?

Die Zimmer werden grösser und heller. Die Wohnlichkeit werde vergleichbar sein, da die Zimmer schon im bestehenden Bau geschmackvoll eingerichtet worden seien und über Parkettboden verfügen, sagt Brüggemann; «allerdings halt im 1970er-Jahre-Stil.» Im Neubau werde zudem die Gestaltung der Badezimmer heutigen Normen angepasst – selbstverständlich rollstuhlgängig.

Was verändert sich im öffentlichen Bereich, um den Austausch unter den Bewohnenden zu fördern und Besuche aufzuwerten?

Eine Aufwertung werde sich vor allem in architektonischer Hinsicht zeigen, sagt Brüggemann. Dabei werde auf Bestehendem aufgebaut: Bereits jetzt fördere die Architektur einen kommunikativen Lebensstil, ergänzt er. Zudem seien die gastronomischen und kulturellen Leistungen, an denen auch Besucher partizipieren können, schon heute weit überdurchschnittlich. «So solle es auch bleiben», sagt der Zentrumsleiter.

Verändert der Neubau die Betreuung der Bewohnerschaft?

Die Pflege in den oberen Etagen werde offener sein, da baulich nicht mehr unterschieden wird zwischen Altersheim und Pflegeabteilung, sagt Brüggemann. «Dank der dezentralen Versorgung in den einzelnen Stockwerken können wir uns besser auf die Bedürfnisse der Bewohnenden fokussieren.»

Inwiefern wird die Pflege von Demenzkranken verbessert?

Im Neubau entstehen zwei Halbstationen mit je 14 Betten für an Demenz erkrankte Bewohnende. Diese bieten innen und aussen viel Auslauf in optimal gestalteten Flächen, sagt Brüggemann. «In den spezialisierten Abteilungen werden mehr Ruhe und Geborgenheit herrschen als im heutigen, offenen Haus.»

Wie wurde die angestrebte Zahl von 140 Pflegeplätzen bestimmt? Wird die Erhöhung um 50 Plätze längerfristig die Bedürfnisse in der Region decken?

Die neue Kapazität sei aufgrund zweier Studien des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) bestimmt worden, sagt Brüggemann. «Je nach Szenario und Pflegeintensität wurde für 2035 eine Nachfragespitze an Pflegebetten von zwischen 237 und 505 errechnet.» Da im Einzugsgebiet der Gemeinden und im neuen Pflegezentrum Schlieren rund 50 Betten für die fünf Trägergemeinden des Seniorenzentrums zur Verfügung stehen, könne der grösste Teil der Nachfrage im günstigsten Szenario abgedeckt werden. Deshalb seien die 140 Betten ein guter Mittelweg, sagt er und ergänzt: «Da die Fortschritte der Altersmedizin heute noch nicht abgeschätzt werden können, wäre die Erstellung des Maximalbedarfs an Pflegebetten ein finanziell abenteuerliches Unterfangen.»

Bietet das Seniorenzentrum auch einen Mehrwert für die Umgebung und das restliche Dorf?

«Das Gebäude und die grosszügigen Grünanlagen sind nicht bloss für die Heimbewohner, sondern für die ganze Gemeinde angedacht», sagt der verantwortliche Architekt Axel Beck vom «atelier ww». Das künftige Seniorenzentrum sei wie ein Dorf im Dorf, dessen Einrichtungen und Angebote – wie das Restaurant, der Gemeinschaftsraum oder die Kapelle – bewusst möglichst öffentlich-zentral und einladend angeordnet seien. Analog zu einem zentralen Marktplatz entstehe der mehrgeschossige und gedeckte Café- und Empfangshof direkt beim Eingang und im öffentlichen Dialog mit dem angrenzenden Park.

Wie wird sichergestellt, dass sich das grosse Altersheim gut in das Dorfbild integriert?

«Bereits zu Beginn der Entwurfsphase war dies für uns eine der zentralen Fragestellungen», sagt Beck. Die grosse Neubaufläche werde auf mehrere kleinere Gebäude verteilt. «Die Grundfigur wird durch eine Aneinanderreihung aus vier zueinander versetzten Volumen geformt», sagt Beck. Dies lasse die Fassadenlängen des Gebäudes viel weniger massiv erscheinen. Mit den hölzernen Fassaden, mineralischen Sockelzonen sowie den Walmdach-Formen werden laut Beck ortstypische Themen aufgegriffen, damit das Seniorenzentrum auch materiell ins Ortsbild passt.

Wie wird sich die Parkplatzsituation verändern?

Nach Fertigstellung können in der neuen Tiefgarage rund 15 Parkplätze für Besucher und rund 35 Parkplätze für Mitarbeitende angeboten werden. «Zu Beginn wird nicht die maximale Anzahl Parkplätze erstellt, da wir zuerst die Nachfrage beobachten möchten», sagt Brüggemann. Denn neben den 50 Garagenplätzen könne das Angebot nach Bedarf nochmals um ähnlich viele Aussenparkplätze ergänzt werden. Zum Vergleich: Derzeit verfügt das Zentrum über rund 20 Besucherparkplätze und hat von der Gemeinde ein Parkfeld dazu gemietet, auf dem weitere 40 Plätze für Mitarbeitende zur Verfügung stehen.

Wie steht es bei der Bauweise und im Betrieb um die Nachhaltigkeit?

Das künftige Seniorenzentrum soll nach Möglichkeit mit einer Holzfassade aus heimischen Hölzern und einem Anteil an rezykliertem Beton gebaut werden, sagt Beck. Auch ein individuell abgestimmtes Energiekonzept mit anteiliger Eigenenergie-Produktion sei angedacht. «Nachhaltigkeit bedeutet für uns jedoch auch, dass das Gebäudekonzept auf einer modularen und flexiblen Grundstruktur aufbaut, um allfällige räumliche oder betriebliche Anpassungen in Zukunft ökonomisch und unkompliziert zuzulassen», sagt Beck. Laut Zentrumsleiter Brüggemann wird die Nachhaltigkeit in betriebswirtschaftlicher Hinsicht unter anderem in Form von optimierten Arbeitsprozessen sichergestellt.