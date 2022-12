Urdorfer Rapper spricht über Rassismus und fehlende Zivilcourage

Rassismus im Alltag Urdorfer Rapper VAITO: «Was mich mehr stört als rassistische Anfeindungen, ist die fehlende Zivilcourage» Victor Ramseier aus Urdorf hat angolanische Wurzeln. Aufgrund seiner Hautfarbe erlebt er oft rassistische Beleidigungen und Diskriminierung. Von diesen lässt er sich aber nicht runterkriegen. Mit seiner Musik will der 24-Jährige mehr Zusammenhalt stiften. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit seinem 12. Lebensjahr macht Victor Ramseier aus Urdorf Musik. Er verbringt viel Zeit in seinem Studio und entwirft Hip-Hop- und House-Lieder unter dem Künstlernamen VAITO. Bild: Andrea Zahler

Die Tonspuren laufen übereinander, der Beat ertönt aus den Boxen. «I got food on the table and still want more», singt Victor Ramseier in seinem neuen Lied «Contradictions», was auf Deutsch «Widersprüche» bedeutet. «Damit meine ich, dass es mir gut geht, im Vergleich zu vielen Mitgliedern meiner Familie in Angola. Ich habe Essen auf dem Teller, will aber mehr. Bin ich trotzdem ein guter Mensch, auch wenn ich meiner Familie keinen Franken abgegeben habe?»

Der 24-jährige Rapper sitzt in seinem Studio in Urdorf. Hier entsteht seine Musik. Er schreibt die Texte, entwirft die Beats und nimmt den Gesang auf. Seit seinem 12. Lebensjahr widmet sich der Urdorfer seiner Leidenschaft. «Ich muss kreativ sein, das ist ein Drang. Musik machen erfüllt mich», sagt Ramseier. In seinen Liedern spricht er mit seinem Künstlernamen VAITO sozialkritische Themen an und verarbeitet Erfahrungen aus seinem Leben. Dazu gehört auch Rassismus.

Seine Mutter stärkte sein Selbstvertrauen

Ramseier ist in Urdorf bei seiner Schweizer Mutter aufgewachsen. Sein Vater stammt aus dem südwestafrikanischen Angola. «Ich habe als Kind zunächst gar nicht wahrgenommen, dass ich anders aussehe. Meine Mutter hat das nie negativ thematisiert. In meinen Augen wäre das auch kontraproduktiv gewesen.» Er sei seiner Mutter dankbar, dass sie sein Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl mit ihrer Erziehung gestärkt habe.

«Diese positive Haltung hilft mir heute noch, wenn ich mit Rassismus konfrontiert werde», sagt der Polydesigner. Zum ersten Mal wurde er in der Primarschule rassistisch beschimpft. «Eine Mitschülerin nannte mich Scheiss-Neger. Ich war aufgebracht, bin ihr nachgerannt und habe sie geschubst. Sie fiel um und machte sich ihre Jacke dreckig. Nachdem wir unserer Lehrerin den Vorfall erklärten, war ich schlussendlich derjenige, der die Jacke des Mädchens reinigen und mich entschuldigen musste. Da spürte ich erstmals Ungerechtigkeit.»

Der 24-jährige Urdorfer erlebt immer wieder rassistische Beleidigungen. Auch wenn ihn das stört, findet er, dass das Thema zu viel Aufmerksamkeit erhält. Bild: Andrea Zahler

Auch als Teenager erlebte Ramseier Rassismus. «Ein ebenfalls dunkelhäutiger Kollege und ich waren im Tram in Zürich unterwegs, als ein erwachsener Mann uns als Scheiss-Neger bezeichnete und uns sagte, dass er uns an der nächsten Station abstechen werde.» Irritierend waren für den damals 14-Jährigen weniger die Worte des Mannes als vielmehr das passive Verhalten der Tram-Passagiere.

Ramseier sagt: «Was mich mehr stört als rassistische Anfeindungen, ist die fehlende Zivilcourage.» Auch Racial Profiling musste der Urdorfer schon erdulden. «Polizisten wollten meinen Ausweis sehen. Als ich fragte weshalb, wurden sie sauer und durchsuchten meinen Rucksack.»

«Man versucht zwanghaft korrekt zu sein»

Von solchen Zwischenfällen lässt sich der Rapper aber nicht beirren. «Klar regt es mich auf. Es kommt vor, dass ich diese Personen konfrontiere. Manchmal sage ich aber auch nichts. Die Leute tun mir meist leid, weil sie so rückständig sind.» Ihn stört es, dass heutzutage das Thema Rassismus so viel Aufmerksamkeit bekommt. «Dadurch richtet man alle Augen darauf. Man versucht zwanghaft korrekt und fair zu sein, doch es kommt nicht von Herzen. Dem traue ich nicht.» Er sei multikulturell aufgewachsen, habe Freunde aus diversen Nationen. «Wir machen uns gegenseitig übereinander lustig. Das ist ehrlich.»

Auf dem Luberzenareal in Urdorf trat Victor Ramseier diesen Sommer auf. Bild: Tobias Eggenberger

Ramseier konzentriert sich lieber auf seine Musik. «Ich kann die Welt nicht ändern, aber meine Perspektive.» 2023 will er noch mehr auftreten. Dieses Jahr sang er unter anderem auf dem Luberzenareal in Urdorf und am Stolze-Open-Air in Zürich. «Mein Ziel ist es, irgendwann von meiner Passion leben zu können.» Musik habe etwas Verbindendes, sagt der Urdorfer. «Ich will nicht gegen etwas sein, sondern für etwas. Deshalb schaffe ich Musik, um Menschen zusammenzubringen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen