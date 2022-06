Rätoromanischer Hofgesang ertönte in den Urdorfer Quartieren

Urdorf Ein Hofgesang in mehreren Sprachen – auch Rätoromanisches ertönte in den Quartieren Der Ad hoc-Chor Urdorf trat bei seinem doppelten Hofgesang am Dienstagabend mehrsprachig auf. Tobias Eggenberger Jetzt kommentieren 21.06.2022, 16.56 Uhr

Um 19:30 fand der erste Auftritt in der Siedlung Untermatt statt. Tobias Eggenberger Der Chor spielte einige Stücke gemeinsam mit dem Bläserquartett Untermatt. Tobias Eggenberger Das Bläserquartett Untermatt mit Bill Gilfry und seinen Kindern Jacob, Olivia und Alice (von links nach rechts). Tobias Eggenberger Viel Publikum war anwesend – auch von den umliegenden Balkonen schauten einige zu. Tobias Eggenberger Nachdem Auftritt in der Siedlung Untermatt ging es im Moosmatt weiter. Tobias Eggenberger Auch im Moosmatt waren viele Leute anwesend. Tobias Eggenberger Géraldine Marmier dirigierte den Chor. Tobias Eggenberger

Normalerweise gehen Musik­interessierte zum Beispiel an ein Konzert oder ins Internet, um Musik zu geniessen. Am Montagabend jedoch kam die Musik in Form des Urdorfer Hofgesangs zu den Leuten nach Hause. Der Ad-hoc-Chor Urdorf und das Bläserquartett Untermatt gaben gemeinsam ein Ständchen, zuerst in der Siedlung Untermatt und danach in der Siedlung Moosmatt.

Gleich mit dem ersten Lied gab es die erste Überraschung. In der Schweiz ist es nicht ungewöhnlich, dass auch in den anderen Landessprachen gesungen wird. Aber ein Lied in der vierten Landessprache ist dann doch etwas, womit nicht viele rechnen. Mit «Lingua Materna» wurde das Rätoromanische in Erinnerung gerufen.

Überhaupt erwiesen sich die Sängerinnen und Sänger als richtige Sprachtalente – sie sangen auf Rätoromanisch, Mundart, Hochdeutsch, Französisch und auch mit einem österreichischen Dialekt.

Im Zeichen der Fête de la musique

Die Urdorferinnen und Urdorfer schienen die Musik zu geniessen. Es war ein breites Publikum bei beiden Aufführungen vor Ort und auf den umliegenden Balkonen setzten sich die Anwohner in die ­Abendsonne und lauschten den Klängen.

Der Hofgesang stand auch im Zeichen der Fête de la musique vom 20. und 21. Juni, bei der zahlreiche unentgeltliche musikalische Darbietungen im öffentlichen Raum stattfinden. Am Dienstag spielte zum Beispiel in Schlieren unter anderem die Schwyzerörgeligruppe Schlieren beim Spital Limmattal, beim Alterszentrum Sandbühl und auf der Pischte 52. Zudem gab es weitere Darbietungen im Limmattal.

In musikalischer Begleitung des Bläserquartetts Untermatt

Zurück nach Urdorf: Einige Stücke des Ad-hoc-Chors wurden vom Bläserquartett Untermatt, bestehend aus dem professionellen Musiker Bill Gilfry und seinen Kindern Jacob, Olivia und Alice, begleitet. Die Zusammenarbeit sei zustande gekommen, weil Bill Gifry und seine Kinder in der Covid-Zeit Weihnachtslieder im Quartier gespielt hätten, erklärte Toni Blaser, Präsident des Ad-hoc-Chors im Anschluss. Er habe das gehört und sodann die Kooperation mit den vieren eingefädelt.

Das Bläserquartett performte auch eigenständig zwei Songs im Ragtime-Stil. Der «Frog Legs Rag» von James Scott verbreitete fröhliche zirkusmusikhafte Töne in den Wohnsiedlungen. Abgerundet wurde der Hofgesang mit dem Lied «Le vieux Chalet». Danach lud der Chor die Anwesenden ein, doch bei ihnen mitzumachen – denn sie suchen noch neue Mitglieder.

Der Ad-hoc-Chor wurde 1992 gegründet und wird seit 2011 von Géraldine Marmier geleitet. Der Hofgesang ist einer von vielen Höhepunkten im Vereinsjahr. Letzten Monat reiste der Chor zum Beispiel auch an des Festival der Chöre in Gossau SG, trat dort auf und erlebte die Darbietungen von vielen weiteren Schweizer Chören.

