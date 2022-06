Dietikon Der Gemeinderat bewilligte die Jahresrechnung 2021 einstimmig Die um 17,7 Millionen Franken besser als budgetiert ausgefallene Rechnung wurde von allen Fraktionen gelobt. Aber diverse Sprecher mahnten wegen der finanziellen Entwicklung der Stadt zur Vorsicht. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 03.06.2022, 16.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Dietiker Gemeinderat während einer Sitzung. Symbolbild: Severin Bigler

Ganze 17,7 Millionen Franken fiel die Dietiker Jahresrechnung 2021 besser aus als budgetiert. «Das ist die grösste Abweichung, die ich in meinen 16 Jahren als Finanzvorstand erlebt habe», sagte Rolf Schaeren (Mitte) im März bei der Rechnungspräsentation zur «Limmattaler Zeitung». Entsprechend positiv fielen die Voten zur Rechnung, die mit einem Plus von 2,96 Millionen Franken schliesst, am Donnerstagabend im Dietiker Gemeinderat aus. Alle Fraktionen lobten die gute Rechnungsführung. Doch obwohl das Geschäft einstimmig durchkam, wurde von vielen Seiten zur Vorsicht gemahnt.

«Der Steuerertragseinbruch bei den juristischen Personen macht uns etwas Bauchweh», sagte Konrad Lips für die SVP. Zudem bedauerte er, dass die Steuereinnahmen pro Kopf gesunken seien. Manuela Ehmann (EVP) sprach von einigen düsteren Wolken, die trotz dem guten Abschluss geblieben seien. Neben dem gesunkenen Steuerertrag von Unternehmen nannte sie die problematische Entwicklung bei der Mitarbeitendenrekrutierung, die zu teuren Springereinsätzen führe.

Analyse gefordert wegen sinkender Steuereinnahmen

«Wieder einmal haben uns die Grundstückgewinnsteuern gerettet», sagte Michael Segrada (FDP). Aber die Voten seiner Vorredner würden zeigen, dass eine klare Analyse notwendig sei, damit Massnahmen ergriffen werden könnten, um ­Dietikon für Steuerzahler attraktiver zu machen. Die Sprecher der SP/AL- und der Mitte-Fraktion verwiesen in ihren Stellungnahmen darauf, dass es wichtig sei, die genauen Ursachen für die gesunkenen Steuereinnahmen zu kennen und dass auch Corona eine Rolle spielen könnte. Da über 85 Prozent der Steuereinnahmen von juristischen Personen von nur vier Prozent der Unternehmen generiert werden, bestehe gar nicht so viel Handlungsspielraum, gab Beda Felber (Mitte) zu bedenken.

Die solide finanzielle Basis der Stadt lasse es aber zu, dass die finanzielle Notbremse etwas gelöst werde, sagte Kerstin Camenisch (SP). «Wollen wir die Steuerkraft von Dietikon erhalten, müssen wir Dietikerinnen und Dietikern ein lebenswertes Dietikon präsentieren.» Das sei nur mit den entsprechenden finanziellen Mitteln möglich. Beat Hess (Grüne) verwies darauf, dass die Abweichungen zum Budget bei der Schule am grössten seien. «Aber es ist eine solide Rechnung und sie verdient unsere Zustimmung.» Ernst Joss (AL) betonte, dass die hohen Grundstückgewinnsteuern auch negative Seiten haben. «Die Käufer müssen das investierte Geld auch wieder erwirtschaften und die Mieten werden steigen.»

Tipp: kantonale Politik wachsamer beobachten

Sven Johannsen sprach sich im Namen der GLP für die Rechnung aus, betonte aber, dass er sich in der Rechnungsprüfungskommission machtlos und in einer Statistenrolle gefühlt habe. «Das ist keine Kritik am Stadtrat oder der Verwaltung, sondern am Finanzausgleich im Kanton Zürich», sagte er. Für die meisten Gemeinden funktioniere er gut, aber für Dietikon bedeute er eine grosse finanzielle Belastung.

Auch als Finanzvorstand sei er sich manchmal so vorgekommen, sagte Rolf Schaeren. An seiner letzten Sitzung gab er dem Parlament als Tipp mit auf den Weg, sich aus der Statistenrolle zu lösen. «Wir müssen viel wachsamer schauen, was der Kanton macht.» So habe dieser etwa 2012 ohne Widerstand aus den Gemeinden beschlossen, nur noch 20 Prozent der Schulausgaben zu übernehmen statt wie zuvor 80 Prozent. «Betroffene Gemeinden müssen sich zusammentun und über ihre Kantonsräte Einfluss nehmen auf die kantonale Politik, um die Weichen zu stellen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen