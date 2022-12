Unterengstringer SP-Politikerin redet über Rassismus

Rassismus im Alltag SP-Kreisgemeinde-Präsidentin: «Ich nahm es meiner Omi als Kind nicht übel, wenn sie mich Inderli nannte» Sharmila Bansal-Tönz' Mutter stammt aus Südindien. Rassismus spürte sie erst, als sie vor zehn Jahren nach Unterengstringen zog. Ihrer Ansicht nach wird das Problem bagatellisiert. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Sharmila Bansal-Tönz hat sich dem klassischen indischen Tanz verschrieben. In Zürich leitet sie ihre eigene Tanzschule. Bild: Alex Spichale

Sharmila Bansal-Tönz zerstösst Kardamom in einem Mörser. «In einem indischen Chai haben Zimtstangen nichts verloren. Das ist eine amerikanische Erfindung für den westlichen Geschmack», sagt die 42-Jährige und lacht, während sie in ihrer Küche in ihrem Zuhause in Unterengstringen einen Tee aus der Heimat ihrer Mutter zubereitet.

Privat und beruflich kann sie sich ihrer Herkunft nicht entziehen. «Vieles davon habe ich nicht geplant, es hat sich einfach so ergeben.» Damit meint sie etwa die Heirat mit ihrem Mann, der ebenfalls indische Wurzeln hat, oder die Tatsache, dass sie wie ihre Mutter klassischen indischen Tanz unterrichtet. Nichtsdestotrotz fühlt sich die Präsidentin der SP Kreisgemeinde Weiningen als Schweizerin.

Ihre Kinder sehen sich als Schweizer

«Dass das in Ordnung ist und die Liebe zu Indien nicht schmälert, damit habe ich lange gehadert. Erst vor ein paar Jahren konnte ich Frieden mit diesem Gedanken schliessen.» Geholfen hätten ihr dabei auch das selbstsichere Verhalten ihres 13-jährigen Sohns und ihrer 8-jährigen Tochter. «Sie sehen sich als Schweizer, die Zwiegespaltenheit, die ich als Kind und Jugendliche spürte, tragen jüngere Generationen nicht in sich», sagt Bansal-Tönz.

Berührt habe sie die Reaktion ihres Sohnes, als sie vor ein paar Jahren anlässlich einer Reise am Flughafen in der indischen Hauptstadt Delhi ankamen. «Er gab einen grossen Seufzer von sich und sagte, dass es schön sei, dass alle so aussehen würden wie er.» Das habe ihr gezeigt, dass, auch wenn das Selbstverständnis ihres Sohnes stark sei, die äusserliche Andersartigkeit bewusst und unbewusst Spuren hinterlasse.

Die indische Kultur nimmt viel Platz im Leben von Sharmila Bansal-Tönz ein. Zum einen, weil sie beruflich indischen Tanz unterrichtet, zum anderen, weil sie einen ebenfalls indisch-stämmigen Mann geheiratet hat. Bild: Alex Spichale

Rassismus erlebte Bansal-Tönz in ihrer Kindheit und Jugend nicht. «Im Gegenteil, meine Gspänli fanden es immer toll, wenn sie zu mir nach Hause zum Spielen kommen und indisch essen konnten.» Auch ihrer Mutter, die 1977 von Südindien nach Baden zog und sich lange Zeit nur in Saris kleidete, seien nie rassistische Beleidigungen widerfahren.

«Das hat wohl auch damit zu tun, dass meine Mutter perfekt Deutsch spricht. Darauf legen Schweizer viel Wert. Wer die Sprache beherrscht, bekundet sein Interesse.» Konfrontiert mit Rassismus wurde Bansal-Tönz erst an ihrem Wohnort Unterengstringen. «Ein Nachbar stellte uns am Dorffest vor vier Jahren Bekannten vor. Anstatt uns zu begrüssen, hiess es: ‹Das ist ja wie bei Big Bang Theory.› Das war eine Anspielung auf den indischen Charakter in der Serie.» Es sei eine sehr seltsame Situation gewesen, erinnert sich Bansal-Tönz. Zum ersten Mal habe sie sich nur auf ihre Herkunft reduziert gefühlt.

Mobbing gilt heute schnell als Rassismus

Auch ihr Sohn sei von Mitschülern als Moslem oder Tamile beschimpft worden. «Doch dabei handelt es sich mehr um Ignoranz und fehlendes Wissen. Mobbing wird heutzutage schnell als Rassismus betitelt. Man zwängt sich gerne in eine Opferrolle», findet Bansal-Tönz. Ihrer Ansicht nach wird Rassismus aber auch vielfach bagatellisiert. «So verliert der wahre Rassismus an Bedeutung. Das ist gefährlich.»

Wie und ob man etwas als rassistisch auffasse, sei überdies subjektiv und kontextabhängig. Bansal-Tönz gibt ein Beispiel: «Meine Grossmutter ist in der Ostschweiz aufgewachsen und hat die Schweiz, bis sie 50 war, nie verlassen. Ich nahm es meiner Omi deshalb nicht übel, wenn sie mich Inderli nannte. Sie hatte nun mal diesen Horizont und ich weiss, dass sie mich damit nicht verletzen wollte.»

Die Unterengstringerin macht beliebt, das Augenmerk in eine andere Richtung zu lenken. «Wir sollten diskutieren, was unternommen werden kann, damit Andersartigkeit keine Relevanz in unserem Alltag einnimmt.» Das sei ein Grund, warum sie sich als Politikerin engagiere. Sie betrachte ihre Kinder als Vorbilder und sagt: «Mit welcher Reife sie Konflikte lösen, ist bewundernswert.»

