Oetwiler Unternehmerin spricht über Rassismus

Rassismus im Alltag Oetwiler Unternehmerin: «Wegen meiner türkischen Herkunft durfte ich nicht in die Sek» Zehra Sirins Eltern liessen sich 1968 als Gastarbeiter in Baselland nieder. Dass sie nicht willkommen waren, bekam die Seconda oft zu spüren. Sie warnt vor subtilem Rassismus in der Schweiz. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Unternehmerin Zehra Sirin lebt seit über 20 Jahren in Oetwil. Mittlerweile ist sie auch Bürgerin der Gemeinde. Alex Spichale

Zehra Sirin aus Oetwil hat viel erreicht: Sie ist Dozentin, Betriebsökonomin, Autorin und leitet mit Size Consens ihr eigenes Beratungsunternehmen. «Nichtsdestotrotz werde ich nicht müde, bei jeder Gelegenheit zu sagen, dass ich Tochter von türkischen Gastarbeitern bin. Damit will ich dem negativen Bild gegenüber Ausländern entgegenwirken und zeigen, dass auch wir Erfolg haben können», erzählt die 48-Jährige. Ihre Herkunft hat sie geprägt, vor allem als ihr am Anfang ihres Lebens deswegen viele Steine in den Weg gelegt wurden.

Sirin wurde in der Schweiz geboren und wuchs in einem Dorf in Baselland auf. «Ich lebte 20 Jahre lang in der gleichen Gemeinde und doch war ich für alle das Türkenmädchen.» Sie war ein begabtes Kind und erzielte stets gute Noten. «Doch wegen meiner türkischen Herkunft durfte ich nicht in die Sek. Das hat mich gebrochen.»

Der Entscheid hatte Folgen für ihren Bildungsweg. «Ich konnte nicht auf direktem Weg studieren.» Die Ablehnung im Dorf zu spüren bekam Sirin auch, als sie 18 Jahre alt war und sich um das Bürgerrecht bemühte. «Es war mir als junge Frau wichtig, eine Heimat zu haben. Doch der Gemeinderat lehnte einstimmig ab.»

In der Umgangssprache steckt Rassismus

Weil ihr diese Ungerechtigkeit widerfuhr, nahm Sirin eine kaufmännische Lehre in einer Anwaltskanzlei in Angriff. «Ich wollte alles über das Rechtssystem wissen, um mich künftig besser wehren zu können.» Verbittert haben sie diese negativen Erfahrungen aber nicht. Das hat sie ihrer positiven Einstellung zu verdanken. Auch wenn sie in ihrer Jugend diskriminiert wurde, bringt sie das Wort Rassismus nur schwer über die Lippen.

«Rassismus ist ein hartes Wort. In der Schweiz muss man aufgrund seiner Wurzeln nicht um sein Leben fürchten. Doch rassistische Diskriminierung nehme ich als integrierte Ausländerin trotzdem wahr, vor allem in der Umgangssprache», sagt Sirin. Sie lebt seit über 20 Jahren mit ihrem Mann in Oetwil und freut sich, inzwischen Bürgerin der Gemeinde zu sein.

«Es ist für mich befremdend, dass im Dorf das Asylhaus umgangssprachlich als Türkenhäuschen bezeichnet wird.»

Irritierend ist für Sirin auch, wenn in Gesprächen zwischen Eidgenossen, Schweizern und gekauften Schweizern unterschieden werde. «Auch wir eingebürgerten Schweizer wollen das Beste für unser Land. Warum braucht es eine neue Abgrenzung?»

Ihr werden Fragen zum Islam gestellt

Angesprochen wurde die Muslima auch schon auf ihren Glauben. «Ob ich hinter einer Religion stehen könne, die zum Heiligen Krieg aufrufe, wollte man schon von mir wissen», erzählt Sirin. «Solche Momente sind herausfordernd für mich. Auf der einen Seite sind sie beleidigend, weil man in eine bestimmte Schublade eingeordnet wird. Auf der anderen Seite verdeutlichen sie den intellektuellen Horizont des Gegenübers, der sich durch meine Antwort kaum ändern wird.»

Da Rassismus in der Schweiz nur unterschwellig zu spüren sei, bestehe die Gefahr, dass er verharmlost werde. «Wir dürfen nicht erst davon sprechen, wenn Menschen zusammengeschlagen werden oder Asylunterkünfte brennen. Dafür ist die Schweiz zu zivilisiert. Deshalb ist es so wichtig, über rassistische Diskriminierung zu sprechen», findet Sirin.

Sie regt an, Inklusion statt Integration zu betreiben. «Die Minderheit soll nicht von der Mehrheit akzeptiert werden, sondern vielmehr sollen die Merkmale der Minderheit bei der Mehrheit keine Rolle mehr spielen.» Sirin engagiert sich beruflich und privat, «diese gläserne Wand in der Gesellschaft aufzubrechen». Sie findet: «Diversität ist eine Bereicherung und führt zum Erfolg. Zuwanderer haben schon seit geraumer Zeit nur noch einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft und den Innovationsplatz Schweiz.»

