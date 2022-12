Unterengstringer Mutter spricht über Rassismus

Rassismus im Alltag Deutsch und dunkelhäutig: «Das Leben wäre einfacher, wenn man nicht immer direkt auffallen würde» Bettina Oheri aus Unterengstringen hat nigerianische Wurzeln. Ihr Aussehen bescherte ihr schon oft unangenehme Situationen, aber teilweise auch Vorteile. Die 36-Jährige fühlt sich mit ihrer Hautfarbe in der Schweiz wohler als in ihrer Heimat Deutschland. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bettina Oheri ist stolz auf ihre nigerianische Herkunft. Nichtsdestotrotz ist sie froh, dass man ihren Söhnen die afrikanische Abstammung auf den ersten Blick nicht ansehen kann. Bild: Andrea Zahler

Grün-weiss-grün: Die nigerianische Flagge ist auf einem Blatt zu erkennen, das an der Kinderzimmertüre hängt. Darauf abgebildet sind zudem Familienfotos und die Namen von Bettina Oheris Söhnen. «Mein Ältester heisst Lasse Taio Ubeku. Ubeku bedeutet in der Muttersprache meines Vaters starker Mensch. Es ist mir wichtig, dass meine Kinder auch Isoko-Namen tragen. Die nigerianische Herkunft ist Teil ihrer Identität, auch wenn sie hellhäutig und blond sind», sagt Oheri, die seit fünf Jahren mit ihrer Familie in Unterengstringen lebt.

Sie sei stolz auf ihre Herkunft, aber andererseits auch froh, dass man ihren Söhnen den afrikanischen Ursprung nicht direkt ansehen könne. «Das klingt schrecklich. Doch ich weiss, dass man mehr zu kämpfen hat, wenn man dunkelhäutig ist – speziell als Mann», sagt die 36-Jährige.

Aufgewachsen ist Oheri in einem Dorf in der Nähe von Mönchengladbach als Tochter einer Deutschen und eines Nigerianers. «Mein Vater, meine drei Geschwister und ich waren weit und breit die einzigen Afrikaner.» Aufgrund ihrer Hautfarbe erlebte Oheri schon früh Rassismus.

«Im Kindergarten fragte mich zum Beispiel ein anderes Kind, ob ich nach Schokolade schmecke.»

Besser aufklären, statt beleidigt sein

Weil er wusste, dass sich solche Momente wiederholen würden, lehrte ihr Vater ihr bereits damals, wie sie damit umgehen soll. «Man kann beleidigt sein oder sich Zeit nehmen und aufklären. Er empfahl mir Letzteres.» Selten seien diese Vorfälle boshafter Natur, oftmals wüssten es die Leute einfach nicht besser.

Und doch ist es für Oheri verletzend und störend, wenn Kommentare fallen oder wieder jemand ihre Haare anfassen will. An die Zürcher Langstrasse traut sie sich nicht mehr ohne männliche Begleitung. «Als ich in meiner Studienzeit mit meinen Freundinnen dort feiern ging, wurde ich wegen meiner Hautfarbe des Öfteren für eine Prostituierte gehalten.»

Einen Moment nicht herauszustechen, so wie auf einer Reise durch Zentralamerika, wo alle ähnlich aussahen wie sie, das wäre für Oheri eine willkommene Abwechslung. «Das Leben wäre einfacher, wenn man nicht immer direkt auffallen würde.»

Bettina Oheri lebt mit ihrem Partner und ihren zwei Söhnen seit fünf Jahren in Unterengstringen. Im Sommer erhielt sie das Bürgerrecht der Gemeinde. Bild: Andrea Zahler

Oheri betont aber auch, dass sie sich in der Schweiz viel wohler fühle als in ihrer Heimat Deutschland. «Dort habe ich schlechtere Erfahrungen gemacht. Fast täglich oder wöchentlich kam es zu Beleidigungen, vor allem zur Zeit der Flüchtlingskrise ab 2015. Ich wurde regelmässig als Flüchtling abgestempelt.»

In der Heimat wurde sie als Flüchtling abgestempelt

Vor zwölf Jahren zog sie in die Schweiz, um ein Masterstudium in Banking und Finance in Luzern zu absolvieren. «Wenn mich die Leute in der Schweiz kennen lernen und fragen, woher ich komme, geht es ihnen nicht darum zu erfahren, dass meine Mutter Deutsche und mein Vater Nigerianer ist wie in Deutschland. Hier will man wissen, woher ich aus Deutschland komme.» Für Oheri ist das angenehm und paradox zugleich. «In der Schweiz bin ich Deutsche, in meiner Heimat Deutschland bin ich Ausländerin.» Auch ein Grund, warum sie und ihre Kinder diesen Sommer das Schweizer Bürgerrecht erwarben.

Ihr Aussehen bringt ihr aber nicht nur Nachteile. «Viele empfinden meine Hautfarbe in der Schweiz als positiv, wollen mehr über meine Kultur erfahren. Daher fiel es mir in meiner neuen Wahlheimat nicht schwer, Anschluss zu finden. Einem Land, in dem die Leute eher für ihre Zurückhaltung bekannt sind», sagt Oheri, die als Controllerin in Baden arbeitet.

Damit es Menschen mit ähnlichem Hintergrund künftig leichter haben, würde sie sich wünschen, dass in der Schule mehr auf interkulturelle Kompetenz gesetzt wird. «Ein Aufenthalt in einem Land, in dem man sich äusserlich von der Bevölkerung unterscheidet, würde das Selbstverständnis vieler Weisser verändern. Sie könnten sich besser in uns hineinversetzen und würden uns mit anderen Augen sehen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen